الولايات المتحدة: ترامب ينهي وقف إطلاق النار، وول ستريت تتراجع بشدة

- افتتحت المؤشرات الأمريكية اليوم على انخفاض ملحوظ نتيجة عودة النفور من المخاطر الجيوسياسية.
- أعلن دونالد ترامب إنهاء الهدنة مع إيران، وارتفعت أسعار خام برنت بشكل حاد لليوم الثاني على التوالي، مسجلةً مكاسب تجاوزت 3%. ويقترب سعر خام برنت من 78 دولارًا للبرميل.
- يواصل قطاع التكنولوجيا تراجعه عن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما ارتفعت أسهم علي بابا بنحو 10%.
- افتتحت المؤشرات الأمريكية اليوم على انخفاض ملحوظ نتيجة عودة النفور من المخاطر الجيوسياسية.
- أعلن دونالد ترامب إنهاء الهدنة مع إيران، وارتفعت أسعار خام برنت بشكل حاد لليوم الثاني على التوالي، مسجلةً مكاسب تجاوزت 3%. ويقترب سعر خام برنت من 78 دولارًا للبرميل.
- يواصل قطاع التكنولوجيا تراجعه عن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما ارتفعت أسهم علي بابا بنحو 10%.
بدأت أسواق الأسهم الأمريكية جلسة التداول اليوم بانخفاض حاد لليوم الثاني على التوالي، مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، بما في ذلك الدولار الأمريكي. وكان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو تصريحات الرئيس دونالد ترامب الواضحة خلال اليوم الثاني من قمة الناتو في أنقرة، حيث أعلن ترامب انتهاء وقف إطلاق النار الهش مع إيران، ووصف المفاوضات بأنها "مضيعة للوقت". وفي تصريحاته الأخيرة، تحدث ترامب عن احتمال شنّ المزيد من القصف خلال الليلة المقبلة، مشيرًا إلى احتمال السيطرة على جزيرة خارك واستهداف محطات تحلية المياه. علاوة على ذلك، أعادت الولايات المتحدة في وقت سابق فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية بعد شنّها هجومًا على 80 هدفًا في إيران. ويأتي هذا التصعيد الأمريكي ردًا على هجوم إيران على ثلاث سفن تجارية، والذي يُعد انتهاكًا صارخًا لبنود مذكرة وقف إطلاق النار.
تجدر الإشارة إلى أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير سيُنشر اليوم الساعة 8:00 مساءً. على الرغم من تراجع أهمية محاضر الاجتماعات في السنوات الأخيرة، إلا أنه مع وجود رئيس جديد وتواصل محدود، قد تعود هذه المحاضر لتصبح حدثًا هامًا للسوق المالية ككل.
تصعيد التوتر في الشرق الأوسط وعودة مخاوف التضخم
انعكست تصريحات دونالد ترامب فورًا على أسواق السلع والسندات. ارتفعت عقود خام برنت إلى 79 دولارًا للبرميل (أعلى مستوى لها منذ 22 يونيو)، وعاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق حاجز 75 دولارًا. وقد عززت احتمالية تجدد الاضطرابات في مضيق هرمز الاستراتيجي توقعات التضخم، مما أدى إلى قفزة مفاجئة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية (ارتفعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.57%، ولأجل سنتين إلى 4.22%).
يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة في السوق بشكل مباشر على تقييمات مؤشرات الأسهم، حيث يظهر تعمق في دوران رؤوس الأموال الجاري.
- مؤشر ستاندرد آند بورز 500: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5% عند الافتتاح، متراجعة نحو مستوى 7511. يشهد السوق بشكل عام تراجعاً ملحوظاً تحت وطأة المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة.
- مؤشر ناسداك 100 التكنولوجي: انخفض المؤشر بنسبة طفيفة بلغت 0.25%، مسجلاً 29,340 نقطة. ويُعدّ هذا امتداداً للانخفاضات التي شهدها أمس، مدفوعةً بأداء شركات تصنيع الذاكرة والرقائق الإلكترونية.
- مؤشر داو جونز: يُسجّل المؤشر أسوأ أداء، حيث خسر حوالي 0.9%.
- مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة: يتعرض المؤشر لضغوط شديدة نتيجة ارتفاع عوائد السندات، حيث خسر حالياً ما يقارب 0.5%، ليصل إلى مستوى 2,981 نقطة.
على الرغم من عمليات البيع الأخيرة لأسهم شركات الذاكرة، نلاحظ انتعاشًا طفيفًا في بعض الشركات الرئيسية مثل ويسترن ديجيتال وسانديسك. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي
التحليل الفني لمؤشر US500
بعد اختبار مستوى 7600 نقطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشهد حاليًا تراجعًا إلى مستويات قريبة من 7500 نقطة. تجدر الإشارة إلى أن بداية الجلسة كانت متقلبة للغاية، حيث وصلت الانخفاضات لفترة وجيزة إلى أدنى مستوياتها منذ 29 يونيو. يُعد مستوى الدعم الرئيسي حاليًا هو منطقة 7400 نقطة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2 للموجة الهابطة الأخيرة. مع ذلك، في حال عودة الولايات المتحدة وإيران إلى المفاوضات، قد تُشكل المستويات المنخفضة الحالية فرصة شراء، لا سيما لأسهم شركات التكنولوجيا التي شهدت بيعًا مفرطًا. يُذكر أن مؤشر US500 لا يبعد سوى 1.5% عن أعلى مستوياته التاريخية.
أهم أخبار الشركات في افتتاح الجلسة
- قطاع الطاقة يسعى للنمو: عزز ارتفاع أسعار النفط التوقعات بجلسة قوية لمنتجي النفط. ارتفع سهم إكسون موبيل (XOM.US) بنسبة تصل إلى 3% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، ولكنه يتراجع حاليًا بنسبة تصل إلى 0.5% وسط تقلبات كبيرة في سوق النفط. تجدر الإشارة إلى أن أنباءً ظهرت اليوم تفيد بأن أرباح إكسون في الربع الثاني قد ارتفعت بنحو 4 مليارات دولار نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال الصراع في الشرق الأوسط. ارتفع السهم بنسبة 3.0% بعد أنباء تفيد بأن الصراع مع إيران قد عزز أرباح الربع الثاني بنحو 4 مليارات دولار. ارتفع سهم شيفرون (CVX.US) بنسبة 0.8%، وارتفع سهم أوكسيدنتال بتروليوم (OXY.US) بنسبة 1.7% بعد رفع تصنيفه من قبل إيفركور آي إس آي إلى "أداء متفوق".
- بيع مكثف لأسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي: يتخلى المستثمرون عن مراكزهم التقنية المزدحمة بشكل جماعي. انخفض سهم شركة إنفيديا (NVDA.US) بأكثر من 0.4% عند الافتتاح، مما يُعمّق تراجعه المستمر (حيث انخفض السهم بالفعل بنسبة 16% عن ذروة شهر مايو). في المقابل، نشهد انتعاشًا في أسهم شركات تصنيع الذاكرة بعد انخفاضات حادة شهدتها مؤخرًا. فقد ارتفع سهم سانديسك (SNDK.US) بنحو 4%، ويحقق سهم مايكرون (MU.US) مكاسب بنسبة 0.8% بعد انخفاضه بنسبة تصل إلى 6% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما يشهد سهم ويسترن ديجيتال (WDC.US) انتعاشًا بنسبة 4%.
- تتصدر شركة علي بابا (BABA.US) قائمة الرابحين: إذ ارتفعت شهادات الإيداع الأمريكية (ADRs) لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني بنسبة 10% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وتستمر هذه المكاسب حاليًا مع وصول سعر السهم إلى حوالي 108 دولارات. وقد أدى التفاؤل بشأن النتائج المالية المرتقبة إلى تدفق رؤوس الأموال إلى شركات الإنترنت الصينية الكبرى، حيث استفادت أيضًا كل من بايدو (BIDU.US) (+5.0%) وجي دي دوت كوم (JD.US) (+3.2%).
- شركات الطيران والرحلات البحرية تحت ضغط ارتفاع أسعار الوقود: يلوح في الأفق شبح ارتفاع تكاليف التشغيل، ما يُلقي بظلاله على الشركات الحساسة لأسعار وقود الطائرات. فقد انخفضت أسهم شركة يونايتد إيرلاينز (UAL.US) بنسبة 2.9%، بينما تراجعت أسهم شركة كارنيفال (CCL.US) العملاقة للسفر بنسبة 3.1%.
- هبوط حاد في أسهم شركة فيول سيل إنرجي (FCEL.US): انخفضت أسهم الشركة بنسبة 12% بعد طرحها الرسمي لـ 10.7 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 21.00 دولارًا أمريكيًا للسهم، وهو ما يُمثل خصمًا كبيرًا مقارنةً بتقييمات السوق الحالية.
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