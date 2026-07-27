النفط يهبط مع صمود تهدئة الحرب. والذهب يستفيد

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي
- إيران بعد التهدئة: هل يعود الحوثيون إلى واجهة التصعيد؟
- إلى أين تتجه أسعار النفط في المرحلة المقبلة؟
- هل تهدد الرسوم الجمركية الجديدة الدولار؟ وما الخطوة التالية للفيدرالي؟
ملخص اليوم: حرب الرقائق الإلكترونية تُلقي بظلالها على وول ستريت، انخفاض النفط بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ⭐
🔴 انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 7.5%
حصاد الأسواق: يتسارع انخفاض أسعار النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع 💥 (27.07.2026)
ملخص اليوم: تباين في أداء الأسهم مع تخلف قطاع التكنولوجيا، وارتفاع في أداء الأسواق الأوروبية مدعوماً بنتائج الأرباح ومؤشرات مديري المشتريات. (24.07.2026)