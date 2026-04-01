الولايات المتحدة 🗽 ارتفاع مؤشر US500 قبل الجلسة الافتتاحية في وول ستريت

وقد خفضت صناديق التحوط انكشافها على الأسهم العالمية لستة أسابيع متتالية، بشكل رئيسي من خلال البيع على المكشوف، وامتدت عمليات البيع لتشمل جميع المناطق الرئيسية. وفي أوروبا، بلغت مراكز البيع على المكشوف في أدوات الاقتصاد الكلي حوالي 11%، وهو أعلى مستوى لها في 10 سنوات. على أساس ستة أسابيع، بلغ صافي بيع الأسهم الأمريكية ثالث أكبر مستوى له في العقد الماضي، مقترباً من المستويات التي شهدناها خلال فترة جائحة كوفيد-19. باع مستشارو تداول السلع (

) أسهماً بقيمة 190 مليار دولار تقريباً خلال الشهر الماضي، ويحتفظون حالياً بمركز بيع صافٍ بقيمة 50 مليار دولار تقريباً. تتوقع غولدمان ساكس أن يتحول مستشارو تداول السلع إلى مشترين في جميع السيناريوهات خلال الشهر المقبل.