الحوسبة الكمومية: النتائج تُثير حماس السوق، لكن الصناعة لا تزال في مراحلها الأولى

أثارت نتائج الربع الأخير لشركات قطاع الحوسبة الكمومية موجةً قويةً من اهتمام المستثمرين، ورفعت بشكلٍ ملحوظٍ تقييمات القطاع بأكمله. وقد تفاعل السوق بطريقةٍ نموذجيةٍ لمرحلة المضاربة التكنولوجية المبكرة، مُظهِرًا تفاؤلًا كبيرًا، ومُركِّزًا على زخم نمو الإيرادات والبوادر المبكرة للعقود التجارية، مُتجاهلًا إلى حدٍ كبيرٍ مرحلة النضج التكنولوجي التي لا تزال بعيدة.

وكان أبرز هذه النتائج تقرير شركة "كوانتوم كومبيوتينغ" (Quantum Computing Inc.)، التي أعلنت عن إيراداتٍ بلغت حوالي 3.69 مليون دولار أمريكي، مُقارنةً بـ 39 ألف دولار أمريكي فقط في العام السابق، ما يُمثِّل زيادةً كبيرةً في قاعدة إيراداتها. كما تجاوزت هذه النتيجة توقعات المُحللين التي كانت تُقدَّر بحوالي 3.13 مليون دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، لا تزال الشركة غير مُربحة، حيث سجّلت خسارةً صافيةً تُقارب 4 ملايين دولار أمريكي، إلى جانب ارتفاع نفقات التشغيل. وعلى الرغم من ذلك، فقد تفاعل سهم الشركة بقوةٍ كبيرة، مُرتفعًا بأكثر من 30% في جلسةٍ واحدة، ما يُسلِّط الضوء على مدى تركيز السوق على الإمكانات المُستقبلية بدلًا من الربحية الحالية.

المصدر: xStation5

حققت شركة ريجيتي للحوسبة نموًا قويًا في الإيرادات. ففي الربع الأول من عام 2026، بلغت إيرادات الشركة حوالي 4.4 مليون دولار أمريكي، ما يمثل نموًا سنويًا يزيد عن 200%، متجاوزًا توقعات السوق بشكل طفيف. وجاءت الخسارة البالغة حوالي 4 سنتات للسهم متوافقة مع التوقعات. في الوقت نفسه، لا تزال الشركة تتكبد خسائر تشغيلية كبيرة تبلغ حوالي 26 مليون دولار أمريكي لكل ربع سنة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن ريجيتي أنهت الربع بوضع نقدي قوي جدًا بلغ حوالي 569 مليون دولار أمريكي، مع انعدام الديون تقريبًا، ما يوفر لها احتياطيًا ماليًا مريحًا لمواصلة التطور. وعلى الرغم من البيانات الأساسية الإيجابية، كان رد فعل السوق متباينًا، ما يعكس تزايد حساسية المستثمرين لجودة النمو وليس فقط وتيرته.

قدّمت شركة D-Wave Quantum صورةً أكثر تعقيدًا. فقد بلغت إيراداتها الفصلية حوالي 2.9 مليون دولار أمريكي، مسجلةً انخفاضًا سنويًا نتيجةً لارتفاع قاعدة المقارنة. في الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن زيادةٍ ملحوظة في الحجوزات، حيث ارتفعت إلى حوالي 33 مليون دولار أمريكي من حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويمثل هذا زيادةً كبيرة في الالتزامات التعاقدية المستقبلية، وينظر إليه السوق بشكلٍ متزايد كمؤشرٍ أكثر أهمية من الإيرادات الحالية في هذه المرحلة المبكرة من التطوير. مع ذلك، لا تزال الخسائر التشغيلية مرتفعة، إذ تتجاوز 30 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى أن نطاق التسويق لا يزال محدودًا وغير منتظم بمرور الوقت.

تتضح من هذه النتائج سمة مشتركة واضحة للقطاع بأكمله. تُسجل الشركات معدلات نمو مرتفعة للغاية في الإيرادات، ولكن من قواعد منخفضة للغاية، ما يعني أنها لا تزال، من حيث القيمة المطلقة، شركات صغيرة الحجم. ولا تزال جميع الشركات غير مربحة، ونماذج أعمالها لا تزال في مرحلة تجريبية تجارية، وتعتمد بشكل كبير على العقود الفردية والمشاريع المدفوعة بالبحث والتطوير.

ومن المهم الإشارة إلى أن النتائج المالية وتعليقات الإدارة لا تُغير جوهريًا من التوقعات التكنولوجية العامة. ولا يزال القطاع يعمل انطلاقًا من افتراض أن التسويق التجاري الكامل للحوسبة الكمومية، والذي يُفهم على أنه تطبيقات صناعية مستقرة وقابلة للتوسع وعلى نطاق واسع، لا يزال بعيد المنال. وتشير العديد من التحليلات والتقييمات السابقة إلى أن الانتشار الواسع النطاق لهذه التقنية قد لا يحدث إلا في بداية العقد القادم.

ومع ذلك، يُشير سلوك السوق الحالي بوضوح إلى وجود فجوة بين التقييمات والمرحلة الحالية للتطور التكنولوجي. يبدو أن المستثمرين يُسعّرون في الغالب على أساس سيناريو تبنٍّ سريع للغاية، على الرغم من أن هيكل الإيرادات ومستويات الخسائر وخصائص العقود تشير جميعها إلى أن القطاع لا يزال في مرحلة استكشاف مبكرة بدلاً من مرحلة التسويق التجاري الحقيقي.

نتيجةً لذلك، تعكس البيئة الحالية مرحلة كلاسيكية من التفاؤل المفرط في السوق، كما هو الحال في التقنيات الناشئة، حيث تطغى التوقعات بشأن الإمكانات المستقبلية على الأسس المالية الملموسة، وتعكس التقييمات بشكل متزايد التوقعات بدلاً من الوضع الحالي لتطور الصناعة.