النفط: انخفضت أسعار النفط بأكثر من 22% عن أعلى مستوياتها الأخيرة 📌

تُسعّر أسواق النفط احتمالية متزايدة لهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ويتلاشى تدريجيًا هامش المخاطرة الجيوسياسية. انخفض سعر خام برنت إلى 94.30 دولارًا أمريكيًا، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 90.80 دولارًا أمريكيًا، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ عدة أسابيع. يعكس هذا التحرك قناعة متزايدة في الأسواق بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي.

من الواضح أن الأسواق قد تحولت إلى حالة من التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق، قبيل جولة أخرى من المحادثات الأمريكية الإيرانية المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. يُعزز الرئيس ترامب هذا التوجه، مصرحًا بأن الصراع "على وشك الانتهاء"، وملمحًا إلى أن تمديد وقف إطلاق النار قد لا يكون ضروريًا. سلط نائب الرئيس فانس الضوء على "تقدم ملحوظ"، وعرض "صفقة كبرى" محتملة، تتضمن إعادة دمج إيران اقتصاديًا مقابل تنازلات نووية. يُشكل هذا تناقضًا واضحًا مع انهيار المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

يؤكد أداء السوق خلال اليومين الماضيين هذا التفاؤل. شهدت أسواق الأسهم انتعاشًا قويًا، حيث اقتربت المؤشرات الأمريكية مجددًا من أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما تراجع الطلب على الأصول الآمنة. في الوقت نفسه، يتفاعل سوق الطاقة بشكل مباشر، إذ انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ عن أعلى مستوياتها الأخيرة، حيث انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 22% عن ذروته. مع ذلك، لا يزال الوضع هشًا: فتدفقات النفط عبر مضيق هرمز لا تزال محدودة بشكل كبير، وأي اضطراب أو انهيار في المفاوضات قد يعكس الاتجاه الحالي بسرعة. يشير توجه أكثر من 100 ناقلة فارغة نحو الولايات المتحدة إلى إعادة تنظيم للإمدادات بدلًا من عودة السوق إلى وضعه الطبيعي تمامًا.

على الرغم من تحسن المعنويات، لا تزال الأسواق عالقة بين التفاؤل وعدم اليقين الهيكلي. قد يساهم اتفاق محتمل في خفض علاوة المخاطر الجيوسياسية تدريجيًا، لكن قضايا رئيسية - لا سيما ما يتعلق بالالتزامات النووية والنفوذ الإقليمي طويل الأجل - لا تزال عالقة. في الوقت الراهن، يبقى النفط المؤشر الأكثر حساسية للمعنويات: فهو ينخفض ​​عند ورود أخبار إيجابية، ولكنه يظل عرضة لارتدادات حادة في حال حدوث تطورات سلبية.