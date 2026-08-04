نظرة عامة على AMD: السوق قد استوعب النجاح بالفعل. الآن يجب على الشركة أن تُثبت جدارتها.

تدخل شركة AMD مرحلة إعلان أرباحها القادمة من موقع مختلف تمامًا عما كانت عليه قبل نحو اثني عشر شهرًا. فقد أصبحت الشركة من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، وشهدت أسهمها ارتفاعًا ملحوظًا. ومنذ بداية العام، تضاعفت القيمة السوقية لشركة AMD، بينما تفوق أداء السهم بشكل كبير على أداء السوق بشكل عام خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

ومع ذلك، يُظهر حجم هذا الارتفاع أيضًا أن المستثمرين لم يعودوا يشترون أسهم AMD بناءً على أدائها المالي الحالي فقط. فإلى حد كبير، يُقيّم السوق بالفعل الإيرادات المستقبلية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتوسع المستمر في مراكز البيانات، ومكانة AMD التنافسية المتنامية في مواجهة أكبر مصنعي رقائق الحوسبة.

وهذا يجعل التقرير القادم أكثر من مجرد ملخص روتيني للربع السابق. إذ تواجه AMD اختبارًا حقيقيًا لمعرفة ما إذا كان النمو السريع لأعمالها قويًا بما يكفي لتبرير تقييمها الطموح. ومع هذه التوقعات العالية، لا مجال تقريبًا لأي خيبة أمل تُذكر. قد لا يكون مجرد تحقيق التوقعات المتفق عليها كافيًا، بل قد يُنظر حتى إلى تجاوز الأرباح بشكل طفيف على أنه مؤشر غير كافٍ إذا لم يُصاحبه توقعات أقوى للأرباع القادمة.

سيبحث السوق ليس فقط عن أرقام قوية، بل قبل كل شيء عن دليل على استمرار تسارع نمو AMD. تشمل المجالات الرئيسية نمو الإيرادات، وأداء قطاع مراكز البيانات، وتوسيع هوامش الربح، والتوقعات للربع القادم. قد تكون التوقعات في نهاية المطاف أكثر أهمية من نتائج الربع الثاني نفسها، لأن التقييم الحالي لشركة AMD يتطلب تأكيدًا على أن الجزء الأقوى من قصة نموها لم يأتِ بعد.

التوقعات المالية الرئيسية

الإيرادات: 11.31 مليار دولار أمريكي

إيرادات مراكز البيانات: 6.55 مليار دولار أمريكي

إيرادات قطاع العملاء: 3.01 مليار دولار أمريكي

إيرادات قطاع الألعاب: 790.4 مليون دولار أمريكي

إيرادات قطاع الأنظمة المدمجة: 959.7 مليون دولار أمريكي

ربحية السهم المعدلة: 1.62 دولار أمريكي

هامش الربح الإجمالي: 56.1%

الدخل التشغيلي: 3.01 مليار دولار أمريكي

هامش الربح التشغيلي: 26.9%

التدفق النقدي الحر: 1.97 مليار دولار أمريكي

الإنفاق على البحث والتطوير: 2.45 مليار دولار أمريكي

توقعات الربع الثالث

الإيرادات المتوقعة للربع الثالث: 12.5 مليار دولار أمريكي

هامش الربح الإجمالي المعدل المتوقع للربع الثالث: 56.2%

تشير التقديرات المتفق عليها أيضًا إلى إيرادات تقارب 49.8 مليار دولار أمريكي للعام بأكمله.

لا تزال مراكز البيانات المحرك الأهم للنمو

يُعدّ قطاع مراكز البيانات في AMD الآن أهم قطاعات أعمال الشركة. وتشير التقديرات إلى إيرادات تُقارب 6.55 مليار دولار، ما يعني أن مراكز البيانات من المتوقع أن تُشكّل أكثر من نصف إجمالي مبيعات AMD. ووفقًا للتوقعات، قد ترتفع إيرادات هذا القطاع بنسبة 101% تقريبًا على أساس سنوي، مدعومةً بمعالجات خوادم EPYC والرقائق المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

قد يُصبح الجمع بين هذين القطاعين أحد أهم المزايا التنافسية لشركة AMD. فالشركة ليست مُنتجةً لمعالجات رسومات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تتمتع أيضًا بمكانة قوية في سوق وحدات المعالجة المركزية، التي لا تزال عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية لمراكز البيانات. ومع استمرار توسع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يتزايد الطلب ليس فقط على معالجات الرسومات، بل أيضًا على وحدات المعالجة المركزية عالية الأداء القادرة على دعم أحمال العمل المُعقدة بشكل متزايد.

لذا، سيُقيّم السوق ليس فقط معدل نمو القطاع ككل، بل أيضًا تكوين إيراداته. قد تُشير مبيعات معالجات EPYC القوية إلى استفادة AMD بشكل غير مباشر من طفرة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تزايد الطلب على قدرات الحوسبة التقليدية في مراكز البيانات.

قد تُشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي عاملًا محفزًا جديدًا لنمو معالجات AMD

يُعدّ تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي أحد أبرز عناصر قصة نمو AMD الحالية. فالأنظمة ذاتية التشغيل بشكل متزايد لن تقتصر على توليد الاستجابات فحسب، بل يُتوقع منها تنفيذ مهام متعددة المراحل، وتحليل البيانات، واستخدام الأدوات، واتخاذ القرارات اللاحقة. من شأن هذه الأنواع من أعباء العمل أن تزيد الطلب على كلٍ من معالجات الرسومات ووحدات المعالجة المركزية التقليدية.

وقد أكدت مصادر الصناعة مرارًا وتكرارًا أن تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي يُساهم بالفعل في زيادة الطلب على معالجات الخوادم. وفي بعض التطبيقات، بدأ التوازن بين الطلب على وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات يقترب من التكافؤ.

قد يكون هذا الأمر بالغ الأهمية لشركة AMD، حيث تمتلك الشركة منتجات في كلا المجالين الرئيسيين: فهي تُطوّر معالجات خوادم EPYC، بالإضافة إلى رقائق الرسومات ومُسرّعات الذكاء الاصطناعي. إذا تطلّب الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء عددًا متزايدًا من وحدات المعالجة المركزية لإدارة المهام ومعالجة البيانات ودعم البنية التحتية، فقد تستفيد AMD من هذا التوجه على نطاق أوسع من الشركات التي تركز بشكل أساسي على نوع واحد من المعالجات.

مع ذلك، يبقى هذا في الوقت الراهن مجرد عامل محفز محتمل للطلب المستقبلي. سيترقب السوق مؤشرات مبكرة على أن الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء سيترجم إلى طلبات فعلية، وزيادة في استخدام البنية التحتية، ومبيعات أقوى لمعالجات الخوادم.

قد يُمهد نظام هيليوس الطريق لمرحلة جديدة من نمو الذكاء الاصطناعي.

يُمثل توسيع أعمال رقائق الذكاء الاصطناعي لشركة AMD الركيزة الثانية لهذه القصة. لا تزال AMD متأخرة عن Nvidia من حيث حجم السوق، لكنها تسعى جاهدة لتعزيز مكانتها من خلال تطوير حلول أكثر شمولية لمراكز البيانات.

يكتسب نظام هيليوس أهمية خاصة في هذا السياق، فهو أول حل من AMD مصمم على مستوى رفوف الخوادم الكاملة. من المتوقع أن يستخدم النظام رقائق الرسومات MI450 من الجيل التالي، مع بدء الشحنات المقررة في نهاية الربع الثالث. تشمل قائمة العملاء المعلنين OpenAI وMeta، كما أعلنت الشركة عن اتفاقيات متعلقة بنظام هيليوس مع Microsoft وAnthropic.

قد يُحفز هذا النمو الإيرادات بشكل ملحوظ في الأرباع القادمة. في الوقت نفسه، قد لا يتضح حجم النمو بالكامل حتى الربع الرابع والعام المقبل. لذلك، سيُولي المستثمرون اهتمامًا بالغًا لتصريحات الإدارة بشأن جداول التسليم ومعدلات النشر وحجم السوق المحتمل.

بالنسبة لشركة AMD، قد لا يكون مجرد الإعلان عن شراكات إضافية كافيًا. بناءً على تقييمها الحالي، يتوقع السوق معلومات ملموسة توضح متى ستبدأ الحلول الجديدة في المساهمة بشكل ملموس في الإيرادات. وأي مؤشر على تسارع تبني هذه الحلول قد يُفسر على أنه تأكيد على أن AMD تُرسّخ تدريجيًا بديلاً موثوقًا به لموردي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المهيمنين.

يجب أن تؤكد هوامش الربح جودة النمو

يُعدّ النمو السريع في الإيرادات أمرًا بالغ الأهمية، ولكن بناءً على تقييم AMD الحالي، ستكون جودة هذا النمو بنفس القدر من الأهمية. وتشير التقديرات إلى هامش ربح إجمالي مُعدّل بنسبة 56.1% وهامش ربح تشغيلي مُعدّل بنسبة 26.9%. وفي الربع الثالث، من المتوقع أن يرتفع هامش الربح الإجمالي ارتفاعًا طفيفًا فقط، ليصل إلى حوالي 56.2%.

لذا، سيُقيّم السوق ما إذا كان توسع قطاع مراكز البيانات وارتفاع مبيعات منتجات الذكاء الاصطناعي يُترجمان إلى مزيد من التحسينات في الربحية. وقد تدعم زيادة حصة المعالجات الأكثر تطورًا والأنظمة المتكاملة هوامش الربح، ولكن AMD تستثمر أيضًا بشكل كبير في البحث والتطوير لمواكبة وتيرة الابتكار التكنولوجي.

يبلغ الإنفاق المتوقع على البحث والتطوير حوالي 2.45 مليار دولار. يُشير هذا إلى أن الشركة تُواصل الاستثمار بكثافة في الأجيال القادمة من المعالجات والمُسرّعات وحلول مراكز البيانات. قد يكون الإنفاق المرتفع مقبولاً إذا أدّى إلى نمو أسرع في الإيرادات وهوامش ربح أقوى. مع ذلك، إذا استمرّت المبيعات في الارتفاع دون تحسّن واضح في الربحية، فقد يبدأ المستثمرون بالتساؤل عمّا إذا كان تقييم AMD قد تجاوز قيمتها الحقيقية.

قد تكون التوجيهات أهم من نتائج الأرباح

قد تُعلن AMD عن نتائج قوية للغاية للربع الثاني، ولكن بالنظر إلى التوقعات الحالية، قد تكون توقعاتها للأشهر القادمة أكثر أهمية. تشير التقديرات إلى تحقيق إيرادات تُقارب 12.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث، مع استمرار الحفاظ على هامش ربح إجمالي مرتفع.

هنا يكمن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركة. قد لا يتفاعل السوق بحماس مع مجرد تحقيق التوقعات. لدعم تقييمها المرتفع، قد تحتاج AMD إلى رفع التوقعات بشكل ملحوظ أو تقديم تعليقات قوية للغاية حول التوسع المستمر لأعمالها في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

سيركز المستثمرون بشكل أساسي على عدة أسئلة:

هل لا يزال الطلب على معالجات EPYC ينمو بوتيرة سريعة؟

هل تنمو الإيرادات من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من المتوقع؟

ما مدى سرعة تأثير Helios على النتائج المالية؟

هل يمكن أن تؤدي عمليات النشر الجديدة إلى زيادة الإيرادات في وقت مبكر من النصف الثاني من العام؟

هل ستستمر هوامش الربح في التحسن مع تغير مزيج المبيعات؟

هل سترفع الإدارة توقعاتها للربع القادم أو للعام بأكمله؟

في ظل التقييم الحالي، قد لا يكون التقرير الجيد كافيًا. سيبحث السوق عن أدلة تُشير إلى استمرار تسارع النمو، لا مجرد بقائه عند مستوى عالٍ.

المخاطر لا تزال مرتفعة

يتمثل الخطر الأكبر في التوقعات العالية التي وضعها السوق نفسه. فبعد هذا الارتفاع القوي في أسهم AMD، قد يكون السهم عرضةً لجني الأرباح إذا لم يُحقق تقرير الأرباح مفاجأة إيجابية واضحة. وكلما كان التقييم أكثر طموحًا، قلّ تقبّل السوق لنمو أضعف في الإيرادات، أو ضغط على هوامش الربح، أو توقعات أكثر حذرًا.

تواصل AMD أيضًا منافسة Nvidia في سوق معالجات الذكاء الاصطناعي. وحتى مع النمو السريع، يجب على الشركة إثبات قدرتها على الفوز بمزيد من عمليات النشر، وبناء حجم كافٍ لتقليص الفجوة مع الشركة الرائدة في السوق.

يُمثل سوق الحواسيب الشخصية تحديًا آخر، في حين أن نقص رقائق الذاكرة قد يُحدّ من معدل نمو قطاع العملاء. لن يُؤثر ضعف الأداء في قطاع العملاء بالضرورة على قصة نمو AMD بشكل عام، ولكنه قد يُقيّد وتيرة التوسع في الشركة ككل.

تُختبر شركة AMD في ضوء تقييمها الذاتي

تمر AMD حاليًا بإحدى أهم مراحل تاريخها. تمتلك الشركة محركين قويين للنمو: أعمالها المتنامية في مجال معالجات الخوادم، ومحفظة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المتنامية. لا يزال الطلب على رقائق EPYC قويًا، بينما قد يُعزز تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي من أهمية وحدات المعالجة المركزية في السنوات القادمة. في الوقت نفسه، قد تُمهد رقائق Helios وMI450 الطريق لمرحلة جديدة في تطوير أعمال AMD في مجال مُسرّعات الحوسبة السحابية.

تكمن المشكلة في أن السوق قد أخذ بالفعل جزءًا كبيرًا من هذا السيناريو في الحسبان عند تقييم AMD. فبعد أن تضاعفت القيمة السوقية للشركة منذ بداية العام، لم تعد AMD شركة قادرة على الاكتفاء بتحقيق نتائج جيدة وتوقع رضا السوق. سيتطلع المستثمرون إلى تجاوز التوقعات بشكل واضح، وتوسيع هوامش الربح، وتوقعات أكثر قوة للأرباع القادمة.

يتضمن السيناريو المتفائل نتائج قوية لمراكز البيانات، واستمرار تسارع مبيعات معالجات EPYC، وارتفاع الإيرادات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة في التوقعات. في هذه الحالة، قد يستنتج السوق أن التقييم الحالي لشركة AMD لا يعكس بشكل كامل إمكاناتها على المدى الطويل.

يتضمن السيناريو المحايد نتائج متوافقة مع التوقعات، ونموًا مرتفعًا مستدامًا، وتأكيدًا للخطط القائمة. سيُظهر هذا التقرير أن أساسيات الشركة لا تزال قوية، ولكن نظرًا للتوقعات المرتفعة، قد لا يكون ذلك كافيًا لتحقيق ارتفاع كبير آخر في سعر السهم.

أما السيناريو المتشائم فيتضمن أداءً أضعف لقطاع مراكز البيانات، وضغطًا على هوامش الربح، أو توجيهات لا تؤكد تسارعًا إضافيًا. في هذه الحالة، قد يستنتج السوق أن أفضل السيناريوهات قد تم تسعيرها بالفعل، وأن التقييم الحالي لشركة AMD قد تجاوز نمو أعمالها الأساسية.

النقاط الرئيسية:

تُعلن AMD عن أرباحها كإحدى أهم الشركات المستفيدة من نمو الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فقد دفع الارتفاع الحاد في سعر سهمها التوقعات إلى مستويات عالية جدًا، مما يعني أن السوق قد يطلب أكثر بكثير من مجرد تجاوز التوقعات المعتادة.

يبقى قطاع مراكز البيانات هو الأهم. قد يؤكد ارتفاع الطلب على معالجات EPYC وتوسع أعمال الذكاء الاصطناعي أن لدى AMD مصدرين قويين للنمو. كما أن إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي تعزز جاذبية نموذج أعمال الشركة الذي يقدم وحدات المعالجة المركزية ومعالجات الرسومات.

مع ذلك، لن تكون نتائج الربع الثاني العامل الوحيد الحاسم. فقد يعتمد رد فعل السوق النهائي بشكل أساسي على التوقعات، وتصريحات الإدارة بشأن Helios ، وتوقعات الإيرادات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، واستمرار توسع هوامش الربح.

لم يعد اختبار AMD يدور حول قدرتها على النمو، بل يجب عليها أن تثبت أن نموها سريع ومربح ومستدام بما يكفي لتبرير تقييمها الحالي الذي يفترض بالفعل مستقبلاً واعداً للغاية.



المصدر: xStation5