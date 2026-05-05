الولايات المتحدة: وول ستريت تصل إلى مستويات قياسية جديدة بفضل التفاؤل بشأن صفقة إنتل وآبل

افتتحت وول ستريت على ارتفاع يوم الثلاثاء، حيث يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو تسجيل مستوى قياسي جديد، إذ ارتفع بنسبة 0.6% ليصل إلى 7245 نقطة في بداية التداولات. وإذا حافظ المؤشر على هذه المستويات، فسيتجاوز رقمه القياسي السابق البالغ 7230 نقطة الذي سجله يوم الجمعة. وبينما تذبذبت العقود الآجلة للأسواق العامة قرب مستويات الافتتاح، أظهر مؤشر ناسداك 100، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، قوةً أكبر، مرتفعًا بنسبة 1%، حيث واصل هذا القطاع قيادة موجة الصعود التي استمرت لخمسة أسابيع.
وقد تعززت معنويات السوق بفضل وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يبدو أنه صامد رغم الاشتباكات الأخيرة في مضيق هرمز والهجمات الصاروخية على الإمارات. وقد شجع هذا الاستقرار النسبي على العودة إلى الأصول عالية المخاطر، مما أدى إلى انخفاض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 3.5% ليصل إلى حوالي 103 دولارات للبرميل. كما ساهم تراجع أسعار الطاقة، مع انخفاض سعر خام برنت إلى نحو 111 دولارًا، في تهدئة المخاوف الفورية من التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة.
على الصعيد الاقتصادي الكلي، انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد (ISM) للخدمات إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مسجلاً 53.6 نقطة في أبريل، مما يشير إلى تباطؤ معتدل في قطاع الخدمات. ورغم استمرار نمو القطاع، إلا أن نمو الطلبات الجديدة تباطأ بشكل ملحوظ، متراجعاً بأكثر من 7 نقاط إلى 53.5 نقطة. ويُثير قلق صناع السياسات بشكل أكبر مؤشر الأسعار، الذي استقر عند 70.7 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2022، مما يُشير إلى استمرار ارتفاع ضغوط التكاليف في قطاع الخدمات. ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة للحصول على مزيد من التوجيهات بشأن سياسة أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.
النظرة الفنية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500)
تداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) عند حوالي 7245 نقطة بعد الافتتاح، بينما حقق مؤشر ناسداك 100 (US100) مكاسب أكبر بلغت 1%. يراقب المحللون الفنيون مستوى 7300 كنقطة مقاومة رئيسية، بينما تم تحديد مستوى دعم فوري حول علامة 7220.
أبرز أخبار الشركات
- إنتل (INTC.US): ارتفعت أسهمها بنسبة 10% بعد تقارير تفيد بأن شركة آبل أجرت محادثات استكشافية بشأن استخدام مرافق التصنيع التابعة لشركة إنتل في الولايات المتحدة لتصنيع معالجات أجهزتها الرئيسية. ويرى المحللون أن إبرام صفقة سيمثل إنجازًا هامًا لوحدة تصنيع الرقائق التابعة لشركة إنتل، والتي واجهت صعوبة في تأمين عملاء خارجيين كبار خارج شراكتها مع شركة تيرافاب التابعة لإيلون ماسك.
- إيه إم دي (AMD.US): ارتفعت أسهمها بنسبة 2.6% قبل إعلان نتائج أرباحها المقرر صدورها بعد إغلاق السوق. ويأتي هذا الارتفاع بعد أكبر مكاسب شهرية للسهم منذ عام 2001، مما يجعله "مُسعّرًا بشكل مثالي" وفقًا لبعض المحللين.
- فايزر (PFE.US): لم تشهد أسهم عملاق الأدوية تغييرًا يُذكر بعد إعلانها عن مبيعات الربع الأول التي فاقت التوقعات. وقد ساهم الطلب القوي على أدويتها الرائجة في تعويض الانخفاض المتوقع في إيرادات المنتجات المتعلقة بكوفيد-19.
- باي بال (PYPL.US): انخفضت أسهمها بنسبة 9.5% بعد أن حذرت الشركة من انخفاض توقعاتها السنوية، على الرغم من تجاوزها لتوقعات أرباح الربع الأول.
- بينترست (PINS.US): ارتفع سهمها بنسبة 17% بعد توقعات أشارت إلى نمو قوي في الإعلانات ومبيعات الربع الأول التي فاقت توقعات المحللين.
- بالانتير (PLTR.US): انخفضت أسهمها بنسبة 4.2%؛ فعلى الرغم من رفع الشركة لتوقعات إيراداتها السنوية، إلا أنها لم تحقق التوقعات لمبيعاتها التجارية في الولايات المتحدة.
- جيم ستوب (GME.US): انخفض سهم الشركة بنسبة 2.6% بعد أن كشف المستثمر مايكل بوري عن بيعه كامل حصته. وأشار بوري إلى مخاوفه بشأن الديون التي قد تتكبدها الشركة بعد عرضها البالغ 56 مليار دولار للاستحواذ على إيباي.
