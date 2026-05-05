المستفيدون غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي: شركة كاتربيلر

حققت شركة كاتربيلر، الشركة الأمريكية الشهيرة المصنعة لمعدات البناء والتعدين، نتائج ربع سنوية متميزة أخرى. وتواكب تقييمات الشركة هذا النمو، حيث ارتفع سهمها بأكثر من 50% منذ بداية العام، وحققت مكاسب تجاوزت 30% خلال الشهر الماضي وحده.

البيانات المالية

سجلت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 22%، لتصل إلى 17.4 مليار دولار أمريكي.

وشهد قطاع الطاقة والنقل نموًا بأكثر من 30% على أساس سنوي، بينما ارتفع قطاعا صناعات البناء وصناعات الموارد بنسبة 39% و35% على أساس سنوي على التوالي.

وارتفعت قيمة الطلبات المتراكمة إلى 62.7 مليار دولار أمريكي.

يشير كل من المحللين وممثلي الشركة إلى الدور المحوري للتوسع الهائل في البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد أصبحت الشركة فعليًا عنصرًا لا غنى عنه في توسع هذا القطاع.

ويتجلى ذلك ليس فقط في الربحية، بل أيضًا في توقعات السوق لنتائج الشركة المستقبلية.

بحلول نهاية عام 2030، من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع الطاقة والنقل وحده إلى 59.1 مليار دولار أمريكي. وتشير توقعات ربحية السهم البالغة 47 دولارًا أمريكيًا خلال الفترة نفسها إلى نمو في الأرباح يقارب 20% سنويًا.

وقد مكّن هذا الشركة من تحقيق أرباح قياسية للمستثمرين. والتزمت شركة كاتربيلر مؤخرًا ببرنامج قياسي لإعادة شراء الأسهم، حيث خصصت 5 مليارات دولار أمريكي.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه وفقًا لبيانات بلومبيرغ، لم تُكمل الشركة بعد عمليات شراء بقيمة إجمالية تقارب 20 مليار دولار أمريكي، والتي أُعلن عنها لعام 2024.

هل لدى الشركة أسباب وجيهة لمواصلة الارتفاع؟ يعتمد ذلك على عدة عوامل.

أولًا، يستند التوجه الحالي تجاه السهم بشكل كبير إلى افتراض أن وتيرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي - وجميع الأصول ذات الصلة - ستبقى على الأقل عند المستوى الحالي. وهذا افتراض متفائل للغاية.

لا يُعد الذكاء الاصطناعي الاتجاه الهيكلي الوحيد الذي يدعم تقييم الشركة. تجدر الإشارة إلى أن العالم قد يدخل دورة أخرى متعددة السنوات من التوسع الحضري وزيادة الاستثمار في التعدين. من المتوقع أن تكون هذه التوجهات أكثر استقرارًا من الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ولكنها ستكون أيضًا أكثر تباعدًا على المدى الطويل، ومن المرجح أن تكون أقل ربحية.

وبالحديث عن الربحية: على الرغم من أن التوقعات متفائلة، إلا أن التوجهات الأخيرة ليست مواتية.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

لا يزال موضوع توسيع هوامش الربح محل نقاش في ظل ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام والطاقة، وهي عوامل بالغة الأهمية للشركات الصناعية الكبرى مثل شركة كاتربيلر. ويؤثر هذا الوضع أيضاً على عملاء الشركة.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

من منظور مضاعفات القيمة، بدأت الشركة أيضاً بإرسال إشارات تحذيرية. إذ تصل الزيادات إلى 50% عبر نطاق واسع من مقاييس التقييم.

CAT.US (D1)

ظل الاتجاه الصعودي قوياً للغاية منذ بداية عام 2025، ولا توجد حالياً أي مؤشرات فنية تدل على تباطؤ هذا الاتجاه. المصدر: xStation5.