انتعاش وول ستريت مع تجاوز أرباح الربع الثاني توقعات المستثمرين بشكل كبير

وكانت أمازون المُساهم الأكبر في هذا التعديل التصاعدي بعد أن أعلنت عن ربحية للسهم الواحد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (

GAAP

) بلغت 55.75 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى بكثير من التقدير المُجمع البالغ 1.82 دولارًا أمريكيًا.