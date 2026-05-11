الولايات المتحدة: أشباه الموصلات تحافظ على السوق عند مستويات قياسية

يبدو أن مؤشرات الأسهم في أوروبا وول ستريت تتأثر باتجاهين متعاكسين بفعل اتجاهين سعريين قويين ومتضاربين. فمن جهة، هناك اتجاه صعودي مدفوع بارتفاع حاد في توقعات أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى وسط موجة جديدة من "طفرة الذكاء الاصطناعي". إلا أن التقييمات تتعرض لضغوط من دونالد ترامب، الذي تحول بوضوح في تصريحاته خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى لهجة أكثر تصادمية تجاه إيران. وارتفعت أسعار النفط بنحو 4%.

ومع ذلك، فإن معنويات السوق الأمريكية أفضل من نظيرتها الأوروبية. فقد ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3%.

وبما أنه لا توجد مؤتمرات رئيسية للأرباح مقررة يوم الاثنين، وعدد قليل فقط من البيانات الاقتصادية الكلية الهامة، فقد يولي السوق اهتمامًا أكبر من المعتاد للتعليقات السياسية. وقد يحاول ممثلو كل من الولايات المتحدة وإيران تصعيد الموقف أو تهدئته، مما قد يؤدي إلى تحركات سوقية مؤثرة.

من الجدير بالمتابعة أيضاً الوضع في أوروبا، حيث ستُرصد عن كثب أي أخبار تتعلق بوقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، فضلاً عن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

بيانات الاقتصاد الكلي:

بعد نصف ساعة من افتتاح جلسة التداول الأمريكية، سيتلقى المستثمرون بيانات مهمة حول مبيعات المنازل القائمة لشهر أبريل. ويتوقع السوق ارتفاعاً من 3.98 مليون إلى 4.05 مليون.

US100 (D1)

يواصل السعر ارتفاعه شبه العمودي على الرسم البياني، مستقرًا قرب أعلى مستوى له على الإطلاق. يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى حالة تشبع شرائي واضحة، حيث بلغ أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2025. قد توجد مستويات مقاومة محتملة عند مستويات تصحيح فيبوناتشي 23.6 و38.2. في حال حدوث انعكاس أو تصحيح في الاتجاه، فإن مستويات الدعم المحتملة هي مستويات فيبوناتشي 78.6 و100. المصدر: xStation5

