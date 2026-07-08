الولايات المتحدة: ترامب ينهي وقف إطلاق النار، وول ستريت تتراجع بشدة

بدأت أسواق الأسهم الأمريكية جلسة التداول اليوم بانخفاض حاد لليوم الثاني على التوالي، مع لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، بما في ذلك الدولار الأمريكي. وكان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو تصريحات الرئيس دونالد ترامب الواضحة خلال اليوم الثاني من قمة الناتو في أنقرة، حيث أعلن ترامب انتهاء وقف إطلاق النار الهش مع إيران، ووصف المفاوضات بأنها "مضيعة للوقت". وفي تصريحاته الأخيرة، تحدث ترامب عن احتمال شنّ المزيد من القصف خلال الليلة المقبلة، مشيرًا إلى احتمال السيطرة على جزيرة خارك واستهداف محطات تحلية المياه. علاوة على ذلك، أعادت الولايات المتحدة في وقت سابق فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية بعد شنّها هجومًا على 80 هدفًا في إيران. ويأتي هذا التصعيد الأمريكي ردًا على هجوم إيران على ثلاث سفن تجارية، والذي يُعد انتهاكًا صارخًا لبنود مذكرة وقف إطلاق النار.

تجدر الإشارة إلى أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير سيُنشر اليوم الساعة 8:00 مساءً. على الرغم من تراجع أهمية محاضر الاجتماعات في السنوات الأخيرة، إلا أنه مع وجود رئيس جديد وتواصل محدود، قد تعود هذه المحاضر لتصبح حدثًا هامًا للسوق المالية ككل.

تصعيد التوتر في الشرق الأوسط وعودة مخاوف التضخم

انعكست تصريحات دونالد ترامب فورًا على أسواق السلع والسندات. ارتفعت عقود خام برنت إلى 79 دولارًا للبرميل (أعلى مستوى لها منذ 22 يونيو)، وعاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فوق حاجز 75 دولارًا. وقد عززت احتمالية تجدد الاضطرابات في مضيق هرمز الاستراتيجي توقعات التضخم، مما أدى إلى قفزة مفاجئة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية (ارتفعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.57%، ولأجل سنتين إلى 4.22%).

يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة في السوق بشكل مباشر على تقييمات مؤشرات الأسهم، حيث يظهر تعمق في دوران رؤوس الأموال الجاري.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.5% عند الافتتاح، متراجعة نحو مستوى 7511. يشهد السوق بشكل عام تراجعاً ملحوظاً تحت وطأة المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة.

مؤشر ناسداك 100 التكنولوجي: انخفض المؤشر بنسبة طفيفة بلغت 0.25%، مسجلاً 29,340 نقطة. ويُعدّ هذا امتداداً للانخفاضات التي شهدها أمس، مدفوعةً بأداء شركات تصنيع الذاكرة والرقائق الإلكترونية.

مؤشر داو جونز: يُسجّل المؤشر أسوأ أداء، حيث خسر حوالي 0.9%.

مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة: يتعرض المؤشر لضغوط شديدة نتيجة ارتفاع عوائد السندات، حيث خسر حالياً ما يقارب 0.5%، ليصل إلى مستوى 2,981 نقطة.

على الرغم من عمليات البيع الأخيرة لأسهم شركات الذاكرة، نلاحظ انتعاشًا طفيفًا في بعض الشركات الرئيسية مثل ويسترن ديجيتال وسانديسك. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي، إكس تي بي

التحليل الفني لمؤشر US500

بعد اختبار مستوى 7600 نقطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، نشهد حاليًا تراجعًا إلى مستويات قريبة من 7500 نقطة. تجدر الإشارة إلى أن بداية الجلسة كانت متقلبة للغاية، حيث وصلت الانخفاضات لفترة وجيزة إلى أدنى مستوياتها منذ 29 يونيو. يُعد مستوى الدعم الرئيسي حاليًا هو منطقة 7400 نقطة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2 للموجة الهابطة الأخيرة. مع ذلك، في حال عودة الولايات المتحدة وإيران إلى المفاوضات، قد تُشكل المستويات المنخفضة الحالية فرصة شراء، لا سيما لأسهم شركات التكنولوجيا التي شهدت بيعًا مفرطًا. يُذكر أن مؤشر US500 لا يبعد سوى 1.5% عن أعلى مستوياته التاريخية.

أهم أخبار الشركات في افتتاح الجلسة