🔴 انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 7.5%

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا (وفقًا لمؤشر TTF الهولندي) انخفاضًا حادًا يوم الاثنين. وخسرت أقرب العقود المنتهية الصلاحية ما يصل إلى 8.5%، لتهبط مؤقتًا إلى ما دون 58 يورو/ميغاواط ساعة. في الأسبوع الماضي، أغلق السعر عدة مرات فوق 60 يورو/ميغاواط ساعة. ورغم أن أعلى مستويات الأسعار اليومية في مارس كانت أعلى من ذلك، إلا أننا شهدنا في نهاية الأسبوع الماضي أعلى إغلاق منذ عام 2023.

هل تفاؤل السوق مبرر؟

على المدى القصير، يُخفف انخفاض الأسعار من حدة التوتر، لكن أساسيات السوق على المدى الطويل تتطلب حذرًا شديدًا:

تهدئة مؤقتة: منح تعليق القتال السوق فترة راحة وخفف المخاوف بشأن انقطاع فوري للإمدادات من الخليج العربي.

اتجاه الغاز الطبيعي المسال الأمريكي: تجعل فروق الأسعار شحن الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا حاليًا أكثر ربحية من شحنه إلى آسيا، مما قد يدعم الإمدادات إلى القارة العجوز.

اتجاه الغاز الطبيعي المسال الأمريكي: لا تزال الأسعار مرتفعة: على الرغم من انخفاضها يوم الاثنين، لا يزال سعر الغاز في أوروبا أغلى بنسبة تزيد عن 80% مما كان عليه قبل اندلاع النزاع في فبراير، وبنسبة 100% مقارنةً ببداية العام.

انخفاض مستويات التخزين: تبلغ مستويات تخزين الغاز في أوروبا حاليًا حوالي 55% فقط، مقارنةً بمتوسط ​​71% تقريبًا على مدى السنوات الخمس الماضية.

انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال: انخفض متوسط ​​حجم واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا خلال الثلاثين يومًا الماضية بنسبة تصل إلى 23% عن متوسط ​​السنوات الخمس الماضية.

حذر الموردين: تعرض شركة قطر للطاقة تأجير سفنها من الباطن حتى نهاية أكتوبر، مما يشير إلى عدم وجود عجلة في استئناف حركة النقل البحري بالكامل في الخليج العربي.

بلغت نسبة امتلاء خزانات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا 55%، وهي نسبة مشابهة جدًا لمستويات عام 2021، عندما وصلت الأسعار في سبتمبر إلى 100 يورو/ميغاواط ساعة. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

هل هناك خطر عودة الأسعار إلى 100 يورو/ميغاواط ساعة؟

لا يزال خطر حدوث ارتفاع حاد آخر في الأسعار (بما في ذلك اختبار مستويات أسعار أعلى) مرتفعًا للغاية. ولا تشهد عملية امتلاء الخزانات تسارعًا، كما أن احتمالات استيراد كميات إضافية لا تزال محدودة.

هشاشة وقف إطلاق النار: يعود الانخفاض الحالي إلى توقف الهجمات، وليس إلى اتفاق سلام دائم. وكما يشير محللو سيتي غروب، فإن السوق شديدة الحساسية، ويمكن لأي خبر أن يقلب هذا الاتجاه رأسًا على عقب.

سباق مع الزمن قبل حلول الشتاء: يُشكل بطء وتيرة امتلاء الخزانات (55%)، بالإضافة إلى الصعوبات اللوجستية، خطرًا يتمثل في عدم تمكن أوروبا من إعادة بناء مخزوناتها قبل موسم التدفئة.

ارتفاع الاستهلاك الصيفي والمنافسة مع آسيا: تؤدي موجات الحر في أوروبا وآسيا إلى زيادة الطلب على الطاقة (تكييف الهواء)، مما يُكثف المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال المتاحة في السوق الفورية.

يتشابه سلوك أسعار الغاز الحالي إلى حد كبير مع ما حدث في عام 2021، عندما بلغت 100 يورو/ميغاواط ساعة في سبتمبر. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

تُعدّ أسعار الغاز ركيزة أساسية للاقتصاد الأوروبي

على الرغم من أن استهلاك الغاز يزداد بشكل كبير خلال فصل الشتاء، حيث يُستخدم هذا المورد الخام على نطاق واسع في التدفئة، إلا أن جزءًا كبيرًا من الصناعة الأوروبية يعتمد على الغاز. ويؤدي هذا إلى ارتفاع ملحوظ في التكاليف، ويُحدّ من القدرة التنافسية (في مجال البتروكيماويات وتكرير المعادن). وبناءً على ذلك، ترتبط شروط التبادل التجاري لليورو ارتباطًا وثيقًا بأسعار الغاز، مما يُؤدي إلى تقلبات كبيرة في سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

مقارنة بين سعر EURUSD (TTF) منذ عام 2025. تجدر الإشارة إلى أن هذه المستويات في عام 2025 جعلت سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي قريبًا جدًا من التعادل. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

على المدى القصير، يمكن ملاحظة ارتباط قوي. فإذا انخفض سعر الغاز إلى حوالي 40 يورو/ميغاواط ساعة، فسيتيح ذلك فرصة لارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي 1.18. المصدر: xStation5

يشهد سهم TTF تصحيحًا اليوم، ويتوقف قرب مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6. ويُعدّ مستوى الدعم الرئيسي عند 52 يورو/ميغاواط ساعة. المصدر: xStation5