الولايات المتحدة: وول ستريت على وقع الأخبار الجيوسياسية

يشهد وول ستريت تقلبات جيوسياسية حادة. فالتقلبات شديدة، مدفوعة بشكل شبه كامل بالأحداث المحيطة بالنزاع في الخليج العربي. قبل ساعات قليلة، كان السوق يستعد لتصعيد محتمل بعد انتهاء مهلة الإنذار التي كانت مدتها 48 ساعة لإيران، ليفاجأ بتمديدها لخمسة أيام. وقد جلب هذا القرار ارتياحًا فوريًا وانعكاسًا حادًا في أسعار العديد من فئات الأصول.
وتُعد تحركات السوق اليوم نسخة متسارعة من قاعدة "اشترِ على الإشاعة، وبع عند الخبر". قبل افتتاح السوق الأمريكية، كان السوق يتوقع هجومًا محتملاً على البنية التحتية للطاقة، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وزاد من مؤشر التقلبات. وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون يأخذون في الحسبان خطر حدوث صدمة تضخمية وموقفًا أكثر تشددًا من البنوك المركزية، مما ضغط على الأسهم والسندات وغيرها من الأصول.
لكن الوضع انقلب رأسًا على عقب فور إعلان دونالد ترامب عن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران. فقد انتعشت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية بشكل حاد، وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير، مما يعكس الآمال في خفض التصعيد. تجدر الإشارة إلى أن تصريحات ترامب ومنشوراته وحدها كانت كافية لتغيير توجهات السوق، مما أدى إلى ارتفاع المؤشرات الأمريكية الرئيسية. ففي بداية جلسة التداول في وول ستريت، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 1.5%، ومؤشر داو جونز بنسبة 1.6%، ومؤشر ناسداك بأكثر من 1.5%.
يُبرز هذا مدى حساسية السوق للأخبار الفردية، وهشاشة استقرار الاتجاهات قصيرة الأجل. كما أن النفي السريع من إيران يُؤكد حالة عدم اليقين. ويتنقل المستثمرون بين سيناريوهات متطرفة، حيث يُمكن لأي إشارة جديدة أن تُغير مسار السوق بشكل جذري.
ولا يزال النفط محور الاهتمام باعتباره القناة الرئيسية لنقل المخاطر. وتؤثر المخاوف بشأن الاضطرابات في مضيق هرمز بشكل مباشر على توقعات التضخم، وتقييمات أسعار الفائدة، وأداء الشركات. وهذا يُفسر سبب رؤيتنا أحيانًا لحالات غير عادية تتعرض فيها الأسهم والسندات، وحتى الذهب، لضغوط في آن واحد.
تشبه هذه الأزمة فترات سابقة تسببت فيها الاتصالات السياسية الأمريكية في تحركات مفاجئة وغير متوقعة في السوق. ويكمن الاختلاف اليوم في أن المخاطر لا تقتصر على معنويات المستثمرين فحسب، بل تشمل أيضاً صدمة حقيقية في قطاع الطاقة، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.
المصدر: xStation5
تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) اليوم انتعاشًا واضحًا. وتستجيب الأسواق لقرار تمديد الإنذار النهائي لإيران، مما خفف مؤقتًا من المخاوف بشأن تصعيد التوتر في الخليج العربي وخطر حدوث صدمة مفاجئة في قطاع الطاقة. هذا الارتياح المؤقت سرعان ما يتحول إلى زيادة في الإقبال على المخاطرة.
أخبار الشركات
- في وول ستريت، تشهد أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات ارتفاعًا مدفوعًا بمؤشرات انحسار التوترات في الشرق الأوسط، حيث تقود شركتا NVIDIA (NVDA.US) وAMD (AMD.US) هذا الانتعاش. وقد جذب تحسن معنويات السوق المستثمرين المهتمين بالإمكانات طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي، بينما تُظهر المكاسب قصيرة الأجل مدى حساسية شركات التكنولوجيا للتقلبات الجيوسياسية ومعنويات المستثمرين.
- ارتفعت أسهم شركة آبل (AAPL.US) بنحو 1.5% في بداية الجلسة. ويتفاعل السوق بشكل إيجابي مع مبيعات أجهزة آيفون القوية ومعدلات ترقية الأجهزة القياسية. وعلى وجه الخصوص، يُسرع المستخدمون في الصين بتحديث هواتفهم، مما يشير إلى استقرار الطلب. لا تزال شركة آبل ركيزة أساسية في قطاع التكنولوجيا، تجذب رؤوس الأموال خلال فترات عدم الاستقرار، وتُعدّ رمزًا للاستقرار والابتكار.
- أعلنت شركة بيركشاير هاثاواي (BRKA.US) عن خطط لاستثمار كبير في شركة التأمين اليابانية طوكيو مارين، حيث ستستحوذ مبدئيًا على حصة تبلغ حوالي 2.5%.
- ارتفعت أسهم شركة كور ساينتيفيك (CORZ.US) بنحو 1% عند الافتتاح. وقد حصلت الشركة على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار، ليصل إجمالي التمويل إلى مليار دولار، مما يدعم تطوير البنية التحتية للحوسبة عالية الأداء وخدمات الذكاء الاصطناعي. يُعدّ هذا مؤشرًا هامًا للمستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا عالية الأداء، إذ يُظهر أن الشركة تُوسّع عملياتها وتُعزّز قدرتها على النمو على المدى الطويل.
- ارتفعت أسهم شركة بالانتير (PLTR.US) بأكثر من 1.5% في بداية الجلسة. سيتم نشر نظام مافن للذكاء الاصطناعي التابع للشركة رسميًا في البنتاغون، مما يمنح الجيش أدوات متطورة لكشف التهديدات ومواجهتها في جميع المجالات. يؤكد هذا العقد المهم على أهمية شركة بالانتير في قطاع الدفاع، ويمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على سمعة الشركة وتقييمها في نظر المستثمرين.
