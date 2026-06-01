الفطيم للتجزئة: ندعم الإجراءات والتحقيق في قضية سينومي ريتيل

قالت شركة الفطيم للتجزئة، المُساهم الرئيسي في سينومي ريتيل ، إنها تدعم أية إجراءات أو تحقيقات تقوم بها الجهات التنظيمية في السعودية، مُؤكدةً أن ما ورد في بيان هيئة سوق المال يتعلق بوقائع سابقة على دخول المجموعة الإماراتية كمساهم رئيسي.
من جهتها أضافت الفطيم للتجزئة في بيان أنها تتابع ما ورد في إعلان هيئة السوق المالية السعودية وما تبعه من تغطيات إعلامية، مؤكدة التزامها بمبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال المؤسسي، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز استقرار الشركة واستدامة أعمالها وحماية مصالح جميع المساهمين وشركائها.
كما أكدت دعمها الكامل لأي إجراءات تقوم بها الجهات التنظيمية المختصة في المملكة، واحترامها لاستقلالية هذه التحقيقات وثقتها الكاملة بإدارة الشركة الحالية وأطر الحوكمة المعتمدة لديها.
يشار أنه كانت هيئة سوق المال قد أعلنت بالأمس، إحالة 17 مشتبها بهم إلى النيابة العامة في قضية مرتبطة بشركة سينومي ريتيل، للاشتباه في مُخالفات تتعلق بسوق المال ونظام الشركات وحسب المصادر، تملك الفطيم للتجزية نحو 50 % من سينومي ريتيل، حيث أنجزت صفقة التملك في سبتمبر 2025.
