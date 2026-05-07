الولايات المتحدة: وول ستريت تفتتح على ارتفاع 🔼 داتادوغ وآرم تحت الأضواء 💥

افتتحت العقود الآجلة الأمريكية على ارتفاع طفيف، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2%، ومؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1%، ومؤشر داو جونز بنحو 0.3%، أي ما يقارب 133 نقطة. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تزايد التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، مما يدفع أسعار النفط وعوائد السندات إلى الانخفاض، ويفسر المستثمرون ذلك كإشارة لشراء الأسهم.
منذ نهاية فبراير، حين اندلع الصراع الأمريكي الإيراني، تتفاعل الأسواق مع كل تطور جديد على الصعيد الدبلوماسي. وأفاد موقع أكسيوس أمس، نقلاً عن مصادر مقربة من البيت الأبيض، أن المفاوضين على وشك توقيع مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تتضمن 14 بنداً، لا تهدف فقط إلى إنهاء الحرب، بل أيضاً إلى وضع إطار لمحادثات نووية أوسع. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران "تدرس المقترح" المقدم من الجانب الأمريكي. مع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف الوضع، إذ لا تزال قضايا رئيسية تتعلق بتخصيب اليورانيوم وإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز عالقة. إضافةً إلى ذلك، من المقرر عقد اجتماع بين ترامب وشي جين بينغ الأسبوع المقبل (14-15 مايو/أيار)، لمناقشة الرسوم الجمركية وتايوان والعقوبات المفروضة على الرقائق الصينية.
في ظل هذه الظروف، تُحقق المعادن النفيسة أفضل أداء، حيث ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 5% والذهب بنحو 1%، إذ يراهن السوق على انتهاء الصراع واستئناف الاتجاه الصعودي السابق. ويظل قطاع التكنولوجيا، وخاصةً الرقائق (حيث ارتفع مؤشر SOX بأكثر من 60% هذا العام)، متصدراً السوق بشكل عام. أما شركات الطاقة والسلع الاستهلاكية فتُسجل أسوأ أداء، إذ انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 5%، مما أدى إلى تراجع قطاع النفط. كما تُسجل شركات المطاعم (مثل شيك شاك -17%) وشركات الأجهزة المنزلية (مثل ويرلبول -18%) أداءً ضعيفاً.
المصدر: xStation
أخبار الشركات:
- ارتفع سهم Datadog (DDOG) بنسبة 22-24% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، حيث فاجأت الشركة السوق بنتائجها وتوقعاتها. ارتفعت الإيرادات بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 1.01 مليار دولار، متجاوزةً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى 958 مليون دولار، مسجلةً بذلك أول مرة تتجاوز فيها الشركة حاجز المليار دولار في الربع الأول. بلغ ربح السهم المعدل 0.60 دولار مقابل توقعات بلغت 0.52 دولار (بزيادة 30% على أساس سنوي)، بينما حافظ هامش الربح الإجمالي على 80%. أنهت الشركة الربع بحوالي 5000 عميل يحققون إيرادات سنوية متكررة تزيد عن 100 ألف دولار (بزيادة 21% على أساس سنوي)، مما يؤكد توسعها المستمر في قطاع المؤسسات. بلغ التدفق النقدي الحر 289 مليون دولار بهامش ربح قدره 29%، بينما بلغ النقد وما في حكمه في الميزانية العمومية 4.8 مليار دولار. وجاءت التوقعات بمثابة إشارة أقوى. تتوقع شركة داتادوغ تحقيق إيرادات بقيمة 1.07 مليار دولار أمريكي للربع الثاني (بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي)، مع ربحية للسهم تتراوح بين 0.57 و0.59 دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات التي كانت تشير إلى 995 مليون دولار أمريكي و0.52 دولار أمريكي على التوالي. وبالنسبة لعام 2026 بأكمله، رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات إلى 4.30 مليار دولار أمريكي (مقابل التوقعات السابقة البالغة 4.10 مليار دولار أمريكي)، وتوقعاتها لربحية السهم إلى ما بين 2.36 و2.44 دولار أمريكي (مقابل التوقعات السابقة البالغة 2.20 دولار أمريكي). وقد ساهمت ثلاثة عوامل إضافية في هذه النتائج: حصول الشركة على شهادة FedRAMP High التي فتحت لها السوق الفيدرالية، والشراكة الاستراتيجية مع شركة ساكانا للذكاء الاصطناعي، وتعيين دومينيك فيليبس في مجلس الإدارة. وصرح الرئيس التنفيذي، أوليفييه بوميل، بأن الذكاء الاصطناعي يُحفز الطلب على منصة داتادوغ، بدلاً من أن يُقلل منه، حيث يحتاج العملاء إلى المراقبة والأمان لتطبيقاتهم السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تشهد الأسهم ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية التداول، وتقترب من أعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي. المصدر: xStation
- فورتينت (FTNT) +15% - رفعت الشركة المتخصصة في حلول الأمن السيبراني توقعاتها لإيرادات العام بأكمله إلى ما بين 8.8 و9.1 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 8.4 و8.6 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك التوقعات العامة للإيرادات والأرباح. ويفسر السوق هذا الارتفاع على أنه تأكيد على قدرة إنفاق الشركات على أمن تكنولوجيا المعلومات على الصمود في وجه عدم اليقين الاقتصادي الكلي.
- ويرلبول (WHR) -18% - خفضت الشركة المصنعة للأجهزة المنزلية توقعاتها للعام بأكمله بشكل كبير: إذ من المتوقع أن يبلغ ربح السهم الواحد 3.00 إلى 3.50 دولار أمريكي فقط، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 6.00 دولار أمريكي، وأن تبلغ الإيرادات حوالي 15 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن التوقعات السابقة التي تراوحت بين 15.3 و15.6 مليار دولار أمريكي. وفي تقريرها، ذكرت الشركة صراحةً أن "الحرب في إيران أدت إلى ركود اقتصادي في الطلب الأمريكي، حيث تراجعت ثقة المستهلكين بشكل حاد في شهري فبراير ومارس".
- انخفض سهم سلسلة مطاعم شيك شاك (SHAK) بنسبة 17%، حيث سجلت خسارة تشغيلية قدرها 2.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول. وبلغ ربح السهم 0.00 دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 0.12 دولار أمريكي، بينما بلغت الإيرادات 366.7 مليون دولار أمريكي، وهو أقل من متوسط التوقعات البالغ 372 مليون دولار أمريكي.
- انخفض سهم شركة ARM Holdings (ARM) بنسبة 7.8%، حيث تجاوزت الشركة متوسط التوقعات لإجمالي الإيرادات وربح السهم وهامش الربح التشغيلي، إلا أن السوق ركز على خيبة الأمل في قطاع حقوق الملكية الفكرية الرئيسي للشركة. ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 1.49 مليار دولار أمريكي (مقابل توقعات بلغت 1.47 مليار دولار أمريكي)، بينما بلغ ربح السهم المعدل 0.60 دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 0.58 دولار أمريكي. وشهدت إيرادات الترخيص والإيرادات الأخرى أداءً قويًا، حيث قفزت بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى 819 مليون دولار أمريكي (مقابل توقعات بلغت 775.6 مليون دولار أمريكي)، مما يشير إلى وجود مشاريع جديدة واعدة في مجال الرقائق الإلكترونية، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. كان هامش الربح التشغيلي مثيرًا للإعجاب أيضًا بنسبة 49.1%، مع دخل تشغيلي قدره 731 مليون دولار (مقارنةً بتوقعات 696 مليون دولار). مع ذلك، بلغت إيرادات حقوق الملكية - وهي المؤشر الأكثر متابعةً للشركة - 671 مليون دولار فقط مقابل توقعات بلغت 693 مليون دولار (بزيادة 11% على أساس سنوي). أقرّ الرئيس التنفيذي، رينيه هاس، صراحةً بأن قطاع الهواتف الذكية شهد نموًا سلبيًا في عدد الوحدات المباعة خلال الربع الأخير، وأن الوضع في سوق الأجهزة المحمولة لا يزال "سلبيًا بعض الشيء". تكمن المشكلة في أن الهواتف الذكية ومعالجات تطبيقاتها لا تزال تمثل حوالي 46% من إيرادات حقوق الملكية. في أعقاب هذه النتائج، خفّض بنك غولدمان ساكس توصيته إلى "بيع"، مشيرًا إلى الضغوط في قطاع حقوق الملكية، وعدم وجود ميزة تنافسية واضحة في تصنيع الرقائق، وارتفاع التقييم مقارنةً بالشركات المماثلة. على الرغم من ذلك، لا يزال معظم المحللين في وول ستريت متفائلين - فبنكا غولدمان ساكس وألفافاليو هما البنكان الوحيدان اللذان يوصيان بالبيع، ولا تزال أسهم ARM تتداول بارتفاع 117% مقارنةً ببداية العام.
- أجيلون هيلث (AGL) +51% — فاجأت شركة الرعاية الصحية السوق برفع توقعاتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعام بأكمله إلى مستوى أعلى بكثير من الصفر، في حين كان المحللون يتوقعون خسارة. تجاوزت نتائج الربع الأول التوقعات في كل من الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما دفع إلى رفع التوقعات مرتين على الأقل.
