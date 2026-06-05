انخفاض أسعار الذهب والبيتكوين وسط ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي 📌

دفعت بيانات سوق العمل الأمريكية غير الزراعية (NFP) المستثمرين إلى العودة إلى الدولار اليوم، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضغط فني على الأصول التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها مرتبطة عكسيًا بقوة العملة الأمريكية، بما في ذلك البيتكوين والذهب. انخفض سعر البيتكوين إلى ما دون 62,000 دولار، وهو الآن منخفض بنحو 55% عن أعلى مستوياته الأخيرة، بينما يتراجع الذهب بنحو 1.5%، وقد انخفض إلى ما دون متوسطه المتحرك الأسي لـ 200 يوم على الرسم البياني اليومي - وهو مستوى دعم رئيسي للزخم طويل الأجل.

التحليل الفني: الذهب (الرسم البياني اليومي)

قد يشير إغلاق يومي أدنى من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر) إلى خطر انخفاض أعمق نحو منطقة 4,100 دولار، والتي تتوافق مع أدنى مستويات محلية سُجلت في فبراير. مثل هذه الحركة تعني تصحيحًا بنحو 30% من أعلى مستوى تاريخي للذهب.

قد يؤدي اختراق هبوطي من تشكيل المثلث الحالي إلى إطلاق موجة هبوطية أخرى، مع وجود أول مستوى دعم رئيسي بالقرب من أدنى مستوى سابق سُجل خلال فترة الذعر. من ناحية أخرى، فإن التعافي نحو نطاق 4500-4600 دولار من شأنه أن يزيد من احتمالية استمرار التماسك وربما يمهد الطريق لاختراق صعودي، مع وجود منطقة المقاومة الرئيسية الأولى حول 4750-4800 دولار.

المصدر: xStation5

التحليل الفني: بيتكوين (D1)

بالنظر إلى أكبر عملة مشفرة في العالم، من الواضح أن الذعر في السوق قد اشتد. يتم تداول Bitcoin حاليًا بالقرب من 62000 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 5 فبراير 2026.

يقف مؤشر القوة النسبية عند 17.4، مما يشير إلى ظروف ذروة البيع الشديدة بعد أن تم رفض السعر مرة أخرى بعد التحرك الأخير نحو منطقة ذروة الشراء بالقرب من مستوى 70.

تكشف مقارنة الدورة الحالية مع السوق الهابطة 2021-2022 عن أوجه تشابه ملحوظة، لا سيما ما يمكن وصفه بـ "المرحلة الثالثة" من البيع بدافع الذعر. خلال الموجة الهبوطية الرئيسية الثالثة في عام 2022، انخفضت عملة البيتكوين إلى حوالي 22000 دولار قبل أن تصل في النهاية إلى قاع نهائي بالقرب من 15000 دولار في نوفمبر.

إذا اتبع الانخفاض الحالي نمطًا مشابهًا وامتد بنسبة 30٪ أخرى من المستويات الحالية، فإن ذلك يعني ضمناً هدفًا هبوطيًا محتملاً بالقرب من 43000 دولار. وفي الوقت نفسه، يظل مستوى 60 ألف دولار منطقة دعم حاسمة للمضاربين على الارتفاع. قد يؤدي الاختراق تحت هذا الحد إلى إطلاق موجة جديدة من عمليات تصفية المراكز الطويلة وزيادة تسريع الزخم الهبوطي.

المصدر: xStation5