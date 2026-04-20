الولايات المتحدة: عودة المخاوف الجيوسياسية تؤثر على الأسواق 💥

بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة اليوم بانخفاضات حادة، متراجعةً عن بعض مستوياتها القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي (US30) بنحو 0.9%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بنسبة 0.8%، وكذلك مؤشر ناسداك 100 (US100) الذي يضم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.8%. ويُظهر مؤشر راسل 2000 (US2000) للشركات الصغيرة ضعفاً مماثلاً، حيث انخفض بنحو 0.8% مع بداية التداول. ويتسارع المستثمرون إلى تقليل إقبالهم على المخاطرة، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسهم نتيجةً لحالة عدم اليقين.

ويُعدّ التصعيد السريع للتوترات في الشرق الأوسط العامل الرئيسي المؤثر على السوق اليوم. فقد احتجزت الولايات المتحدة سفينة شحن إيرانية وأطلقت النار عليها في خليج عُمان، وردّت إيران بإغلاق مضيق هرمز بالكامل مرة أخرى، وهو مضيق حيوي للتجارة. أدى اقتراب نهاية وقف إطلاق النار إلى تراجع حاد في آمال السوق بنجاح مفاوضات السلام في إسلام آباد. ونتيجة لذلك، نشهد ارتفاعاً كبيراً في قطاع الطاقة، حيث قفزت أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنسبة تصل إلى 6-7% في بعض الأحيان، مما يزيد من تراجع معنويات السوق ويؤجج المخاوف من استمرار التضخم.

يكاد جدول البيانات الاقتصادية الكلية للولايات المتحدة اليوم أن يكون خالياً، وقد التزم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الصمت الإعلامي قبل قرار سعر الفائدة المقرر في 29 أبريل. ولذلك، يتركز اهتمام السوق على الأحداث المرتقبة هذا الأسبوع. ينتظر المستثمرون بشكل أساسي بيانات مبيعات التجزئة لشهر مارس غداً، والتي من المتوقع أن تُظهر انتعاشاً قوياً مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى جلسة الاستماع الرئيسية لكيفن وارش، المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فيما يلي جدول مواعيد إعلان أرباح الشركات الكبرى الفصلية لهذا الأسبوع. المصدر: XTB

يشهد السوق الرئيسي تقلبات ملحوظة حاليًا. المصدر: xStation

معلومات أساسية عن الشركات:

الخطوط الجوية الأمريكية ( AAL ) - انخفضت أسهم الشركة بنحو 3% في تداولات ما قبل افتتاح السوق. وقد نفت الشركة رسميًا التكهنات حول اندماج ضخم محتمل مع الخطوط الجوية المتحدة، مؤكدةً أن هذا الاندماج سيضر بالمنافسة والمستهلكين. من شأن هذه الصفقة أن تُنشئ أكبر شركة طيران في العالم، إلا أن المحللين أشاروا منذ فترة طويلة إلى ضآلة فرص موافقة سلطات مكافحة الاحتكار عليها. ويتعرض قطاع الطيران لضغوط إضافية اليوم نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الوقود بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

مارفيل تكنولوجي ( MRVL ) - ارتفعت أسهم هذه الشركة المصنعة لأشباه الموصلات بنسبة 7% عند افتتاح السوق. ويعود هذا الارتفاع إلى تقارير إعلامية تفيد بأن الشركة في مفاوضات متقدمة مع جوجل (ألفابت). ويُقال إن هذا التعاون يتضمن تصميم شريحتين جديدتين عاليتي التخصص، تهدفان إلى معالجة نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة أكبر. إنّ احتمالية تعزيز العلاقات التكنولوجية مع هذه الشركة العملاقة تُرسّخ مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي المُربح، وهو ما يُفسّر حالة التفاؤل السائدة اليوم.

توب بيلد ( BLD ) - ارتفعت أسهم شركة توزيع وتركيب مواد العزل بأكثر من 17%. ويعود هذا التذبذب الحاد إلى خبر استحواذ مجموعة QXO عليها مقابل 17 مليار دولار. وكجزء من هذا الاندماج، سيُتاح لمساهمي توب بيلد خيار الحصول إما على مبلغ نقدي (505 دولارات للسهم) أو أسهم QXO ، ما يُمثّل علاوة تزيد عن 23% مقارنةً بسعر إغلاق يوم الجمعة. وستُعزّز هذه الصفقة أرباح المجموعة الجديدة فورًا، لتُصبح ثاني أكبر مُوزّع لمواد البناء في أمريكا الشمالية.

إيه إس تي سبيس موبايل ( ASTS ) - انخفضت أسهم شركة الاتصالات المُبتكرة هذه بنسبة 14-15% صباح اليوم. ويعود سبب هذا الانخفاض إلى فشل إطلاق صاروخ نيو غلين التابع لشركة بلو أوريجين خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي وضع قمر إيه إس تي الصناعي في مدار خاطئ ومنخفض جدًا. لن يتمكن القمر الصناعي من استخدام محركاته لتصحيح مساره، وسيحترق قريباً في الغلاف الجوي. ورغم أن الإدارة تطمئن المستثمرين بأن تكلفة القمر الصناعي ستُغطى ببوليصة تأمين، إلا أن هذا الحادث المؤلم يُثير حالة من عدم اليقين بشأن الجدول الزمني لعمليات النشر التجارية المستقبلية.

القطاعات في بداية الجلسة: تألق قطاع الطاقة، وتراجع قطاع السياحة

خلال جلسة اليوم، نشهد تحولاً واضحاً في رؤوس الأموال وأداءً استثنائياً في مختلف القطاعات. يتصدر قطاع الطاقة المشهد، مدفوعاً بالارتفاع السريع في أسعار النفط، مما يعزز أسهم شركات عملاقة مثل إكسون موبيل، وشيفرون، وكونوكو فيليبس، وAPA. في المقابل، يواجه قطاع السفر الأوسع نطاقاً - والذي يشمل بشكل أساسي شركات الطيران وشركات الرحلات البحرية (مثل كارنيفال ورويال كاريبيان) - ضغوط بيع مكثفة نتيجة المخاوف من ارتفاع حاد في تكاليف الوقود. ومع تراجع الإقبال على المخاطرة، انضمت الشركات الدورية (بما في ذلك قطاعي السيارات والمصارف) والكيانات المرتبطة بسوق العملات المشفرة إلى قائمة القطاعات الأقل أداءً اليوم. المصدر: xStation