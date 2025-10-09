الدولار عند أقوى مستوياته في شهرين 💲📈 نقص البيانات الأمريكية يكبح الاتجاه الهبوطي

) بنحو 1.65% منذ بداية الأسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين.

) بنحو 1.65% منذ بداية الأسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين.

) بنحو 1.65% منذ بداية الأسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الهندي ( USDIDX ) بنحو 1.65% منذ بداية الأسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الهندي ( USDIDX ) بنحو 1.65% منذ بداية الأسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الهندي ( USDIDX ) بنحو 1.65% منذ بداية الأسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الهندي ( USDIDX ) بنحو 1.65% منذ بداية الأسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الهندي ( USDIDX ) بنحو 1.65% منذ بداية الأسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين.

يواصل مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي (+0.6%)، مرتفعًا إلى أعلى مستوى له في شهرين.

تجاوز السعر المتوسط ​​المتحرك الأسّي لـ 100 يوم (EMA100، أرجواني داكن)، والذي بدأ في مارس - وسط حالة من عدم اليقين التجاري - أقوى اتجاه هبوطي للعملة الرئيسية عالميًا منذ عام 2022. بدأ الضغط على USDIDX بالاستقرار بعد أن وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات في يونيو، ولكن يبدو من غير المرجح استمرار انعكاس الاتجاه نظرًا لاتجاه السياسة النقدية الأمريكية، التي قد تتجه نحو مزيد من التيسير النقدي.

USDIDX اخترق مستوى EMA100.

المصدر: xStation5

يُقدّر سوق المبادلات حاليًا احتمالية 75% لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتين قبل نهاية عام 2025. ولا يزال نهج الاحتياطي الفيدرالي حذرًا، مُشددًا على خطر مزدوج (ارتفاع محتمل في التضخم والبطالة)، مع اقتراب نهاية ولاية جيروم باول. وحتى مع إنهاء الاحتياطي الفيدرالي فترة التهدئة التي بدأت في ديسمبر 2024، لم يحدث بعد تحول حقيقي نحو سياسة تيسير نقدي.

تسعير المزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سوق العقود الآجلة.

المصدر: Bloomberg Finance LP

من المفارقات أن الدولار الأمريكي يشهد ارتفاعًا رغم غياب البيانات الاقتصادية الرئيسية (على سبيل المثال، لم تُنشر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية اليوم). وقد أدى ذلك إلى تحويل انتباه المستثمرين نحو "بقية العالم"، وخاصةً فرنسا التي تشهد حالة من الفوضى السياسية. لذا، ليس من المستغرب أن يصبح اليورو من أكبر الخاسرين في سياق صعود الدولار الأمريكي الجديد. فعلى مدار الأسبوع، تراجعت العملة الموحدة بنحو 1.5% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلةً ما قد يكون أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نوفمبر 2024.

EURUSD على الفاصل الأسبوعي.

المصدر: xStation5