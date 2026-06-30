البيتكوين في سوق هابطة 🚩 مراجعة ربع سنوية للعملات الرقمية

شهدت عملة البيتكوين بداية كارثية للعام، وربعًا ثانيًا ضعيفًا بالمثل، حيث تلاشت خلاله تمامًا موجة الارتفاع نحو 81,000 دولار. ونتيجة لذلك، انخفضت العملة الرقمية إلى أدنى مستوياتها في عام 2026، في حين لا يزال الطلب الفوري ضعيفًا، وتستمر عمليات جني الأرباح في السيطرة، وتشير مراكز المشتقات إلى استمرار الحذر بين المستثمرين.
أهم التطورات
- في يونيو، انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 60,000 دولار لأول مرة منذ عام 2024. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو التدفقات الخارجة المستمرة من صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ما يقدر بنحو 4.5 إلى 6 مليارات دولار خلال الأسابيع الأخيرة من النصف الأول من العام.
- بدأ الضعف مبكرًا. ففي يناير، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين والإيثيريوم تدفقات خارجة تقارب مليار دولار في يوم واحد، مما أعطى انطباعًا سلبيًا للعام. على الرغم من الانتعاش القوي في مارس، حين اجتذبت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تدفقات داخلية بقيمة 1.32 مليار دولار، إلا أن صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفورية أنهت الربع الأول بتدفقات خارجية صافية تقارب 500 مليون دولار.
- اشتدت ضغوط البيع مجددًا في مايو ويونيو. إذ أدى انخفاض التدفقات الخارجية لصناديق المؤشرات المتداولة لأكثر من 1.5 مليار دولار على مدى ستة أيام متتالية إلى تقليص التدفقات الداخلية الصافية لعام 2026 إلى حوالي 536 مليون دولار فقط. في الوقت نفسه، ازداد تركيز سوق صناديق المؤشرات المتداولة حول شركتي بلاك روك وفيديليتي، اللتين كانتا تستقطبان معظم التدفقات الداخلية سابقًا، لكنهما تحولتا أيضًا إلى بائعتين صافيتين في الأسابيع الأخيرة.
- في يونيو، باعت شركة ستراتيجي جزءًا صغيرًا من حيازاتها من البيتكوين لأول مرة منذ عام 2022، مما أثر سلبًا على معنويات المستثمرين تجاه أكبر شركة مالكة للبيتكوين في العالم.
- كما أثر انخفاض أسعار البيتكوين على صناعة التعدين. فبالنسبة لبعض المعدنين، تجاوزت تكاليف الإنتاج سعر البيتكوين في السوق، بينما انخفض معدل تجزئة الشبكة بنحو 5.8% في بداية عام 2026، مما يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة في قطاع التعدين. تراجعت شعبية البيتكوين كأداة تحوط ضد ضعف الدولار الأمريكي، مع استيعاب الأسواق لتوقعات بسياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع أسعار الفائدة، وتحول رؤوس الأموال من العملات المشفرة نحو أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، فضلاً عن الاكتتاب العام المرتقب لشركة سبيس إكس.
- على الصعيد التنظيمي، لا يزال المستثمرون ينتظرون انفراجة. ولا يزال التقدم في قانون الوضوح (Clarity Act) في الولايات المتحدة بطيئاً، مما يحد من إقبال المؤسسات المالية على الاستثمار فيه، على الرغم من التوسع المستمر لخدمات العملات المشفرة التي تقدمها كبرى الشركات المالية.
مخطط البيتكوين (الإطار الزمني اليومي)
المصدر: xStation5
المصدر: أبحاث XTB، بلومبيرغ فاينانس إل بي
- كان أداء إيثيريوم أقل بكثير من أداء بيتكوين خلال النصف الأول من عام 2026، حيث فضّل المستثمرون صناديق المؤشرات المتداولة لبيتكوين بينما ظل الطلب على إيثيريوم ضعيفًا بشكل ملحوظ.
- استمرت صناديق المؤشرات المتداولة لإيثيريوم الفورية في جذب اهتمام مؤسسي محدود، حيث ظلت التدفقات النقدية أقل بكثير من تلك التي شهدتها منتجات بيتكوين على الرغم من فترات تحسن معنويات السوق.
- بلغت عمليات تخزين إيثيريوم مستوى قياسيًا جديدًا، حيث تم تخزين أكثر من ثلث إجمالي معروض إيثيريوم، مما قلل من كمية العملات المتداولة بحرية.
- واصلت شبكات الطبقة الثانية اكتساب الزخم، حيث عالجت حصة متزايدة من معاملات إيثيريوم وساهمت في خفض الرسوم على الشبكة الرئيسية.
- ظل نشاط التمويل اللامركزي (DeFi) قويًا، على الرغم من أن إجمالي القيمة المقفلة (TVL) ظل أقل من أعلى مستوياته في الدورات السابقة نظرًا لحذر المستثمرين.
- استمر استخدام العملات المستقرة على إيثيريوم في التوسع، مما عزز مكانة الشبكة كطبقة التسوية الرائدة لمعاملات الدولار المُرمّزة.
- واصل مطورو إيثيريوم العمل على ترقية بيكترا، وهي إحدى أهم التحسينات البروتوكولية القادمة للشبكة، والتي تهدف إلى تعزيز قابلية التوسع، وكفاءة المدققين، وتجربة المستخدم.
- على الرغم من تحسن أساسيات الشبكة، ظل إيثيريوم تحت ضغط، حيث استمر ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والأداء القوي لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في تحويل رؤوس الأموال بعيدًا عن سوق العملات الرقمية بشكل عام.
مخطط إيثيريوم (الإطار الزمني اليومي)
المصدر: xStation5
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