  
١٠:٣٥ · ١ يونيو ٢٠٢٦

سهم «المملكة القابضة» السعودية يقفز 10% بدعم التفاؤل بطرح «سبيس إكس»

قفز سهم شركة «المملكة القابضة» في السوق السعودية بنحو 10% مسجلاً أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات، متصدراً ارتفاع السوق بدعم التفاؤل بالمشاركة بطرح «سبيس إكس» حيث بلغ السهم سعر 13.58 ريال بحجم 548 ألف سهم بقيمة 7.3 مليون سهم.

الجدير بالذكر أنه يأتي أداء السهم تزامناً مع تقارير أشارت إلى استهداف شركة «سبيس إكس» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تطوير الذكاء الاصطناعي لتسريع الاكتشافات العلمية البشرية و المتحصلة على تقييما لا يقل عن 1.8 تريليون دولار في طرحها العام الأولي المرتقب.

من المتوقع أن تبدأ شركة «سبيس إكس» التسويق الرسمي لطرحها الأولي للاكتتاب العام في 4 يونيو المقبل، وأن تحدد سعر السهم في 11 يونيو، وقد يتأخر بدء التداول لبضعة أيام، بحسب مصادر مطلعة

وفي فبراير الماضي، توقعت شركة «المملكة القابضة» السعودية بـ11.6 مليار ريال (نحو 3.1 مليار دولار)، بعد إعادة تقييم استثمارها في «إكس إيه آي» (xAI). يأتي ذلك في ضوء الأثر المالي المتوقع لاستثمارها في «إكس إيه آي» عقب الاندماج الأخير بين «إكس إيه آي» و«سبيس إكس».

أما في ديسمبر 2024، أعلنت المملكة القابضة شراء حصة في «إكس إيه آي»، بقيمة 400 مليون دولار، وقد تم الاستحواذ على هذه الحصة كجزء من جولة التمويل من الفئة (C) لشركة «إكس إيه آي».

 

