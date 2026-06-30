البيتكوين في سوق هابطة 🚩 مراجعة ربع سنوية للعملات الرقمية

بدأ الضعف مبكرًا. ففي يناير، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين والإيثيريوم تدفقات خارجة تقارب مليار دولار في يوم واحد، مما أعطى انطباعًا سلبيًا للعام. على الرغم من الانتعاش القوي في مارس، حين اجتذبت صناديق المؤشرات المتداولة (

) تدفقات داخلية بقيمة 1.32 مليار دولار، إلا أن صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفورية أنهت الربع الأول بتدفقات خارجية صافية تقارب 500 مليون دولار.