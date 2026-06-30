الجدول الزمني الاقتصادي: الأسواق تنتظر بيانات التذبذب الاقتصادي الأمريكي، ومؤشر ثقة المستهلك، وأرباح شركة نايكي

أظهرت البيانات الصباحية نشاطًا أقوى في الصين، بينما تباينت البيانات الأوروبية. انصبّ التركيز بشكل رئيسي على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، الذي جاء أقل بقليل من التوقعات، ومبيعات التجزئة الألمانية التي فاقت التوقعات، والتضخم الفرنسي الأولي الذي كان أضعف من المتوقع. وتنتظر الأسواق أيضًا بيانات التضخم في ألمانيا. بالنسبة لأسواق الصرف الأجنبي، قد تكون تصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي مهمة أيضًا، إذ يُمكن أن تؤثر على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة. أما البيانات الرئيسية لليوم فستصدر من الولايات المتحدة بعد الظهر. سيراقب المستثمرون تقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS) ومؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات، واللذان قد يؤثران على الدولار الأمريكي وعوائد السندات ومعنويات وول ستريت.

التقويم الاقتصادي الكلي

2:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - أستراليا: الائتمان في القطاع الخاص شهريًا - الفعلي: 0.7%، المتوقع: 0.6%، السابق: 0.7%

2:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - أستراليا: الائتمان السكني شهريًا - الفعلي: 0.5%، المتوقع: 0.6%، السابق: 0.6%

2:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - الصين: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء - الفعلي: 50.3، المتوقع: 50.0، السابق: 50.1

2:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - الصين: مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء - الفعلي: 50.2، المتوقع: 50.1، السابق: 49.9

2:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - الصين: مؤشر مديري المشتريات المركب - الفعلي: 50.6، المتوقع: لا يوجد، السابق: 50.5

6:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - اليابان: بدء بناء المساكن سنويًا - الفعلي: 3.8%، المتوقع: 3.1%، السابق: 11.4%

7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - المملكة المتحدة: الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي - الفعلي: 0.9%، المتوقع: 1.1%، السابق: 1.1%

7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - المملكة المتحدة: الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي - الفعلي: 0.6%، المتوقع: 0.6%، السابق: 0.6%

7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: مبيعات التجزئة على أساس سنوي - الفعلي: 1.8%، المتوقع: 0.0%، السابق: -0.3%

7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: مبيعات التجزئة على أساس شهري - الفعلي: 1.1%، المتوقع: 0.0%، السابق: -0.3%

7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: أسعار الواردات على أساس شهري - الفعلي: 0.7%، المتوقع: 0.4%، السابق: 1.2%

7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - المملكة المتحدة: الحساب الجاري - الفعلي: -22.13 مليار جنيه إسترليني، المتوقع: -21.3 مليار جنيه إسترليني، السابق: -18.39 مليار جنيه إسترليني

7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - المملكة المتحدة: استثمارات الأعمال على أساس ربع سنوي - الفعلي: 0.9%، التوقعات: 0.7%، القيمة السابقة: 0.7%

7:45 ​​صباحًا بتوقيت غرينتش - فرنسا: مؤشر أسعار المستهلكين الأولي على أساس سنوي - الفعلي: 1.8%، التوقعات: 2.0%، القيمة السابقة: 2.4%

7:45 ​​صباحًا بتوقيت غرينتش - فرنسا: مؤشر أسعار المستهلكين الأولي على أساس شهري - الفعلي: -0.2%، التوقعات: 0.0%، القيمة السابقة: 0.1%

7:45 ​​صباحًا بتوقيت غرينتش - فرنسا: مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأولي على أساس سنوي - الفعلي: 0.0%، التوقعات: 0.1%، القيمة السابقة: 0.1%

8:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - سويسرا: مؤشر KOF - التوقعات: 99.0، القيمة السابقة: 98.0

8:40 صباحًا بتوقيت غرينتش - البنك المركزي الأوروبي: لويس دي غيندوس يتحدث

8:55 صباحًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: تغير البطالة - الفعلي: 6.3 ألف، التوقعات: 6.3 ألف، القيمة السابقة: 6.5 ألف

8:55 صباحًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: معدل البطالة - الفعلي: 6.5%، المتوقع: 6.3%، السابق: 6.3%

10:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا: مؤشر أسعار المستهلك الأولي على أساس سنوي - المتوقع: 3.2%، السابق: 3.2%

10:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا: مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأولي على أساس سنوي - المتوقع: 3.2%، السابق: 3.2%

10:40 صباحًا بتوقيت غرينتش - البنك المركزي الأوروبي: إيزابيل شنابل تتحدث

11:15 صباحًا بتوقيت غرينتش - البنك المركزي الأوروبي: فيليب لين يتحدث

12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - البنك المركزي الأوروبي: فيليب لين يتحدث

1:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأولي على أساس سنوي - المتوقع: 2.5%، السابق: 2.7%

1:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي - المتوقع: 2.6%، السابق: 2.6%

1:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: مؤشر أسعار المستهلك المنسق على أساس شهري - المتوقع: 0.1%، السابق: -0.1%

1:00 مساءً بتوقيت غرينتش - ألمانيا: مؤشر أسعار المستهلكين شهريًا - التوقعات: 0.0%، السابق: -0.2%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - كندا: الناتج المحلي الإجمالي شهريًا - التوقعات: -0.1%، السابق: 0.4%

2:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية: مؤشر ستاندرد آند بورز/كيس-شيلر لأسعار المنازل سنويًا - التوقعات: 0.9%، السابق: 0.8%

2:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية: مؤشر أسعار المنازل الصادر عن وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية شهريًا - التوقعات: 1.7%، السابق: 1.7%

2:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية: كريستوفر والر، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يتحدث

2:45 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية: مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو - التوقعات: 55.1، السابق: 62.7

3:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية: فرص العمل المتاحة - التوقعات: 7.29 مليون، السابق: 7.61 مليون

6:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية: مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن مجلس المؤتمرات – التوقعات: 94.4، القيمة السابقة: 93.1

بعد جلسة التداول الأمريكية – أرباح نايكي الفصلية ( NKE.US )

سعر EURUSD (على أساس يومي)

المصدر: xStation5