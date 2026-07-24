ملخص اليوم: تباين في أداء الأسهم مع تخلف قطاع التكنولوجيا، وارتفاع في أداء الأسواق الأوروبية مدعوماً بنتائج الأرباح ومؤشرات مديري المشتريات. (24.07.2026)

تراجع قطاع أشباه الموصلات: على الرغم من الأداء الاستثنائي لإنتل في الربع الثالث، تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر

PHLX

لأشباه الموصلات بنسبة 3%. وانقلبت مكاسب إنتل نفسها من مكاسب ما قبل افتتاح السوق إلى خسارة بنسبة 4.3%. وتأثر القطاع بشكل عام، بما في ذلك برودكوم (-2.1%)، وإس كيه هاينكس (-7.9%)، وسانديسك (-7.8%)، وكوالكوم (-1.6%)، بينما حققت إنفيديا مكاسب طفيفة (+0.5%).