الولايات المتحدة: انتعاش وول ستريت مع تفوق الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات على المخاوف المتعلقة بإيران

تحاول وول ستريت اليوم التعافي بعد جلسات التداول الأخيرة التي شهدت تراجعًا. افتتحت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على ارتفاع، مع عودة الأسواق إلى التركيز على الأصول عالية المخاطر. بعد فترة من تزايد حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تُظهر الأسواق بوادر استقرار وعودة إلى سيناريو أكثر إيجابية.

منذ أمس، سيطرت المخاوف على الأسواق من أن يؤدي تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى مزيد من عدم اليقين. يراقب المستثمرون عن كثب التأثير المحتمل للصراع على أسعار النفط، وتوقعات التضخم، وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية. ولا تزال أي مستجدات بشأن العمليات العسكرية أو المحادثات الدبلوماسية المحتملة عوامل قادرة على تغيير معنويات السوق بسرعة.

مع ذلك، تُظهر الأسواق اليوم بوادر تفاؤل متجدد. ويبدو أن الافتراض السائد حاليًا هو أن الوضع حول إيران لا يزال متقلبًا، لكن لا يزال هناك مجال للمفاوضات والجهود المبذولة لمنع المزيد من التصعيد. ونتيجة لذلك، يعود رأس المال تدريجيًا إلى الأسهم، بينما خفّت ضغوط البيع التي شهدتها الجلسات الأخيرة.

يُعدّ قطاع التكنولوجيا، ولا سيما الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، أحد أقوى العوامل الدافعة وراء انتعاش اليوم. تتعافى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية من الضغوط الأخيرة، مستفيدةً من تحسن المعنويات تجاه قطاع التكنولوجيا الصيني. فبعد الانخفاضات الأخيرة، تستفيد الأسواق من انخفاض مستويات الأسعار، بينما يعود الذكاء الاصطناعي والطلب المتزايد على الرقائق المتطورة ليصبحا من المواضيع الرئيسية.

في الوقت نفسه، لا تزال البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة محط الأنظار. فقد أظهرت أحدث بيانات سوق العمل انخفاضًا طفيفًا في طلبات إعانة البطالة الأولية، مما يشير إلى استقرار نسبي في أوضاع التوظيف في الولايات المتحدة. وتُعد هذه إشارة مهمة، إذ يُقلل سوق العمل المتين من المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي حاد.

في الوقت نفسه، يبقى الاحتياطي الفيدرالي محور اهتمام الأسواق. فقد أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير أن صناع السياسات لا يزالون حذرين ويواصلون التأكيد على خطر التضخم المستمر. ويُحدّ موقف الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددًا من التوقعات بخفض سريع لأسعار الفائدة، وهو ما يظل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على تقييمات الأصول.

لذا، يبدو انتعاش وول ستريت اليوم أقرب إلى محاولة لتحقيق الاستقرار بعد الاضطرابات الأخيرة منه إلى عودة كاملة للتفاؤل. لا تزال الأسواق تُوازن بين ثلاثة عوامل رئيسية: التطورات الجيوسياسية، وقوة الاقتصاد الأمريكي، والمسار المستقبلي للسياسة النقدية. في الوقت الراهن، يبدو أن المشترين هم من يسيطرون على السوق، لكن الأسواق لا تزال شديدة الحساسية لأي تطورات إضافية تتعلق بإيران وتصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. تُظهر جلسة اليوم أنه على الرغم من مصادر عدم اليقين المتعددة، لا تزال الرغبة في المخاطرة قائمة، لا سيما مع ظهور مؤشرات على إمكانية استقرار الوضع.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) اليوم، حيث بدأت الأسواق الجلسة بتفاؤل نسبي رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وبعد التقلبات الأخيرة المرتبطة بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يُظهر المستثمرون مؤشرات محدودة على الذعر، بينما يتحول التركيز تدريجياً نحو موسم إعلان الأرباح القادم. ويبدو أن الأسواق تتوقع أن يبقى تبادل إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران تحت السيطرة ولا يتطور إلى صراع أوسع. كما أن استمرار قنوات التواصل الدبلوماسية مفتوحة يُسهم في الحفاظ على تفاؤل حذر لدى بعض المستثمرين.

أخبار الشركات