  
٢١:٢٩ · ١٨ يونيو ٢٠٢٦

الفدرالي يختار التشدد والذهب يهبط

Milad Azar ·

Market Research Analyst • UAE

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  • المركزي الياباني يرفع الفائدة لأعلى مستوى في 30 عام
  • الأسواق ترتفع بالرغم من تشدد الفدرالي
  • النفط يهبط بعد تراجع التوترات الجيوسياسية

 

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السلع
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