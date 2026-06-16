الولايات المتحدة: سبيس إكس تُزيح أمازون من منصة التتويج ضمن المراكز الخمسة الأولى. وول ستريت تترقب ظهور وارش الأول

بدأت جلسة اليوم في السوق الأمريكية بهدوء نسبي. تشهد عقود مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا طفيفًا، بينما تتراجع عقود مؤشر ناسداك 100 قليلًا مع بداية جلسة التداول النقدي. وقد دفع توقف فترة النمو التي استمرت ثلاثة أيام في وول ستريت المستثمرين إلى الترقب. وتترقب الأسواق المالية بشغف اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدًا، وهو أول اجتماع يرأسه كيفن وارش. ومع ذلك، ينصب تركيز متداولي الأسهم بالكامل على جنون أسهم شركة سبيس إكس. تشهد هذه الشركة، التي كانت من أبرز الشركات المدرجة في البورصة مؤخرًا، نموًا ديناميكيًا، وتشكل تحديًا مباشرًا لشركة أمازون في المنافسة على لقب خامس أكبر شركة مدرجة في العالم. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال السوق متفائلًا نظرًا للتوقعات بتوقيع اتفاقية بين إيران والولايات المتحدة. ورغم وجود العديد من الغموض، تشير معظم المعلومات الواردة إلى السوق إلى إمكانية حدوث خفض للتصعيد، على الرغم من أن الفترة الانتقالية قد تطول.

وضع السوق والمؤشرات الرئيسية

شهد افتتاح جلسة التداول النقدي ليوم الثلاثاء في بورصة نيويورك تباينًا في الأجواء، مما يعكس أداء العقود الآجلة في الصباح. بعد المكاسب القوية التي حققها الأسبوع الماضي (حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 2% منذ يوم الخميس)، يتطلع السوق إلى زخم جديد:

مؤشر ستاندرد آند بورز 500: بدأ المؤشر العام تداولاته النقدية قرب إغلاق الأمس، معززًا مكاسبه الأخيرة.

مؤشر ناسدك 100: يستعيد قطاع التكنولوجيا أنفاسه، حيث انخفض مؤشر العقود الآجلة بنسبة 0.15% عند الافتتاح، وهو ما يرتبط بعمليات جني الأرباح بعد ذروة يونيو الأخيرة.

مؤشر داو 30: يحقق الاقتصاد التقليدي أفضل أداء اليوم، حيث يرتفع مؤشر الشركات الكبرى بنسبة 0.5% عند الافتتاح.

مؤشر راسل 2000: سجلت سلة الشركات الصغيرة أيضًا بداية إيجابية، حيث ارتفعت بنسبة 0.3%.

على الرغم من تفاؤل السوق بشأن اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة، لا تزال هناك العديد من الغموض، مثل الاستثمارات المعلنة في إيران أو مسألة تحصيل رسوم المرور في مضيق هرمز. ورغم أن إيران تُشير إلى بطء الولايات المتحدة في فتح المضيق، إلا أن البيانات الرسمية لا تُظهر زيادة في حركة المرور، كما أشار نائب الرئيس جيه. دي. فانس. ومع ذلك، أدت الآمال في التوصل إلى اتفاق إلى انخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 77 دولارًا أمريكيًا للبرميل اليوم.

ومن منظور عالمي، تجدر الإشارة إلى التحرك المتشدد لبنك اليابان، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 1% (أعلى مستوى لها منذ عام 1995)، بينما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة دون تغيير.

النظرة الفنية على مؤشر ناسداك 100: شهدت عقود ناسداك 100 التقنية ارتفاعًا قويًا أمس، ويترقب السوق اليوم هذا الارتفاع. لم يقتصر الأمر على تجاوز مستوى 30,000 نقطة، بل إننا نتجاوز حاليًا مستوى 30,500 نقطة، ونقترب بنسبة 0.6% فقط من أعلى مستوياتنا التاريخية. إذا استمر هذا التفاؤل، فقد يستهدف السوق منطقة 31,800 نقطة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 138.2 للموجة الهابطة الأخيرة، ومنطقة 32,400 نقطة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 161.8. من جهة أخرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فقد ينخفض ​​مؤشر US100 إلى ما دون 29,800 نقطة.

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