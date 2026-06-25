الجدول الزمني الاقتصادي 🔼 الأسواق تنتظر البيانات الاقتصادية الكلية الأمريكية الرئيسية

ستُهيمن على جلسة الخميس بيانات اقتصادية كلية هامة من الولايات المتحدة، والتي قد تُحدد اتجاه الدولار والسندات ومؤشرات الأسهم. وسينصبّ التركيز الرئيسي على تقرير التضخم لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو المقياس المُفضّل لدى الاحتياطي الفيدرالي لنمو الأسعار - سواءً من حيث الأرقام الرئيسية أو الأساسية. في الوقت نفسه، سيتلقى المستثمرون القراءة النهائية لنمو الاقتصاد في الربع الأول، وبيانات حول دخل وإنفاق الأمريكيين، والعدد الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة الأولية.

من المُفترض أن تُقدّم هذه البيانات صورة أوضح عن حالة الاقتصاد الأمريكي واستمرار الضغوط التضخمية. قد تُحدّ البيانات الأقوى من المتوقع من التوقعات بخفض سريع لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، بينما قد تدعم القراءات الأضعف التوجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. ونظرًا لتركز العديد من البيانات الهامة في تمام الساعة 2:30 ظهرًا، فمن المتوقع ارتفاع التقلبات في معظم فئات الأصول.

الجدول الزمني الاقتصادي

6:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - اليابان: المؤشر الرائد، النهائي - التوقع: -، السابق: 0.5

7:45 ​​صباحًا بتوقيت غرينتش - فرنسا: ثقة المستهلك - التوقع: 83، السابق: 82

8:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - إسبانيا: معدل التضخم السنوي وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك المنسق - التوقع: 2.7%، السابق: 2.7%

8:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - إسبانيا: الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي - التوقع: 0.6%، السابق: 0.6%

9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا: الإنتاج الصناعي شهريًا - التوقع: -

10:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - المملكة المتحدة: مزاد سندات الخزانة لأجل 7 سنوات، العائد - التوقع: -، السابق: 4.419%

10:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - المملكة المتحدة: مزاد سندات الخزانة لأجل 7 سنوات، نسبة التغطية - التوقع: -، السابق: 3.6

11:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو: بيانات البنك المركزي الأوروبي حول قروض البنك المركزي - التوقع: -40 مليار يورو، السابق: -46 مليار يورو

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي - التوقعات: 3.8%، السابق: 4.1%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس شهري - التوقعات: 0.4%، السابق: 0.5%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: طلبات إعانة البطالة الأولية - التوقعات: 226 ألف، السابق: 225 ألف

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: الناتج المحلي الإجمالي، القراءة السنوية النهائية على أساس ربع سنوي - التوقعات: 1.8%، السابق: 1.6%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: طلبات السلع المعمرة - التوقعات: 8.0%، السابق: -5.0%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس سنوي - التوقعات: 3.3%، السابق: 3.4%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري - التوقعات: 0.2%، السابق: 0.31%

01:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: الإنفاق الاستهلاكي شهريًا - التوقعات: 0.5%، السابق: 0.6%

01:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، القراءة النهائية - التوقعات: 3.5%، السابق: 3.5%

01:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: الدخل الشخصي شهريًا - التوقعات: 0.0%، السابق: 0.4%

01:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: الاستهلاك الشخصي الحقيقي شهريًا - التوقعات: 0.1%، السابق: 0.2%

01:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، القراءة النهائية - التوقعات: 3.5%، السابق: 3.5%

01:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: طلبات السلع المعمرة الأساسية - التوقعات: 1.1%، السابق: 0.6%

01:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، القراءة النهائية - التوقعات: 4.4%، السابق: 4.4%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: طلبات إعانة البطالة المستمرة - التوقعات: 1.810 مليون، القيمة السابقة: 1.801 مليون

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، القراءة النهائية - التوقعات: 4.5%، القيمة السابقة: 4.5%

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: التغير في مخزونات الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية - التوقعات: 73 مليار قدم مكعب، القيمة السابقة: 69 مليار قدم مكعب

4:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر نشاط التصنيع الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي - التوقعات: 9، القيمة السابقة: 7

4:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: المؤشر المركب الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي - التوقعات: 8، القيمة السابقة: 6

خطابات محافظي البنوك المركزية

10:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو: فيليب لين، محافظ البنك المركزي الأوروبي، يتحدث

11:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو: إيزابيل شنابل، محافظ البنك المركزي الأوروبي، تتحدث

1:00 مساءً بتوقيت غرينتش – منطقة اليورو: بييرو سيبولوني، رئيس البنك المركزي الأوروبي، يتحدث

7:40 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي

المصدر: xStation5