الولايات المتحدة: أمريكا تحتفل، والمؤشرات يزدهر

لن يفتح سوق الأسهم الأمريكي اليوم بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة. ورغم انخفاض حجم التداول بشكل ملحوظ، يستمر التداول والتسعير عبر المشتقات. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر US100 بنحو 1.2% اليوم، وهو ما يمكن تفسيره على أنه تصحيح لخسائر اليومين الماضيين. وشهدت العقود الآجلة لمؤشري US500 وUS2000 مكاسب أقل، حيث اقتصرت الزيادات على 0.3-0.4%. كما لوحظ انخفاض طفيف في مؤشر US30.
أخبار:
- تشتد المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي. فقد نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرًا عن حملة داخلية واسعة النطاق في شركة أنثروبيك تركز على منع المزيد من سرقة البيانات و"المضاربة" على الخوارزميات لدعم تطوير نظائر صينية لخوارزمية Claude/ChatGPT الأمريكية. وفي الوقت نفسه، حظرت شركة علي بابا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين، رسميًا استخدام نموذج Claude داخل الشركة، مشيرةً إلى "مخاوف أمنية".
- أُقيمت جنازة في إيران للزعيم الأعلى السابق، ووفقًا لتقارير إعلامية، حضر العديد من المسؤولين الحكوميين الإيرانيين الذين لم يظهروا علنًا منذ أشهر. ويعتبر السوق هذا الحدث بمثابة تأكيد على انتهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. ولا يزال انخفاض أسعار النفط مستمرًا.
- تُفاقم شركة ميتا من حالة عدم اليقين في قطاع التكنولوجيا. فقد أعلنت إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة أمس عن بيعها "الفائض" من قدرات الحوسبة، مما يُشكك في فرضية النقص الدائم في السوق. واليوم، أفادت رويترز أن الرئيس التنفيذي للشركة أعرب عن رأيه بأن تطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل، الذي يُعتبر أساسيًا لفرضية ازدهار صناعة الذكاء الاصطناعي، يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع. في المقابل، جاء رأي أكثر تفاؤلًا من رئيس قسم "الذكاء الخارق" في ميتا، ألكسندر وانغ، الذي يدّعي أن نماذج الذكاء الاصطناعي الداخلية للشركة قد لحقت بمنتجات الشركات الرائدة في هذا المجال، مثل OpenAI وAnthropic.
- أجرى دونالد ترامب مقابلة مع قناة CNBC. من بين التصريحات ذات الصلة بالسوق، حدد الرئيس الأمريكي هدفًا يتمثل في أن "تتركز 40-60% من إنتاج الرقائق الإلكترونية عالميًا في الولايات المتحدة"، وأن "يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي حوالي 12-13%". كما أعلن الرئيس عزمه مواصلة الجهود لعزل ليزا كوك (وزيرة الاحتياطي الفيدرالي) من منصبها عقب صدور حكم قضائي.
- تدعم شركتا تسلا وآبل تقييمات الشركات الصينية الموردة لهاتين الشركتين العملاقتين. وتشهد الشركات الصينية زيادة في الطلب والإنتاج لدى بعض الشركات المختارة.
US100 (D1)
يُظهر الرسم البياني تشكّل مثلث صاعد. ويشير اختبار القمة ثلاث مرات حول مستوى 30,500 إلى قوة منطقة المقاومة هذه، بينما تُظهر نطاقات التصحيحات الهبوطية الأصغر تدريجيًا ضعفًا في ضغط البيع. المصدر: xStation
🟡 الذهب يستعيد بريقه بفضل ضعفNFP
أسعار النفط تمحو الفارق الجيوسياسي بوتيرة أسرع مما كانت عليه بعد الصراع مع روسيا. هل هذه نهاية أم بداية التراجع؟
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هل انتهى ارتفاع التضخم؟