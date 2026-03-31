الجدول الزمني الاقتصادي: الأسواق تنتظر صدمات اقتصادية أمريكية وبيانات مجلس المؤتمرات

بعد صدور بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لمنطقة اليورو، والتي جاءت أقل من المتوقع، ستكون أهم البيانات الاقتصادية الكلية اليوم هي تقارير سوق العمل الأمريكية وبيانات ثقة المستهلك الصادرة عن مجلس المؤتمرات. من المرجح أن يولي المستثمرون اهتمامًا أكبر لهذه الأرقام وسط تزايد المخاوف بشأن الركود التضخمي في الولايات المتحدة وارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.

 

الجدول الزمني الاقتصادي

 

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - كندا: بيانات الناتج المحلي الإجمالي

2:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: بيانات الإسكان، مؤشر أسعار المنازل (كيس/شيلر)

2:45 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو

2:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: فرص العمل المتاحة

3:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: ثقة المستهلك الصادرة عن مجلس المؤتمرات

9:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة: مخزونات النفط الخام وفقًا لمعهد البترول الأمريكي

 

متحدثو مجلس الاحتياطي الفيدرالي: غولزبي، شميد، بار، بومان (بين الساعة 5:00 مساءً و8:00 مساءً بتوقيت غرينتش)

بعد الجلسة الأمريكية: أرباح شركة نايكي (NKE.US)

 

المصدر: xStation5

