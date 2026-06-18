الفدرالي يختار التشدد والذهب يهبط

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- المركزي الياباني يرفع الفائدة لأعلى مستوى في 30 عام
- الأسواق ترتفع بالرغم من تشدد الفدرالي
- النفط يهبط بعد تراجع التوترات الجيوسياسية
ملخص اليوم: الدولار يصل إلى أعلى مستوى له في عام، والأسهم تنتعش مع تجدد الإقبال على المخاطرة 🚀 (18.06.2026)
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عقب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 📈 تباطؤ المخزونات
ملخص السوق: الدولار في أقوى حالاته منذ مايو 2025، وأسهم السيارات تحت الضغط (18.06.2026)
حصاد الأسواق – عودة السوق إلى وضعه الطبيعي بعد توقعات متشددة من الاحتياطي الفيدرالي ونتائج متباينة (18.06.2026)