الولايات المتحدة: وول ستريت على وقع الأخبار الجيوسياسية

يشهد وول ستريت تقلبات جيوسياسية حادة. فالتقلبات شديدة، مدفوعة بشكل شبه كامل بالأحداث المحيطة بالنزاع في الخليج العربي. قبل ساعات قليلة، كان السوق يستعد لتصعيد محتمل بعد انتهاء مهلة الإنذار التي كانت مدتها 48 ساعة لإيران، ليفاجأ بتمديدها لخمسة أيام. وقد جلب هذا القرار ارتياحًا فوريًا وانعكاسًا حادًا في أسعار العديد من فئات الأصول.

وتُعد تحركات السوق اليوم نسخة متسارعة من قاعدة "اشترِ على الإشاعة، وبع عند الخبر". قبل افتتاح السوق الأمريكية، كان السوق يتوقع هجومًا محتملاً على البنية التحتية للطاقة، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وزاد من مؤشر التقلبات. وفي الوقت نفسه، كان المستثمرون يأخذون في الحسبان خطر حدوث صدمة تضخمية وموقفًا أكثر تشددًا من البنوك المركزية، مما ضغط على الأسهم والسندات وغيرها من الأصول.

لكن الوضع انقلب رأسًا على عقب فور إعلان دونالد ترامب عن إحراز تقدم في المحادثات مع إيران. فقد انتعشت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية بشكل حاد، وانخفضت أسعار النفط بشكل كبير، مما يعكس الآمال في خفض التصعيد. تجدر الإشارة إلى أن تصريحات ترامب ومنشوراته وحدها كانت كافية لتغيير توجهات السوق، مما أدى إلى ارتفاع المؤشرات الأمريكية الرئيسية. ففي بداية جلسة التداول في وول ستريت، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 1.5%، ومؤشر داو جونز بنسبة 1.6%، ومؤشر ناسداك بأكثر من 1.5%.

يُبرز هذا مدى حساسية السوق للأخبار الفردية، وهشاشة استقرار الاتجاهات قصيرة الأجل. كما أن النفي السريع من إيران يُؤكد حالة عدم اليقين. ويتنقل المستثمرون بين سيناريوهات متطرفة، حيث يُمكن لأي إشارة جديدة أن تُغير مسار السوق بشكل جذري.

ولا يزال النفط محور الاهتمام باعتباره القناة الرئيسية لنقل المخاطر. وتؤثر المخاوف بشأن الاضطرابات في مضيق هرمز بشكل مباشر على توقعات التضخم، وتقييمات أسعار الفائدة، وأداء الشركات. وهذا يُفسر سبب رؤيتنا أحيانًا لحالات غير عادية تتعرض فيها الأسهم والسندات، وحتى الذهب، لضغوط في آن واحد.

تشبه هذه الأزمة فترات سابقة تسببت فيها الاتصالات السياسية الأمريكية في تحركات مفاجئة وغير متوقعة في السوق. ويكمن الاختلاف اليوم في أن المخاطر لا تقتصر على معنويات المستثمرين فحسب، بل تشمل أيضاً صدمة حقيقية في قطاع الطاقة، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

المصدر: xStation5

تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) اليوم انتعاشًا واضحًا. وتستجيب الأسواق لقرار تمديد الإنذار النهائي لإيران، مما خفف مؤقتًا من المخاوف بشأن تصعيد التوتر في الخليج العربي وخطر حدوث صدمة مفاجئة في قطاع الطاقة. هذا الارتياح المؤقت سرعان ما يتحول إلى زيادة في الإقبال على المخاطرة.

