الولايات المتحدة 🗽 ارتفاع مؤشر US500 قبل الجلسة الافتتاحية في وول ستريت

سجلت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مكاسب طفيفة قبيل افتتاح جلسة التداول الأمريكية. وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أفضل أداء له منذ مايو من العام الماضي، ويحاول المستثمرون الآن تقييم ما إذا كان لا يزال هناك مجال لاستمرار هذا الانتعاش. وارتفع عقد ستاندرد آند بورز 500 الآجل بنسبة 0.6%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر ناسداك 100 (US100) بنسبة تقارب 0.9%. وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا عقب صدور بيانات ADP الأمريكية التي فاقت التوقعات، حيث جاءت بيانات الوظائف في القطاع الخاص أعلى من التوقعات (62 ألف وظيفة مقابل 40 ألف وظيفة متوقعة).
- وقد خفضت صناديق التحوط انكشافها على الأسهم العالمية لستة أسابيع متتالية، بشكل رئيسي من خلال البيع على المكشوف، وامتدت عمليات البيع لتشمل جميع المناطق الرئيسية. وفي أوروبا، بلغت مراكز البيع على المكشوف في أدوات الاقتصاد الكلي حوالي 11%، وهو أعلى مستوى لها في 10 سنوات. على أساس ستة أسابيع، بلغ صافي بيع الأسهم الأمريكية ثالث أكبر مستوى له في العقد الماضي، مقترباً من المستويات التي شهدناها خلال فترة جائحة كوفيد-19. باع مستشارو تداول السلع (CTAs) أسهماً بقيمة 190 مليار دولار تقريباً خلال الشهر الماضي، ويحتفظون حالياً بمركز بيع صافٍ بقيمة 50 مليار دولار تقريباً. تتوقع غولدمان ساكس أن يتحول مستشارو تداول السلع إلى مشترين في جميع السيناريوهات خلال الشهر المقبل.
- كما تتوقع غولدمان ساكس أن تشتري صناديق التقاعد الأسهم نتيجة لإعادة التوازن في نهاية الشهر ونهاية الربع. من المقرر أن تنتهي صلاحية عقود خيارات جاما السلبية بقيمة 7 مليارات دولار تقريباً في نهاية الشهر، مما يخفف الضغط على السوق. انخفض مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 10% عن ذروته، ليدخل في مرحلة تصحيح رسمية، بينما يقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 من فعل الشيء نفسه. انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 9% في مارس، متجهاً نحو أسوأ أداء شهري له في ست سنوات. اقتربت أسواق الأسهم من مستويات ذروة البيع من الناحية الفنية، وأشار بنك غولدمان ساكس يوم الاثنين إلى مؤشرات على استسلام صناديق التحوط ومستويات عالية جداً من التشاؤم.
مؤشر US500 (H1)
المصدر: xStation5
أخبار سوق الأسهم الأمريكية:
- انخفض مؤشر XLE، وهو صندوق استثماري متداول في قطاع الطاقة، بنسبة تقارب 2% بعد تصريح دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قد تنسحب من إيران خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
- وانخفض سهم نايكي بنسبة 11% عقب توقعات ضعيفة، كما خفضت كل من جي بي مورغان، وغولدمان ساكس، وبنك أوف أمريكا تصنيف الشركة.
- وانخفض سهم RH بأكثر من 20% بعد أن جاءت أرباحها وإيراداتها وتوقعاتها أقل من التوقعات.
- وارتفع سهم كال-مين فودز بنسبة 4% بعد أن تجاوزت توقعات ربحية السهم والإيرادات.
- وارتفع سهم nCino بنسبة 23.2% بعد أن تجاوزت مؤشرات الربع السنوي وتوقعاته التوقعات.
- وارتفع سهم تارجت هوسبيتاليتي بنسبة 33.4% بعد فوزها بعقد مركز بيانات بقيمة تزيد عن 550 مليون دولار.
- وارتفع سهم بنك أوف أمريكا بنسبة 1.2% وسهم ويلز فارجو بنسبة 1.5% بعد أن رفعت HSBC تصنيفها للقطاع المصرفي من "محايد" إلى "شراء".
- ارتفع سهم شركة يونايتد هيلث بنسبة 1.3% بعد أن رفعت شركة ريموند جيمس تصنيفها من "أداء مماثل للسوق" إلى "أداء متفوق".
- وارتفع سهم شركة ريفيان بنسبة 2.6% بعد أن رفعت شركة دي إيه ديفيدسون تصنيفها من "أداء ضعيف" إلى "محايد".
بنك أوف أمريكا (BAC.US)، الإطار الزمني اليومي
المصدر: xStation5
