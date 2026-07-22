الكل أو لا شيء: نظرة أولية على أرباح ServiceNow

ServiceNow هي إحدى الشركات التي، على الرغم من أنها تأتي في خط مستقيم من SaaS للشركات الكلاسيكية، تسير الآن بثقة في طليعة رواد صناعة الذكاء الاصطناعي. الرواد الذين لا يقدمون النماذج أو القدرة الحاسوبية، بل حلول الأعمال التي تم إنشاء تلك النماذج من أجلها.

انخفضت أسهم شركة ServiceNow بنسبة تقارب 50% عن ذروتها في منتصف عام 2024، على الرغم من أن الشركة حققت خلال الفترة نفسها نموًا في الأرباح بنسبة تزيد عن 12% سنويًا، ولا يوجد ما يشير إلى أن هذا الوضع سيتغير قريبًا.

يصعب وصف هذا التشاؤم المستمر بأنه منطقي تمامًا، ولكنه لا يزال، جزئيًا، متجذرًا في آليات السوق ونماذج التقييم.

في الوقت الراهن، يفترض السوق أن شركات البرمجيات وخدمات SaaS ستُستوعب أو تُستبعد من السوق "بفعل الذكاء الاصطناعي". ونتيجة لذلك، تقترب قيمتها المستهدفة حاليًا من الصفر، على الرغم من أن النتائج المالية تُظهر عكس ذلك تمامًا. وبغض النظر عن منطقية هذا السيناريو وجدواه، فإن ServiceNow شركةٌ يتكامل نموذج أعمالها بشكل وثيق مع الذكاء الاصطناعي ويعتمد عليه، وليست شركةً "قديمة" تنتظر من يُقلّد حلولها بجزء بسيط من التكلفة.

في سياق مكالمة الأرباح القادمة، يجب طرح سؤال واحد، لأن إجابته مهمة للقطاع بأكمله، وليس لشركة واحدة فقط.

السؤال هو:

ما الذي يتعين على الشركة إثباته لإقناع السوق بأن عمليات البيع المكثفة كانت خطأً؟

التوقعات مبالغ فيها، وهامش الخطأ ضئيل للغاية. ولن يكون تجاوز الإيرادات والأرباح كافيًا.

تجاوز الإيرادات المتوقعة البالغة 3.92 مليار دولار أمريكي، وربحية السهم المعدلة البالغة حوالي 8.6 دولار أمريكي، يُعدّ نقطة انطلاق، وليس دليلاً قاطعاً على صحة التوقعات الإيجابية للشركة.

ستكون مؤشرات الأداء الرئيسية هي cRPO وRPO (المستحقات قصيرة وطويلة الأجل).

ستُمكّن هذه المؤشرات المستثمرين من تقييم جودة النمو، وليس الربحية قصيرة الأجل، وهو ما يفوق بكثير قدرة الإيرادات أو حتى حجم الطلبات المتراكمة على تقييمها.

من المتوقع أن يُظهر مؤشر cRPO زيادة بنحو 20% على أساس سنوي؛ وإذا كان هذا النمو أقل من ذلك، فسيؤدي ذلك إلى تراجع حاد في القيمة المستهدفة (النهائية) للشركة، والتي هي أصلاً تحت ضغط.

باختصار، يجب على الشركة أن تُثبت للسوق أنها رائدة في مجال "طبقة التنسيق" لوكلاء الذكاء الاصطناعي في المؤسسات، وليست مجرد شركة برمجيات كخدمة (SaaS). هذا الأمر حاسم لتقييم الشركة.

مع ذلك، فإن نتائج ServiceNow لا تقتصر أهميتها على شركة واحدة أو حتى على قطاع البرمجيات كخدمة بأكمله، بل ستكون بمثابة اختبار حقيقي لثورة الذكاء الاصطناعي برمتها. سيُظهر النجاح أو الفشل ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيتوقف عن كونه مجرد وعد، وسيتحول إلى حلٍّ مُدمجٍ في الشركات.

التحليل الفني لـ ServiceNow (D1)

يُظهر الرسم البياني اليومي انحصار السعر ضمن نطاق ضيق بين 84 و125 دولارًا، مع إغلاق حالي عند حوالي 102 دولارًا لا يُشير إلى اتجاه واضح. هذه "المنطقة الميتة" ذات الحجم التداولي العالي تعني أن كلاً من المشترين والبائعين مُعرّضون لخطر الهبوط إلى حين حدوث اختراق حاسم يُحدد الاتجاه التالي. المصدر: xStation5