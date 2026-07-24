ملخص اليوم: تباين في أداء الأسهم مع تخلف قطاع التكنولوجيا، وارتفاع في أداء الأسواق الأوروبية مدعوماً بنتائج الأرباح ومؤشرات مديري المشتريات. (24.07.2026)

🏢 الأسهم والمؤشرات والأرباح
- تشهد مؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذبًا في الاتجاه مع اقتراب نهاية الأسبوع. وتتصدر العقود الآجلة لمؤشر داو جونز (US30) أداء اليوم بارتفاع قدره 0.5%، تليها زيادات طفيفة في العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500: +0.2%) ومؤشر راسل 2000 (US2000: +0.25%). في المقابل، حدّت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) من خسائرها المبكرة إلى حوالي 1%، متأثرة بشكل رئيسي بالضعف الواسع النطاق الذي تعاني منه كبرى شركات أشباه الموصلات.
- إنتل (INTC): أعلنت إنتل عن نتائج قوية للربع الثاني وتوقعات واعدة. ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 16.1 مليار دولار (مقابل توقعات بلغت 14.4 مليار دولار)، بينما بلغ ربح السهم المعدل 0.42 دولار. وبفضل الطلب المتزايد على وحدات المعالجة المركزية للذكاء الاصطناعي، قفزت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 59% لتصل إلى 6.3 مليار دولار. تجاوزت توقعات إنتل لإيرادات الربع الثالث، والتي تراوحت بين 15.8 مليار دولار و16.8 مليار دولار، توقعات وول ستريت البالغة 15.1 مليار دولار، مما دفع الإدارة إلى رفع الإنفاق الرأسمالي السنوي إلى حوالي 20 مليار دولار.
- تراجع قطاع أشباه الموصلات: على الرغم من الأداء الاستثنائي لإنتل في الربع الثالث، تراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر PHLX لأشباه الموصلات بنسبة 3%. وانقلبت مكاسب إنتل نفسها من مكاسب ما قبل افتتاح السوق إلى خسارة بنسبة 4.3%. وتأثر القطاع بشكل عام، بما في ذلك برودكوم (-2.1%)، وإس كيه هاينكس (-7.9%)، وسانديسك (-7.8%)، وكوالكوم (-1.6%)، بينما حققت إنفيديا مكاسب طفيفة (+0.5%).
- ميتا بلاتفورمز (META): تُطلق ميتا قدرات المهام المستقلة لذكاء ميتا الاصطناعي، المدعوم بنموذجها الجديد Muse Spark 1.1، مما يسمح لروبوت الدردشة بإدارة المهام المتكررة مثل التقارير اليومية. بشكل منفصل، أطلقت الشركة تطبيق "Seller"، وهو تطبيق مخصص لتجار سوق فيسبوك، قبل إعلان نتائجها المالية للربع الثاني في 29 يوليو.
- انتعاش الأسواق الأوروبية: انتعشت المؤشرات الأوروبية بقوة، مدفوعةً بالقطاع المالي عقب الأرباح القوية التي حققها بنك بي إن بي باريبا. تصدّر مؤشر IBEX 35 الإسباني المنطقة (+1.65%)، يليه مؤشر DAX الألماني (+1.36%)، ثم مؤشر FTSE MIB الإيطالي (+0.95%)، ومؤشر FTSE 100 البريطاني (+0.91%)، ومؤشر CAC 40 الفرنسي (+0.88%)، ومؤشر SMI السويسري (+0.79%). وشملت أبرز البنوك الرابحة: بنك سانتاندير (+3.2%)، وبي إن بي باريبا (+2.1%)، ودويتشه بنك (+2.1%)، ويونيكريديت (+1.5%).
- شركة SAP (SAP): كانت SAP الأفضل أداءً في مؤشر DAX، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 9.26%. على الرغم من تباين الأرقام الرئيسية - حيث تجاوزت إيرادات الربع الثاني التوقعات لتصل إلى 9.88 مليار يورو، بينما جاءت ربحية السهم أقل من المتوقع عند 1.59 يورو - فقد تحسنت معنويات المستثمرين مع تسارع نمو طلبات الحوسبة السحابية إلى 26% (مقابل 24% متوقعة). وبفضل التدفقات النقدية الحرة البالغة 3.2 مليار يورو وصافي النقد البالغ 2.2 مليار يورو، تُطمئن الميزانية العمومية القوية لشركة SAP المستثمرين بأن مخاطر اضطراب الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها.
🌍 الاقتصاد الكلي والجيوسياسي
- مؤشرات مديري المشتريات الأولية تتجاوز التوقعات: بلغ مؤشر مديري المشتريات الأولي المركب لمنطقة اليورو 51.9 (مقابل 50.2 متوقعة، و50.0 في الفترة السابقة). وبالمثل، بلغ مؤشر مديري المشتريات الأولي المركب للولايات المتحدة 53.6 (مقابل 52.2 متوقعة، و51.9 في الفترة السابقة)، مما يشير إلى نمو اقتصادي أساسي قوي.
- الصين وباكستان تدفعان نحو الدبلوماسية: تحت ضغط من بكين، تدرس باكستان جهودًا لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من خمسة أشهر. عُقدت مناقشات استكشافية في إسلام آباد خلال زيارة وزير الداخلية الإيراني.
💱 العملات الأجنبية والسلع والعملات الرقمية
- سوق الصرف الأجنبي: تحسّنت معنويات المستثمرين في أسواق الصرف الأجنبي، حيث ارتفعت معظم عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار الأمريكي (الفورنت المجري: -0.6%، الروبية الهندية: -0.5%، الريال البرازيلي: -0.4%). وفي أسواق عملات مجموعة العشر، قاد الدولار الأسترالي والنيوزيلندي المكاسب (الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي: +0.3%، الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي: +0.37%). وارتفع الدولار الأمريكي/الدولار الكندي بنسبة 0.13% مع انخفاض أسعار النفط، وارتفع الدولار الأمريكي/الين الياباني بنسبة 0.05%، بينما استقر اليورو/الدولار الأمريكي عند 1.1370.
- الطاقة: تراجعت أسعار النفط الخام عن مكاسب الأمس على خلفية أنباء تفيد بأن الصين تضغط على باكستان وإيران لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. وانخفض سعر خام برنت بنحو 3% إلى 91.30 دولارًا للبرميل. انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي بنسبة 0.4%، بينما ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 1.2%.
- المعادن النفيسة: أوقفت العقود الآجلة للذهب خسائرها الأخيرة وعادت إلى المنطقة الإيجابية، مرتفعةً بنسبة 0.4% إلى 4068 دولارًا للأونصة. وسجلت الفضة زخمًا أقوى، حيث ارتفعت بنسبة 1.8% إلى 58.70 دولارًا للأونصة.
- العملات الرقمية: تراجعت أسعار الأصول الرقمية، حيث انخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.6% إلى 64194 دولارًا، وتراجع سعر الإيثيريوم بنسبة 1.0% إلى 1864 دولارًا.
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