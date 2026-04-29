🔴 المؤتمر الأخير لباول (مباشر)

قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير ضمن نطاق 3.5-3.75%. ويُوشك أن يبدأ المؤتمر الأخير لجيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيُبرر هذا القرار. فيما يلي أهم النقاط المستفادة من بيان باول وجلسة الأسئلة والأجوبة.
أبرز ما جاء في تصريحات جيروم باول، محافظ الاحتياطي الفيدرالي:
- يشهد الاقتصاد الأمريكي نموًا قويًا. ورغم أن معدل نمو الوظائف لا يزال منخفضًا، إلا أن معدل البطالة لم يتغير.
- وتُثير التطورات في الشرق الأوسط حالةً من عدم اليقين، وتُشكّل مخاطر متبادلة على الاقتصاد وعلى صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي.
- ارتفعت توقعات التضخم على المدى القريب، ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة. أما توقعات التضخم على المدى البعيد فلا تزال متوافقة مع هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
- لا تسير السياسة النقدية وفق مسار محدد مسبقًا، وسيتم اتخاذ القرارات المقبلة بناءً على البيانات المتاحة وفي كل اجتماع على حدة.
- لن يغادر باول منصبه في الاحتياطي الفيدرالي حتى يكتمل تحقيق وزارة العدل ويُعلن براءة ذمته. وسيستمر في منصبه كمحافظ بعد 15 مايو، ملتزماً بالبقاء بعيداً عن الأضواء.
- لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أن يكون لرسوم ترامب الجمركية أثرٌ مؤقتٌ في رفع الأسعار، دون أن تُحدث ضغطًا تضخميًا طويل الأمد. ومن المتوقع أن يتراجع التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية خلال الربعين القادمين.
- أما داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، فقد ازداد عدد الأعضاء الذين يرون أن رفع أسعار الفائدة مُحتملٌ بنفس قدر احتمال خفضها.
- من المحتمل أن تتغير توجيهات أسعار الفائدة في الاجتماع القادم.
⬇️ مؤشر US500 يشهد أكبر تصحيح منذ مارس
عاجل: الفيدرالي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير 📌 زوج EURUSDينخفض إلى ما دون 1.1700 📉
ارتفاع الدولار مدفوعاً بالنفط 📈 مكاسب مقلقة في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني❗️
عاجل: الحصار البحري الأمريكي مستمر! ❗️ سعر خام تكساس يتجاوز 105 دولار 🛢️ 📈