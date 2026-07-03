الولايات المتحدة: أمريكا تحتفل، والمؤشرات يزدهر

تشتد المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي. فقد نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرًا عن حملة داخلية واسعة النطاق في شركة أنثروبيك تركز على منع المزيد من سرقة البيانات و"المضاربة" على الخوارزميات لدعم تطوير نظائر صينية لخوارزمية

الأمريكية. وفي الوقت نفسه، حظرت شركة علي بابا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين، رسميًا استخدام نموذج

داخل الشركة، مشيرةً إلى "مخاوف أمنية".