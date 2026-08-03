انتعاش وول ستريت مع تجاوز أرباح الربع الثاني توقعات المستثمرين بشكل كبير

يُظهر موسم إعلان أرباح الربع الثاني من عام 2026 أداءً يفوق توقعات وول ستريت بشكل ملحوظ، مما يُبرز القوة الاستثنائية للشركات الأمريكية. فمعظم الشركات لا تتجاوز توقعات المحللين فحسب، بل تدفع أيضاً إلى مراجعة تقديرات أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكمله بالزيادة. وإذا استمر هذا الاتجاه خلال الفترة المتبقية من موسم الإعلان عن الأرباح، تشير بيانات فاكت سيت إلى أن الشركات الأمريكية قد تُحقق أقوى نمو في أرباحها منذ نهاية عام 2021.
- قد أعلنت 86% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن أرباح للسهم الواحد (EPS) أعلى من توقعات المحللين، بينما تجاوزت 77% منها توقعات الإيرادات.
- يبلغ معدل نمو الأرباح المُجمّعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الثاني من عام 2026 حالياً 47.4% على أساس سنوي، وهو ما يُمثل أقوى نمو في الأرباح منذ الربع الرابع من عام 2021 (91.6%).
- يبلغ معدل نمو الأرباح المُجمّعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الثاني من عام 2026 حالياً 47.4% على أساس سنوي، وهو ما يُمثل أقوى نمو في الأرباح منذ الربع الرابع من عام 2021 (91.6%).
- في 30 يونيو الماضي، توقع السوق نموًا في الأرباح بنسبة 23.2% فقط على أساس سنوي، ما يعني أن التقديرات تضاعفت تقريبًا خلال موسم إعلان الأرباح.
- شهدت تسعة من أصل أحد عشر قطاعًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تعديلات تصاعدية في الأرباح، مدفوعةً بنتائج أقوى من المتوقع وتعديلات إيجابية في تقديرات ربحية السهم.
- وبالنظر إلى الربع الثالث، أصدرت 34 شركة من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 توقعات إيجابية لربحية السهم، بينما أصدرت 20 شركة فقط توقعات سلبية.
- يتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاليًا بنسبة سعر إلى ربحية متوقعة للأشهر الاثني عشر القادمة تبلغ 19.6، وهي أقل من متوسطها على مدى 5 سنوات البالغ 19.9، ولكنها أعلى بقليل من متوسطها على مدى 10 سنوات البالغ 19.0.
US500 (الفترة D1)
بالنظر إلى US500، فقد وجد المؤشر مؤخرًا دعمًا بالقرب من مستوى 7300 نقطة، واستأنف اتجاهه الصعودي، متجاوزًا بشكل حاسم مستوى 7600 نقطة. امتد الارتفاع الآن إلى جلسة ثالثة متتالية، مما جعل المؤشر أقل بحوالي 80 نقطة من أعلى مستوى له على الإطلاق.
المصدر: xStation5
تُساهم أمازون وألفابت بنسبة كبيرة من نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
يُعدّ التأثير الكبير لشركات التكنولوجيا الكبرى على نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أحد أهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها خلال موسم إعلان الأرباح هذا. فبينما تحسّنت الأرباح في معظم قطاعات الاقتصاد، تُساهم أمازون وألفابت وحدهما بنسبة كبيرة من الزيادة في توقعات الأرباح الإجمالية. وهذا يُؤكد كيف يُواصل أداء عدد قليل من الشركات العملاقة التأثير على الصورة الأوسع لربحية الشركات الأمريكية.
- خلال الأسبوع الماضي، ارتفع معدل نمو أرباح الربع الثاني المُتوقع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 من 38.0% إلى 47.4% على أساس سنوي.
- وكانت أمازون المُساهم الأكبر في هذا التعديل التصاعدي بعد أن أعلنت عن ربحية للسهم الواحد وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) بلغت 55.75 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى بكثير من التقدير المُجمع البالغ 1.82 دولارًا أمريكيًا.
- ووفقًا لبيانات فاكت سيت، ساهمت أمازون وحدها بنحو 76% من الزيادة في نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المُتوقع خلال الأسبوع الماضي.
- يعود هذا الأداء الاستثنائي إلى حد كبير إلى ربح لمرة واحدة قبل الضريبة قدره 53.4 مليار دولار، ويرتبط أساسًا باستثمارها في شركة أنثروبيك.
- ومع ذلك، أدرجت فاكت سيت هذه النتيجة لأن غالبية المحللين اعتمدوا في توقعاتهم على ربحية السهم وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة عمومًا (GAAP)، مما يضمن التوافق مع التقديرات المتفق عليها.
- لا تزال ألفابت المساهم الأكبر في نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الثاني، بينما تقدمت أمازون إلى المركز الثاني بعد إعلان أرباحها.
- وباستثناء ألفابت وأمازون، سينخفض معدل نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المتوقع من 47.4% إلى 28.8% على أساس سنوي.
- حتى بدون هاتين الشركتين، سيظل المؤشر على المسار الصحيح لتحقيق ربع ثانٍ على التوالي من نمو الأرباح بنسبة تزيد عن 20%، وربع سابع على التوالي من نمو الأرباح برقمين.
الشركات ذات الحضور الدولي الأوسع تحقق نموًا أقوى في الأرباح.
على الرغم من استمرار قوة الدولار الأمريكي، فإن الشركات التي تحقق معظم إيراداتها خارج الولايات المتحدة تُسجل نموًا أقوى بكثير في الأرباح والإيرادات مقارنةً بالشركات التي تركز بشكل أساسي على السوق المحلية. تشير بيانات فاكت سيت إلى أن التواجد العالمي لم يؤثر سلبًا على أداء الشركات، بل أصبح أحد المحركات الرئيسية لهذا الموسم الإعلاني للأرباح.
- تُسجل الشركات التي تحقق أكثر من 50% من إيراداتها خارج الولايات المتحدة نموًا في الأرباح بنسبة 74.7% على أساس سنوي، مقارنةً بنسبة 35.5% للشركات التي تحقق معظم مبيعاتها محليًا.
- ويتضح النمط نفسه في نمو الإيرادات، حيث سجلت الشركات ذات الحضور الدولي نموًا بنسبة 20.5% مقابل 12.0% للشركات التي تركز على السوق المحلية.
- ويبلغ معدل نمو الأرباح الإجمالي المجمع لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الربع الثاني من عام 2026 حاليًا 47.4% على أساس سنوي.
- تُعدّ شركات ألفابت، وإكسون موبيل، وشيفرون، أكبر ثلاث شركات تُساهم في الأداء القوي لأرباح الشركات ذات النشاط الدولي.
- باستثناء هذه الشركات الثلاث، سينخفض نمو الأرباح المتوقع للشركات ذات النشاط الدولي من 74.7% إلى 27.5%، بينما سينخفض نمو الإيرادات من 20.5% إلى 16.0%.
- تشير البيانات إلى أن موسم إعلان الأرباح هذا لا يزال مدفوعًا إلى حد كبير بأكبر الشركات العالمية التي لها عمليات واسعة النطاق خارج الولايات المتحدة.
المصدر: FactSet
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