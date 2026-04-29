الجدول الزمني الاقتصادي: قرار الاحتياطي الفيدرالي، وتقارير أرباح شركات مايكروسوفت، وأمازون، وميتا، وألفابت

ما الذي يجب أن نترقبه خلال جلسة اليوم؟
- من أبرز أحداث اليوم قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الساعة 8:00 مساءً) وبنك كندا (الساعة 3:45 مساءً). في كلتا الحالتين، من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير، لكن المؤتمرات الصحفية (باول الساعة 8:30 مساءً، وبنك كندا الساعة 4:30 مساءً) قد تُقدّم مؤشرات حول مسار السياسة النقدية في ظل ارتفاع التضخم في قطاع الطاقة.
- ستُوفّر بيانات طلبات السلع المعمرة، وتصاريح البناء، وبدء بناء المساكن في الولايات المتحدة (الساعة 2:30 مساءً) نظرةً ثاقبةً على وضع الاقتصاد الحقيقي الأمريكي. وستؤكد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الرسمية بشأن مخزونات النفط الخام تقرير معهد البترول الأمريكي الصادر أمس أو تنفيه.
- في أوروبا، سينصبّ التركيز على بيانات التضخم - مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا ومؤشر أسعار المستهلك المنسق - والتي ستُبيّن مدى تأثير أزمة الطاقة على أسعار المستهلك في منطقة اليورو. قد تحدّ هذه البيانات من قدرة البنك المركزي الأوروبي على إرسال أي إشارات تيسيرية.
- تُمثّل الليلة ذروة موسم إعلان الأرباح، حيث من المقرر أن تُعلن أربع شركات عملاقة عن نتائجها بعد إغلاق السوق: مايكروسوفت، وميتا بلاتفورمز، وألفابت، وأمازون. تتمتع هذه الشركات بأوزان كبيرة في مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، وقد تُحدّد نتائجها اتجاه السوق خلال الأسابيع القادمة. يتوقع المستثمرون ليس فقط تجاوز الأرباح للتوقعات، بل أيضاً أدلة ملموسة على تحقيق الربحية من الذكاء الاصطناعي، ونمو الحوسبة السحابية، واستدامة الربحية في ظل ارتفاع التكاليف. تستغل الأسواق كل انخفاض في الأسعار، أملاً في مزيد من التنازلات الجيوسياسية، لكن لم يطرأ أي تغيير جوهري، إذ يُشكّل غياب المحفزات الجديدة، مع تجاوز سعر النفط 100 دولار وإغلاق مضيق هرمز، تهديداً حقيقياً لاستمرار الارتفاع.
الجدول الزمني لليوم موضح أعلاه. المصدر: xStation
2.9 مليار درهم أرباح «إي آند» للربع الأول بنمو 3.9%
حصاد الأسواق: سلسلة من القرارات من الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا، بالإضافة إلى أرباح الربع الأول لشركات مجموعة ماج 7⚡ (29.04.2026)
ملخص اليوم: حالة من عدم اليقين تخيم على السوق وسط موسم إعلان الأرباح
أرباح سبوتيفاي: ارتفاع الربحية وانخفاض السعر