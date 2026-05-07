الولايات المتحدة: وول ستريت تفتتح على ارتفاع 🔼 داتادوغ وآرم تحت الأضواء 💥

افتتحت العقود الآجلة الأمريكية على ارتفاع طفيف، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2%، ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1%، ومؤشر داو جونز بنحو 0.3%، أي ما يقارب 133 نقطة. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تزايد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، مما يدفع أسعار النفط وعوائد السندات إلى الانخفاض، ويفسر المستثمرون ذلك كإشارة لشراء الأسهم.

منذ نهاية فبراير، حين اندلع الصراع الأمريكي الإيراني، تتفاعل الأسواق مع كل تطور جديد على الصعيد الدبلوماسي. وأفاد موقع أكسيوس أمس، نقلاً عن مصادر مقربة من البيت الأبيض، أن المفاوضين على وشك توقيع مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تتضمن 14 بنداً، لا تهدف فقط إلى إنهاء الحرب، بل أيضاً إلى وضع إطار لمحادثات نووية أوسع. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران "تدرس المقترح" المقدم من الجانب الأمريكي. مع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف الوضع، إذ لا تزال قضايا رئيسية تتعلق بتخصيب اليورانيوم وإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز عالقة. إضافةً إلى ذلك، من المقرر عقد اجتماع بين ترامب وشي جين بينغ الأسبوع المقبل (14-15 مايو/أيار)، لمناقشة الرسوم الجمركية وتايوان والعقوبات المفروضة على الرقائق الصينية.

في ظل هذه الظروف، تُحقق المعادن النفيسة أفضل أداء، حيث ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 5% والذهب بنحو 1%، إذ يراهن السوق على انتهاء الصراع واستئناف الاتجاه الصعودي السابق. ويظل قطاع التكنولوجيا، وخاصةً الرقائق (حيث ارتفع مؤشر SOX بأكثر من 60% هذا العام)، متصدراً السوق بشكل عام. أما شركات الطاقة والسلع الاستهلاكية فتُسجل أسوأ أداء، إذ انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5%، مما أدى إلى تراجع قطاع النفط. كما تُسجل شركات المطاعم (مثل شيك شاك -17%) وشركات الأجهزة المنزلية (مثل ويرلبول -18%) أداءً ضعيفاً.

المصدر: xStation

أخبار الشركات:

ارتفع سهم Datadog (DDOG) بنسبة 22-24% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، حيث فاجأت الشركة السوق بنتائجها وتوقعاتها. ارتفعت الإيرادات بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 1.01 مليار دولار، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 958 مليون دولار، مسجلةً بذلك أول مرة تتجاوز فيها الشركة حاجز المليار دولار في الربع الأول. بلغ ربح السهم المعدل 0.60 دولار مقابل توقعات بلغت 0.52 دولار (بزيادة 30% على أساس سنوي)، بينما حافظ هامش الربح الإجمالي على 80%. أنهت الشركة الربع بحوالي 5000 عميل يحققون إيرادات سنوية متكررة تزيد عن 100 ألف دولار (بزيادة 21% على أساس سنوي)، مما يؤكد توسعها المستمر في قطاع المؤسسات. بلغ التدفق النقدي الحر 289 مليون دولار بهامش ربح قدره 29%، بينما بلغ النقد وما في حكمه في الميزانية العمومية 4.8 مليار دولار. وجاءت التوقعات بمثابة إشارة أقوى. تتوقع شركة داتادوغ تحقيق إيرادات بقيمة 1.07 مليار دولار أمريكي للربع الثاني (بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي)، مع ربحية للسهم تتراوح بين 0.57 و0.59 دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى 995 مليون دولار أمريكي و0.52 دولار أمريكي على التوالي. وبالنسبة لعام 2026 بأكمله، رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات إلى 4.30 مليار دولار أمريكي (مقابل التوقعات السابقة البالغة 4.10 مليار دولار أمريكي)، وتوقعاتها لربحية السهم إلى ما بين 2.36 و2.44 دولار أمريكي (مقابل التوقعات السابقة البالغة 2.20 دولار أمريكي). وقد ساهمت ثلاثة عوامل إضافية في هذه النتائج: حصول الشركة على شهادة FedRAMP High التي فتحت لها السوق الفيدرالية، والشراكة الاستراتيجية مع شركة ساكانا للذكاء الاصطناعي، وتعيين دومينيك فيليبس في مجلس الإدارة. وصرح الرئيس التنفيذي، أوليفييه بوميل، بأن الذكاء الاصطناعي يُحفز الطلب على منصة داتادوغ، بدلاً من أن يُقلل منه، حيث يحتاج العملاء إلى المراقبة والأمان لتطبيقاتهم السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تشهد الأسهم ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية التداول، وتقترب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي. المصدر: xStation