الولايات المتحدة: هل تتجه الأسواق بعيداً عن الذكاء الاصطناعي؟

منذ ساعات الصباح الباكر، شهدت معنويات المستثمرين تراجعًا حادًا تجاه شركات قطاع الذكاء الاصطناعي. فقد سهم شركة إس كيه هاينكس، المدرجة في بورصة كوريا، أكثر من 12% بعد بلوغه ذروة جديدة، مما أدى إلى انخفاض مؤشر كوسبي بأكمله بنسبة 10%.

وتتزايد الأصوات المطالبة بتقييم مبالغ فيه لشركات هذا القطاع، وهو ما ينعكس بوضوح اليوم على كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-1.3%) ومؤشر ناسداك المركب (-1.4%). ومن بين الشركات التي سجلت انخفاضًا طفيفًا اليوم، نجد شركات مثل مايكرون (-11.9%)، وسانديسك (-11.5%)، ومارفيل (-8.6%)، وإيه إم دي (-7%)، وإنتل (-6.7%). وتجدر الإشارة إلى أن مايكرون ستعلن نتائجها للربع الثالث غدًا بعد إغلاق السوق.

ويتوقع السوق إيرادات تقارب 35 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ 9.3 مليار دولار أمريكي فقط في الربع نفسه من العام الماضي (أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف!). من المتوقع أن تتجاوز الأرباح المقدرة للسهم الواحد 20 دولارًا أمريكيًا (مقارنةً بـ 1.9 دولار أمريكي قبل عام).

إذا شهدت شركة مايكرون أدنى تراجع في التوقعات أو هوامش الربح (المتوقع أن تصل إلى نسبة مذهلة تبلغ 81%)، فقد يتحول التصحيح الحالي إلى انخفاض أعمق.

الشكل 1: لوحة بيانات مؤشر ناسداك 100 (23/06/2026)

المصدر: أبحاث XTB، 23 يونيو 2026

لم يسلم من موجة البيع اليوم سهم شركة Nvidia، المؤشر الرئيسي لثورة الذكاء الاصطناعي، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 2.7%. ويشهد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (SOX) بأكمله أحد أسوأ جلساته هذا الربع. ومن الواضح أن المستثمرين يجنون أرباحهم بعد أشهر من المكاسب الهائلة، ويعيدون النظر في توقعاتهم بشأن وتيرة تحقيق الأرباح من استثمارات الذكاء الاصطناعي. وينعكس تراجع المعنويات أيضًا في مؤشر تقلبات السوق VIX (المعروف باسم "مؤشر الخوف")، الذي ارتفع بأكثر من 11% اليوم.

الشكل 2: الرابحون والخاسرون في مؤشر ناسداك 100 (23 يونيو 2026)

المصدر: Bloomberg, 23.06.2026

تُبرز جلسة الخميس تحولاً نموذجياً في رؤوس الأموال. إذ تتجه الأموال المسحوبة من أسهم النمو ذات العائد المرتفع نحو ملاذ آمن في القطاعات الدفاعية التقليدية (ما يُعرف بقطاع القيمة)، كما يتضح من القوة النسبية لمؤشر داو جونز الصناعي (+0.0%) مقارنةً بمؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي.

الشكل 3: خريطة حرارية لقطاعات مؤشر ناسداك 100 (23/06/2026)

المصدر: أبحاث XTB، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦

التحليل الفني

الشكل ٤: مؤشر US100 [D1] (١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ - ٢٣ يونيو ٢٠٢٦)

المصدر: xStation، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦

على الرغم من عمليات البيع المكثفة اليوم، لا يزال الاتجاه الصعودي متوسط ​​الأجل، الذي بدأ في منتصف مارس، قائماً من الناحية الفنية دون أي تحدٍ. وتتوافق هذه الانخفاضات مع سيناريو التهدئة المتوقعة للسوق بعد المكاسب القوية السابقة. وتُعدّ منطقة ٢٨,٩٠٠-٢٩,٠٠٠ نقطة، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ ٥٠ يومًا، منطقة دفاعية رئيسية للمشترين. وطالما بقيت الأسعار أعلى من منطقة الطلب هذه، فينبغي تفسير التراجع الذي حدث اليوم على أنه حركة تصحيحية بحتة ضمن الاتجاه السائد.

ومع ذلك، تنعكس انخفاضات اليوم بوضوح في مؤشرات الزخم، التي بدأت تميل لصالح جانب العرض بقوة أكبر على المدى القصير. وقد انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى حوالي ٥٢,٩ نقطة، مما يُحيد ظروف التشبع الشرائي السابقة ويؤكد حالة توازن انتقالي مع ميل طفيف نحو الهبوط. في غضون ذلك، يُبقي مؤشر MACD على إشارة بيع ثابتة، مما يُشير إلى تراجع الزخم الصعودي السابق، ويُفسح المجال أمام البائعين لاختبار مستويات الدعم الأدنى.

أخبار الشركات

شركة AMC Entertainment (AMC.US) : انخفضت أسعار أسهمها بأكثر من 23% بعد أن أبرمت الشركة اتفاقية مع مستثمرين مؤسسيين لإصدار ما يقرب من 100 مليون سهم عادي جديد، ستجمع من خلالها حوالي 200 مليون دولار أمريكي كرأس مال. ويؤدي هذا الإصدار إلى تخفيف كبير في قيمة رأس المال.

شركة IBM (IBM.US) : يدعم ارتفاع سعر السهم (4.3%) خبران إيجابيان: رفع محللي JPMorgan توصيتهم إلى "زيادة الوزن" وانضمام الشركة إلى برنامج OpenAI Daybreak Cyber ​​ Partner .

شركة Primoris Services (PRIM.US) : خفضت الشركة بشكل كبير توقعاتها للأرباح المعدلة لعام 2026 بأكمله، وهو ما قوبل برد فعل سلبي للغاية من المستثمرين (-28%).

مجموعة أفيس بادجت ( CAR.US ): تشير المعلومات المتعلقة بالتوصل إلى تسوية مع صندوق بنت ووتر كابيتال مانجمنت والكيانات التابعة له إلى انتهاء الدعوى القضائية المتعلقة باسترداد الأرباح الناتجة عن ما يُعرف بأرباح التقلبات قصيرة الأجل، أي تلك التي يحققها المطلعون نتيجة شراء وبيع (أو بيع وشراء) أسهم شركاتهم خلال فترة تقل عن ستة أشهر. ارتفعت قيمة السهم بنسبة 6.7%.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTB