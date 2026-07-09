الجدول الزمني الاقتصادي: محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وطلبات إعانة البطالة الأمريكية، وأرباح شركة بيبسيكو في دائرة الضوء

قد تُؤدي البيانات الاقتصادية الكلية اليوم إلى تقلبات في أسعار EUR/USD ، والسندات الحكومية، والغاز الطبيعي. سيركز المستثمرون على بيانات التجارة الألمانية، ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، والتقرير الأسبوعي لسوق العمل الأمريكي. وفي وقت لاحق من اليوم، سيتجه الاهتمام إلى مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة، وتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن مخزونات الغاز الطبيعي، وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، بينما ستُعلن شركة بيبسيكو (PEP.US) عن بداية موسم إعلان أرباح الشركات الأمريكية بشكل غير رسمي.

البيانات الاقتصادية الكلية

صباحًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا - الميزان التجاري (معدل موسميًا)

الفعلي: 19.1 مليار يورو | المتوقع: 14.8 مليار يورو | السابق: 14.5 مليار يورو

7 صباحًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا - الواردات شهريًا (معدل موسميًا)

الفعلي: -2.5% | المتوقع: -0.8% | السابق: +1.2%

7 صباحًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا - الصادرات شهريًا (معدلة موسميًا)

الفعلي: +0.9% | المتوقع: -0.4% | السابق: +0.9%

12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو - محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي

1:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة - طلبات إعانة البطالة الأولية

المتوقع: 217 ألفًا | السابق: 215 ألفًا

1:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة - طلبات إعانة البطالة المستمرة

المتوقع: 1.814 مليون | السابق: 1.814 مليون

3:00 عصرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة - مبيعات المنازل القائمة

المتوقع: 4.20 مليونًا | السابق: 4.17 مليونًا

3:00 عصرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة - مبيعات المنازل القائمة شهريًا

المتوقع: 1.0% | السابق: 3.2%

3:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة - تغيير مخزونات الغاز الطبيعي وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية

التوقعات: 58 مليار قدم مكعب | السابق: 87 مليار قدم مكعب

متحدثون من البنوك المركزية

2 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة - جون ويليامز (الاحتياطي الفيدرالي)

5 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة - مايكل بار (الاحتياطي الفيدرالي)

6:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة - كريستوفر والر (الاحتياطي الفيدرالي)

8:30 مساءً بتوقيت غرينتش - المملكة المتحدة - أندرو بريدن (بنك إنجلترا)

الأرباح

11 صباحًا بتوقيت غرينتش - شركة بيبسيكو (PEP.US) - إعلان الأرباح الفصلية

EUR/USD وبيانات بيبسيكو (الرسم البياني اليومي)

يتداول EUR/USD حاليًا دون المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 200 يوم و50 يومًا (EMA200 وEMA50، الموضحان بالشريطين الأحمر والبرتقالي)، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي العام.

المصدر: xStation 5

انخفضت أسهم شركة بيبسيكو بنحو 20% عن أعلى مستوياتها الأخيرة، وتتداول حاليًا بأقل من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم بحوالي 5 دولارات أمريكية. قد يؤدي صدور تقرير أرباح قوي إلى رفع السهم مجددًا فوق هذا المستوى الفني الهام، مما يدعم انعكاس الاتجاه. يقع مستوى الدعم الرئيسي حاليًا حول 130-132 دولارًا أمريكيًا للسهم، حيث شهد السهم إقبالًا شرائيًا سابقًا، بينما تقع المقاومة الرئيسية في نطاق 147-150 دولارًا أمريكيًا. قد يؤدي اختراق حاسم فوق هذه المقاومة إلى فتح المجال أمام تحرك نحو 170 دولارًا أمريكيًا للسهم.

المصدر: xStation 5