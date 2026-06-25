الولايات المتحدة: شركة ميكرون لا تكفي، وول ستريت تُعمّق التراجعات

بعد افتتاح سوق الأسهم الأمريكية، سيطر البائعون سريعًا على السوق. انخفضت العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية (US100 وUS500) بنحو 1%، بينما حقق مؤشرا US30 وUS2000 أداءً أفضل، إذ ارتفعا بنحو 0.2%. قد يشير هذا إلى أن مخاوف السوق تتركز بشكل كبير في الشركات الكبرى وقطاع التكنولوجيا.

يركز السوق على أخبار شركات التكنولوجيا، لا سيما النتائج الممتازة لشركة مايكرون، بالإضافة إلى مجموعة بيانات اقتصادية كلية مكثفة لشهر مايو. تعزز نتائج مايكرون التوقعات بشأن "التجارة في مجال الذكاء الاصطناعي"، لكن أداء المؤشرات يُظهر بوضوح أن شكوك المستثمرين لم تُبدد بالكامل.

البيانات الاقتصادية الكلية

ارتفع معدل التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 4.1%، بما يتماشى مع توقعات السوق. من المتوقع ألا تؤثر هذه البيانات بشكل كبير على مسار أسعار الفائدة الأمريكية. تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي ليس أقل بكثير فحسب، بل استقر أيضًا في وقت سابق. قد يعني هذا أن ارتفاع الأسعار مؤقت.

فاجأ النمو الاقتصادي الأمريكي الجميع بارتفاعه: فقد نما الناتج المحلي الإجمالي (الربع الأول) بنسبة 2.1% مقابل 1.6% متوقعة. كما ارتفعت الأجور والإنفاق الشخصي بنسبة 0.7%.

بقيت طلبات إعانة البطالة فوق 200 ألف طلب، لكنها جاءت دون التوقعات.

قد يُثير الإنفاق الاستهلاكي وطلبات السلع المعمرة بعض القلق، إذ تبين أنها أقل بكثير من المتوقع.

US100 (D1)

يتذبذب السعر حول مستوى المقاومة عند مستوى فيبوناتشي 38.2%، لكن العرض بدأ بالفعل بالدخول إلى منطقة المقاومة. لا يزال التصحيح طفيفًا، وقد استقر مؤشر القوة النسبية (RSI) في هذه الأثناء. كما أن زخم المتوسطات المتحركة الأساسية (EMA) لا يزال إيجابيًا بشكل واضح. إذا استمر البيع في زخمه، فسيكون المستوى المستهدف التالي هو مستوى فيبوناتشي 61.8%، أي حوالي 28,445 نقطة. المصدر: xStation5.

أخبار الشركات