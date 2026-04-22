الولايات المتحدة: وول ستريت تتجاهل المخاوف بشأن إيران، وتتطلع إلى نتائج تسلا

الوضع السوقي

هيمنت الجغرافيا السياسية، كما هو متوقع، على معنويات السوق خلال الجلسة الأوروبية الأخيرة وافتتاح وول ستريت. وجاء قرار ترامب بتمديد الهدنة مع إيران قبيل انتهاء الاتفاق السابق الذي كان من المقرر أن يستمر أسبوعين. ورغم التمديد، تواصل الولايات المتحدة حصارها البحري للموانئ الإيرانية، بينما تصر إيران على أنها لن تعود إلى محادثات السلام إلا بعد رفع الحصار. ويؤجج هذا الجمود الجيوسياسي المخاوف من تفاقم النقص العالمي في النفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة. وبينما ترتفع مؤشرات الأسهم، تعكس أسواق أخرى حالة من عدم اليقين، لا سيما سوق النفط. ويشير احتجاز إيران لسفينتين مؤخراً إلى أن الوضع بعيد كل البعد عن الاستقرار، حتى مع توقف الهجمات المباشرة بين الجانبين حالياً. وهناك تكهنات بأن الولايات المتحدة قد استنفدت مخزونها الصاروخي بشكل كبير، وأنها تحتاج إلى وقت للإنتاج والتسليم. علاوة على ذلك، يهدف الحصار الأمريكي الحالي إلى قطع ما تبقى من تدفقات إيران النقدية. مع ذلك، فإن استمرار هذا الضغط لشهر آخر قد يدفع أسعار النفط الخام إلى نطاق 100-110 دولارات، ويرفع أسعار الغاز في منطقة ترينيداد وتوباغو إلى 50-60 يورو/ميغاواط ساعة أو أكثر، وهو ما سيكون كارثيًا خلال موسم إعادة تعبئة خزانات الغاز.

التحليل الفني لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500):

لا يزال السوق متوترًا بشكل عام بعد انخفاضات يوم الثلاثاء، حيث خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حوالي 0.6%. وقد ظهرت شمعة حمراء على الرسوم البيانية، مما يشير إلى تباطؤ في الاتجاه الصعودي الذي استمر لأسبوعين، والذي كان مدفوعًا بالتفاؤل بشأن انتهاء الصراع. وبينما يُعدّ عودة النمو اليوم أمرًا مشجعًا، إلا أن انخفاض التقلبات يشير إلى الحاجة إلى مزيد من المحفزات الإيجابية لاختراق مستوى 7150 نقطة بشكل حاسم. والجدير بالذكر أن جلستين أو ثلاث جلسات تداول جانبية أخرى قد تؤدي إلى كسر خط الاتجاه الصعودي الذي شهد ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من منطقة 6300 نقطة إلى المستويات الحالية.

أخبار الشركات

أدوبي ( ADBE ): ارتفعت أسهمها بأكثر من 3.5% في بداية التداول. أعلنت الشركة عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 25 مليار دولار (ساري حتى عام 2030)، ووسعت شراكتها مع مجموعة أومنيكوم لتطوير نماذج متقدمة لوكلاء الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

إير بي إن بي ( ABNB ): ارتفع سهمها بنحو 2.7% بعد أن رفعت ويلز فارجو للأوراق المالية تصنيفها للشركة من "محايد" إلى "مرجح الشراء".

بوينغ ( BA ): ارتفع سهمها بنحو 4% عند الافتتاح، إلا أن هذه المكاسب تراجعت لاحقًا إلى أقل من 2%. وقد لاقى تقريرٌ يُظهر تدفقات نقدية خارجة أقل من المتوقع، بالإضافة إلى أنباء تسليم بوينغ أكبر عدد من الطائرات في الربع الأول منذ عام 2019، استحسان المستثمرين. مع ذلك، لا يزال قطاع الطيران تحت ضغط بسبب شحّ الوقود.

تسلا ( TSLA ): تتصدر الشركة المشهد قبيل إعلان تقريرها الفصلي. يوم الثلاثاء، انخفضت أسهمها انخفاضًا طفيفًا، لتغلق دون المتوسط ​​المتحرك لـ 50 يومًا. تُعدّ تسلا حاليًا أكبر استثمار في صناديق المؤشرات المتداولة لشركة ARK Invest . ورغم أن مبيعات الربع الأول لم تحقق التوقعات، إلا أن الشركة شهدت نموًا سنويًا. ينظر المستثمرون إلى تسلا بشكل أقل كشركة سيارات تقليدية وأكثر كشركة تقنية تركز على الذكاء الاصطناعي؛ لذا، ستكون تعليقات الإدارة على المشاريع المستقبلية حاسمة في تحديد سعر السهم. ومن المتوقع تحرك ضمني بنسبة 6-7% بعد الإعلان عن النتائج.

أما شركة UnitedHealth (UNH) ، فقد ارتفعت أسهمها بنسبة 0.7% بعد رفع توصيتها إلى "شراء" من قبل Argus Research . وأشار المحللون إلى الأداء المالي القوي جدًا للشركة في الربع الأول.

كانت أسهم تسلا قد خسرت ما يقرب من ثلث قيمتها من أعلى مستوى لها على الإطلاق حتى 9 أبريل، لكن هذه الخسارة تقلصت الآن إلى ما يزيد قليلاً عن 20%. ويتداول السهم حاليًا عند مستويات مرتفعة نسبيًا مع تقييمات مبالغ فيها من حيث نسبتي السعر إلى الأرباح والسعر إلى المبيعات. مع ذلك، تواصل الشركة الترويج لرؤيتها المستقبلية الواعدة، وإذا استمر ازدهار سوق الأسهم في وول ستريت، فلا يُستبعد انتعاش إضافي للزخم الذي شهده سهم تسلا مؤخرًا. يقع أقرب مستوى مقاومة فنية عند حوالي 430 دولارًا أمريكيًا للسهم، بينما يقع مستوى الدعم الرئيسي عند 355 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للموجة الصعودية الأخيرة.

المصدر: xStation5