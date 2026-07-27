  
٢٢:٠٣ · ٢٧ يوليو ٢٠٢٦

النفط يهبط مع صمود تهدئة الحرب. والذهب يستفيد

Milad Azar
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Market Research Analyst • UAE

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي

  • إيران بعد التهدئة: هل يعود الحوثيون إلى واجهة التصعيد؟
  •        إلى أين تتجه أسعار النفط في المرحلة المقبلة؟
  •        هل تهدد الرسوم الجمركية الجديدة الدولار؟ وما الخطوة التالية للفيدرالي؟

 

 

Milad Azar

Market Research Analyst • UAE

Senior Market analyst with XTB for more than three years, specializing in global financial market, macroeconomic analysis, technical analysis with a strong focus on Asian market

I hold a master of science degree in Financial Risk management 
regular commentator on CNBC arabia, Skynews and TRT world

تغطية سوقية من الطراز الأول 
٢٧ يوليو ٢٠٢٦, ٢١:٥١

ملخص اليوم: حرب الرقائق الإلكترونية تُلقي بظلالها على وول ستريت، انخفاض النفط بعد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ⭐
٢٧ يوليو ٢٠٢٦, ١٤:١٢

🔴 انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 7.5%
٢٧ يوليو ٢٠٢٦, ٠٩:٣٧

حصاد الأسواق: يتسارع انخفاض أسعار النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع 💥 (27.07.2026)
٢٤ يوليو ٢٠٢٦, ٢٢:٠٢

ملخص اليوم: تباين في أداء الأسهم مع تخلف قطاع التكنولوجيا، وارتفاع في أداء الأسواق الأوروبية مدعوماً بنتائج الأرباح ومؤشرات مديري المشتريات. (24.07.2026)
اخبار السلع
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