Lockheed Martin و RTX يرفعان التوجيهات 🚀 أسهم الدفاع تتحرك للأعلى

ارتفعت أسهم عملاقي الدفاع الأمريكيين، لوكهيد مارتن وRTX، بعد أن أعلنت الشركتان عن نتائج قوية للربع الثاني. تجاوزت الشركتان توقعات وول ستريت للإيرادات والأرباح، مع رفع توقعاتهما للعام بأكمله. تؤكد هذه النتائج أن طفرة الإنفاق الدفاعي العالمي لا تزال تُترجم إلى تدفقات قياسية للطلبات وتحسين الأداء المالي لأكبر شركات المقاولات الدفاعية في العالم.

أهم الحقائق:

حققت لوكهيد مارتن نموًا في الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 20.06 مليار دولار، وبلغ ربح السهم 7.94 دولار، ورفعت توقعاتها للعام 2026.

سجلت RTX نموًا في الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 24.71 مليار دولار، بينما ارتفع ربح السهم المعدل إلى 1.89 دولار. كما رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات والأرباح والتدفقات النقدية الحرة للعام بأكمله.

يتجاوز إجمالي الطلبات المتراكمة للشركتين الآن 500 مليار دولار، مما يُبرز أن الطلب على المعدات الدفاعية لا يزال يفوق الطاقة الإنتاجية للصناعة.

استفادت شركة لوكهيد مارتن من ارتفاع إنتاج الصواريخ والذخائر. حققت الشركة إيرادات بلغت 20.06 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، بزيادة قدرها 11% عن العام السابق. وبلغ صافي الدخل 1.84 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفع ربح السهم إلى 7.94 دولار أمريكي، متجاوزًا بذلك توقعات السوق بشكل ملحوظ.

شمل النمو قطاعات أعمال الشركة كافة تقريبًا، بما في ذلك الطيران، والصواريخ وأنظمة التحكم النيراني، والأنظمة الدوارة وأنظمة المهام، والفضاء. وتؤكد الإدارة أن زيادة إنتاج الصواريخ والذخائر لا تزال أحد المحركات الرئيسية لنمو الشركة.

كما رفعت الشركة توقعاتها للعام 2026، حيث تتوقع الآن إيرادات تتراوح بين 79.75 و81.75 مليار دولار أمريكي، وربحًا للسهم يتراوح بين 29.95 و30.65 دولار أمريكي. واختتمت لوكهيد مارتن الربع الثاني بتراكم طلبات بقيمة تقارب 230 مليار دولار أمريكي، مما يوفر رؤية استثنائية للإيرادات على المدى الطويل.

يتم تداول أسهم شركة لوكهيد مارتن عند حوالي 542 دولارًا في التداول قبل افتتاح السوق، مما يشير إلى اختبار محتمل للاتجاه الهبوطي طويل الأجل والمتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA200)، والذي يمثله الخط الأحمر، والذي يفصل بين الزخم الهبوطي والزخم الصعودي طويل الأجل.

المصدر: xStation5

استفادت شركة RTX من انتعاش قطاع الطيران التجاري وزيادة الإنفاق الدفاعي. كما أعلنت الشركة عن نتائج فاقت التوقعات، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي لتصل إلى 24.71 مليار دولار، بينما بلغ ربح السهم المعدل 1.89 دولار. وعلى عكس العديد من شركات المقاولات الدفاعية، تواصل RTX الاستفادة من محركي نمو مستقلين: ارتفاع الإنفاق العسكري والتعافي المستمر في قطاع الطيران التجاري العالمي.

وزادت مبيعات قطاع رايثيون بنسبة 18%، ومبيعات برات آند ويتني بنسبة 16%، بينما حققت كولينز إيروسبيس نموًا في الإيرادات بنسبة 8%. كما رفعت RTX توقعاتها للعام بأكمله، حيث تتوقع الآن إيرادات تتراوح بين 95 و96 مليار دولار، وربح سهم معدل يتراوح بين 7.10 و7.25 دولار.

وتتداول أسهم RTX حاليًا عند حوالي 204 دولارات في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وإذا افتتح السهم عند هذا المستوى، فسيمثل ذلك انتعاشًا بنسبة 20% تقريبًا من أدنى مستوى له الذي سجله في مايو.

المصدر: xStation5

تشير الطلبات المتراكمة القياسية إلى أن الطاقة الإنتاجية - وليس الطلب - أصبحت أكبر عائق أمام الصناعة.

إن أهم ما يمكن استخلاصه من تقريري الأرباح ليس فقط تجاوز الأرباح الفصلية للتوقعات، بل التوسع المستمر في دفاتر الطلبات.

أنهت شركة لوكهيد مارتن الربع بطلبات متراكمة بقيمة تقارب 230 مليار دولار، بينما رفعت شركة آر تي إكس حجم طلباتها المتراكمة إلى مستوى قياسي بلغ 289 مليار دولار، بما في ذلك عقود دفاعية بقيمة 119 مليار دولار تقريبًا. وبذلك، يبلغ إجمالي الطلبات المستقبلية للشركتين مجتمعتين أكثر من 519 مليار دولار في انتظار التنفيذ.

بالنسبة للمستثمرين، يقدم هذا دليلاً إضافيًا على أن صناعة الدفاع العالمية لم تعد مقيدة بالطلب أو التمويل الحكومي. بل إن التحدي الرئيسي يكمن في التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية للصواريخ والذخائر وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات العسكرية الحيوية لتلبية خطط إعادة تسليح الناتو متعددة السنوات وتجديد المخزونات المستنفدة.