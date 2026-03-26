الجدول الزمني الاقتصادي: طلبات إعانة البطالة الأمريكية وخطابات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء

يُعدّ جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيفًا نسبيًا، ولا يُرجّح أن تُؤدّي أيٌّ من البيانات الصادرة إلى زيادة ملحوظة في تقلبات السوق. مع ذلك، تُعتبر بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأكثر ترجيحًا لذلك، إذ يُمكن تفسيرها كمؤشر على استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي (مما قد يدعم العائدات والدولار، مع زيادة مخاطر التضخم). إضافةً إلى ذلك، سنشهد بيانات معنويات السوق من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، ونستمع إلى تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران حول مخاطر التضخم. قد تُشكّل تصريحاته بمثابة اختبار حاسم لموقف كيفن وارش، الذي يُتوقّع أن يتولّى قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلفًا لجيروم باول.

الجدول الزمني الاقتصادي

7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: مؤشر ثقة المستهلك من مؤسسة GfK لشهر مارس، المتوقع -27.3 مقابل -24.3 سابقًا

7:45 ​​صباحًا بتوقيت غرينتش - فرنسا: مؤشر مناخ الأعمال لشهر مارس، المتوقع 96 مقابل 97 سابقًا

مؤشر ثقة المستهلك، المتوقع 89 مقابل 91 سابقًا

9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - إيطاليا: مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس، المتوقع 95.6 مقابل 97.4 سابقًا

9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - النرويج: قرار بنك النرويج المركزي، من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة عند 4%

12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية: طلبات إعانة البطالة، المتوقع 210 ألف مقابل 205 ألف في الأسبوع الماضي

3:00 عصرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية: مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، المتوقع 3 مقابل 5 سابقًا

8:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية: خطاب ليزا كوك، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي

10:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة الأمريكية: خطاب ستيفن ميران، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

المصدر: xStation5