المعادن الثمينة تعود إلى الانخفاض 📉 الذهب والفضة يتعرضان لضغوط الطلب على الدولار 🟡

بدأت العقود الآجلة للمعادن النفيسة الأسبوع الجديد بانخفاض حاد، متراجعةً عن معظم المكاسب الطفيفة التي حققتها الأسبوع الماضي. وتراجع سعر الذهب بنحو 1.1% اليوم، بينما سجلت الفضة خسارة بنحو 3%. وتُثير حالة عدم الاستقرار المحيطة بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط قلق المستثمرين مجدداً، مما يعزز الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن.

في بداية جلسة التداول اليوم، انخفض سعر الذهب بنسبة 3% إلى حوالي 4630 دولاراً للأونصة، بعد أن أعلن كبير المفاوضين الأمريكيين، نائب الرئيس جيه دي فانس، انهيار المفاوضات مع إيران. وعقب هذا الانهيار، أعلن دونالد ترامب فرض حصار بحري على مضيق هرمز، اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، وتعهد بـ"القضاء الفوري على السفن الإيرانية" التي تحاول اختراق الحصار.

وجد الذهب دعمًا عند المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم (EMA100؛ باللون البنفسجي الداكن)، لكن المقاومة عند المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 30 يومًا (EMA30؛ باللون البنفسجي الفاتح) لا تزال تحول دون اختراق حقيقي للاتجاه الهابط. المصدر: xStation5

فشل المفاوضات يُبدد الآمال في العودة إلى الوضع الراهن

اتهم الجانب الإيراني الولايات المتحدة باتخاذ موقف "متشدد" في المفاوضات، حيث لا تزال قضية تخصيب اليورانيوم هي نقطة الخلاف الرئيسية. ووفقًا لوزير الخارجية الإيراني، فقد أُحرز تقدم ملحوظ، لكن الولايات المتحدة، كما يُزعم، استمرت في تغيير شروطها، مما أدى في النهاية إلى فشل المحادثات.

أدى تجدد تصعيد الأعمال العدائية إلى ارتفاع أسعار خام برنت فوق 100 دولار (مرتفعة حاليًا بنسبة 7.5% لتصل إلى 101 دولار). شهد السوق لحظة ارتياح وجيزة ردًا على تقرير لصحيفة نيويورك بوست أشار إلى أن إيران تدرس وقف برنامجها النووي؛ إلا أن مؤلفي التقرير أوضحوا لاحقًا أنه يستند إلى اقتراح فانس وليس إلى تطورات جديدة.

استعادت عقود الذهب والفضة بعض خسائرها التي تكبدتها في بداية الجلسة، إلا أن الارتفاع الأخير في حالة عدم اليقين الجيوسياسي أدى إلى موجة صعود حادة نحو الدولار. ويزيد خطر استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة من خطر استمرار الضغط على الأسعار، مما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً. ومع ذلك، فإن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبياً يقلل من جاذبية السلع مقارنةً بأصول أخرى كالسندات، لا سيما بالتقييمات الحالية.

يتزامن عودة ارتفاع أسعار النفط مع عودة الطلب على الدولار. ومع ذلك، تشير المكاسب المحدودة التي حققها مؤشر الدولار الأمريكي اليوم إلى حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الصراع في أعقاب فشل المفاوضات. المصدر: xStation5