الولايات المتحدة: وول ستريت ترتفع على خلفية بيانات مؤشر أسعار المنتجين الضعيفة

يتجه وول ستريت بشكل متزايد نحو تبني خطاب خفض المخاطر بدلاً من تصعيدها، وهو ما أصبح في ظل الظروف الراهنة مصدراً رئيسياً للدعم قصير الأجل للتقييمات. ويبدو أن السوق يتحول من موقف دفاعي إلى موقف أكثر دعماً للنمو، مع الأخذ في الاعتبار سيناريو التخفيف التدريجي للتوترات الجيوسياسية، أو على الأقل استقرارها عند مستويات لا تُحدث مزيداً من الصدمات الاقتصادية الكلية. ولا يُعد هذا بعدُ قناعة تامة بتحسن مستدام في الأساسيات، بل هو بالأحرى إعادة تقييم سريعة لعلاوة المخاطر، التي تتراجع بوتيرة أسرع من تغير البيانات الاقتصادية الحقيقية.

وفي هذا السياق، تكتسب قراءة مؤشر أسعار المنتجين اليوم أهمية خاصة، إذ جاءت أقل بكثير من التوقعات. ولا تتسارع ضغوط الأسعار على مستوى المنتجين بالقدر الذي توقعه المحللون، على الرغم من التوترات المستمرة في التجارة العالمية وأسواق الطاقة. ويفسر السوق هذا على أنه إشارة إلى أن ضغوط التكاليف لا تنتقل بقوة إلى الاقتصاد ككل كما كان يُخشى سابقاً في سيناريوهات أكثر تشاؤماً. لا يُشير هذا بعد إلى انخفاض كامل في التضخم، ولكنه يُحوّل ميزان المخاطر نحو بيئة تضخمية أكثر حيادية وتحكمًا.

في الوقت نفسه، يُقدّم موسم إعلان أرباح القطاع المصرفي إشارات مُتباينة. عمومًا، تُعلن البنوك الأمريكية عن نتائج جيدة، ولكنها ليست استثنائية، مما يُؤكد أن البيئة لا تزال مليئة بالتحديات وبعيدة كل البعد عن التفاؤل. تُشير هذه التقارير إلى وجود بعض المؤشرات السلبية، سواءً في صورة توجيهات أكثر حذرًا أو ضعف في زخم بعض قطاعات الأعمال، مما يُخفف من الحماس ويُعزز الرأي القائل بأن ظروف السوق الحالية لا تزال غير مستقرة. مع ذلك، يُواصل القطاع المالي إظهار ربحية جيدة، مدفوعة بشكل خاص بنشاط التداول وتدفقات الخدمات المصرفية الاستثمارية المستقرة نسبيًا، مما يُساعد على منع تدهور المعنويات.

بدمج هذه العوامل - قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأضعف من المتوقع، وأرباح البنوك المُتباينة ولكنها قوية، وتزايد التوقعات بتهدئة التوترات الجيوسياسية - نحصل على وضع كلاسيكي يدعم المزيد من الارتفاعات. في مثل هذه البيئة، لا يحتاج السوق إلى مراجعة تصاعدية قوية لتوقعات النمو. بدلاً من ذلك، يكفي انخفاض المخاطر القصوى وتراجع علاوة المخاطرة لاستمرار ارتفاع المؤشرات.

السؤال المحوري في الجلسات القادمة هو ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية تحول مستدام في الأسواق، أم أنها مجرد مرحلة "إعادة تقييم للأمل" على المدى القصير، حيث يُبالغ المستثمرون في تقدير استقرار الأوضاع الجيوسياسية والتضخم. يُظهر التاريخ أن مراحل التفاؤل هذه، المدفوعة بانخفاض حدة التوتر، قد تكون ديناميكية للغاية، ولكنها قد تنقلب بالسرعة نفسها إذا ما تصاعدت أي من العوامل الرئيسية - الطاقة، أو الأوضاع الجيوسياسية، أو تضخم أسعار الخدمات - مجدداً.

سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز(US500) مكاسب معتدلة اليوم، وكان من أبرز العوامل الداعمة لها انخفاض قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي عن المتوقع. تشير البيانات إلى أن ضغوط الأسعار على مستوى المنتجين لا تتسارع بالقدر الذي توقعه المحللون، مما يقلل المخاوف من موجة تضخم جديدة مدفوعة بارتفاع التكاليف. يفسر السوق هذا على أنه مؤشر على أن الدافع التضخمي من جانب العرض لا يزال تحت السيطرة، مما يدعم الأصول عالية المخاطر.

أخبار الشركات

خيبت شركة ويلز فارجو (WFC.US) آمال السوق رغم نمو أرباحها، حيث كانت جودة النتائج أضعف من المتوقع، ويعود ذلك في الغالب إلى عوامل استثنائية وأداء أعمال أقل توازناً. كما يولي المستثمرون اهتماماً لتوقعات احتياطيات الائتمان الأكثر حذراً والإشارات المتضاربة عبر قطاعات الأعمال. ونتيجة لذلك، انخفض سعر السهم.

أهم المؤشرات المالية:

الإيرادات: 21.45 مليار دولار أمريكي، أي أقل بنحو 340 مليون دولار أمريكي من التوقعات

صافي الدخل: حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية

ربحية السهم: 1.60 دولار أمريكي، متجاوزة التقديرات بمقدار 0.02 دولار أمريكي

أعلنت شركة بلاك روك (BLK.US) عن نتائج قوية للغاية للربع الأول من عام 2026، متجاوزة التوقعات بشكل ملحوظ بفضل التدفقات القوية لصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وارتفاع رسوم إدارة الأصول. كما ساهم ارتفاع رسوم الأداء وتوسع نطاق أعمال الشركة في دعم هذه النتائج، مما رفع قيمة الأصول المُدارة إلى مستويات قياسية.

أهم المؤشرات المالية:

الإيرادات: 6.7 مليار دولار أمريكي مقابل التوقعات التي كانت تُقدر بنحو 6.4 مليار دولار أمريكي

الدخل التشغيلي: ارتفاع بنسبة 31% ليصل إلى 2.67 مليار دولار أمريكي

هامش الربح التشغيلي: ارتفاع إلى 44.5%

ربحية السهم: 12.53 دولار أمريكي مقابل التوقعات التي كانت تُقدر بنحو 11.5 دولار أمريكي

حقق بنك جيه بي مورغان تشيس (JPM.US) نتائج أفضل من المتوقع للربع الأول من عام 2026، مدعومة بإيرادات تداول قوية وأداء متميز في الخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب مرونة أعماله بشكل عام. وقد فاقت الأرباح والإيرادات التوقعات، مما يؤكد قوة القطاع المالي في ظل بيئة شديدة التقلب.

مع ذلك، لم يكن التقرير إيجابيًا تمامًا، حيث خفض البنك توقعاته لصافي دخل الفوائد للعام بأكمله، مما قلل من التفاؤل بشأن زخم الأرباح المستقبلية. وهذا يخلق ديناميكية "تجاوز التوقعات الآن، وتوقعات أضعف لاحقًا"، مما يحد من حماس المستثمرين بشكل عام على الرغم من الأداء الربع سنوي القوي.

أهم المؤشرات المالية:

تجاوزت الإيرادات 50 مليار دولار أمريكي مقابل 49.2 مليار دولار أمريكي متوقعة

ربحية السهم: 5.94 دولار أمريكي مقابل 5.45 دولار أمريكي متوقعة

هامش صافي الفائدة: 2.5% مقابل 2.57% متوقعة

تشهد أسهم شركة IonQ (IONQ.US) ارتفاعًا بعد إدراجها في مبادرة داربا لتقييم الأداء الكمي، وهو برنامج يهدف إلى تطوير وتقييم تقنيات الحوسبة الكمومية. لا يُعد هذا عقدًا مضمونًا كبيرًا حتى الآن، بل هو مشاركة في برنامج حكومي للبحث والتطوير مع إمكانية الحصول على عقود مستقبلية.