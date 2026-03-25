الولايات المتحدة: إيران ترفض خطة ترامب للسلام بينما يظل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قوياً

سجلت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مكاسب طفيفة قبيل افتتاح بورصة وول ستريت، حيث افتتحت المؤشرات في نهاية المطاف على ارتفاع طفيف، مدعومة بآمال تحقيق انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط. ورغم رفض إيران الرسمي لوقف إطلاق النار المقترح، يبدو أن الأسواق تُعلق آمالها على فعالية إدارة دونالد ترامب للرسائل. ومع ذلك، فإن أبرز ما لفت الأنظار في السوق الأمريكية صباح ذلك اليوم هو قطاع التكنولوجيا، وتحديدًا شركة "آرم هولدينغز" التي أعلنت عن تحول جذري في نموذج أعمالها.

بين الدبلوماسية والتصعيد

اتسمت فترة ما بعد الظهر في الأسواق العالمية بتقلبات حادة، نتيجةً لتضارب الإشارات الواردة من الشرق الأوسط. وبعد جلسة الأمس المتباينة، شهد الوضع في آسيا تحسنًا ملحوظًا؛ حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 3% تقريبًا، وصعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.3%، وصعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.6%. أما في أوروبا، فقد كان أداء المؤشرات أفضل قليلًا، حيث تراوحت معظم المكاسب حول 1.5%، مما جعل غالبية المؤشرات الرئيسية على مقربة من أعلى مستوياتها التاريخية.

في الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 (US500) وناسداك 100 (US100) بنحو 0.15%، بينما بقي مؤشر تقلبات السوق (VIX) عند مستويات مرتفعة. وقد غذّت خطة السلام الأمريكية المكونة من 15 بندًا، والتي تتضمن بنودًا لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، التفاؤلَ بشكل كبير. ويشترط هذا الاتفاق، بشكل أساسي، على إيران التخلي فعليًا عن طموحاتها النووية، وهو شرط كان قابلًا للتفاوض جزئيًا في السابق، إلا أن طهران رفضت قبوله منذ اندلاع الأعمال العدائية. ومع ذلك، تراجعت أسعار النفط الخام بنحو 5% بعد ورود تقارير عن عبور عدة سفن للمضيق بنجاح خلال الساعات القليلة الماضية.

وتأثرت معنويات السوق سلبًا بتقارير وكالة أنباء فارس، التي ذكرت أن طهران تعتبر المحادثات "غير منطقية" وترفض شروط وقف إطلاق النار. ويشير المحللون إلى استمرار ما يُسمى بـ"خيار ترامب". يفترض السوق أن الإدارة لن تسمح بانهيار دائم، حتى مع استمرار تبادل إطلاق النار على أرض الواقع، حيث تواصل إسرائيل ضرباتها على إيران.

التحليل الفني والأساسي: مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يواجه انخفاضًا في التقييمات

لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) عند مفترق طرق حاسم. يستقر السعر فوق مستوى دعم رئيسي مرتبط بمستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% قرب 6600 نقطة. يتحرك المؤشر حاليًا ضمن قناة اتجاه هابط؛ وقد يؤدي اختراق الحد العلوي إلى إعادة اختبار منطقة 6800 نقطة.

تستحق التقييمات الأساسية الاهتمام أيضاً. يتذبذب حالياً مُضاعف الربحية المُتوقع (P/E) لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 حول 21. ورغم أن هذا الرقم لا يزال أعلى من المتوسط ​​خلال السنوات العشر الماضية البالغ 18 تقريباً، إلا أنه أقل بكثير من ذروته البالغة 24 التي سُجلت خلال العامين الماضيين. وبالرغم من أن السوق ليس "رخيصاً" بعد (تاريخياً، يتراوح المُضاعف بين 14 و18)، فإن التوصل إلى حل نهائي لهذا التضارب قد يُوفر الزخم اللازم لأسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لاكتساب زخم.

المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي

أخبار الشركات: تسليط الضوء على شركة ARM وشركات تصنيع الرقائق

كانت شركة Arm Holdings (ARM) المحرك الرئيسي للارتفاع في جلسة اليوم، حيث قفزت أسهمها بأكثر من 15%. أعلنت الشركة عن تحول استراتيجي تاريخي: ولأول مرة، ستبدأ Arm بتصنيع وبيع دوائرها المتكاملة الخاصة (ما يُعرف بمعالجات AGI)، متجاوزةً بذلك نموذجها التقليدي الذي يقتصر على ترخيص بنيتها لشركات تصنيع أخرى.

الأهداف المالية: من المتوقع أن يحقق خط الأعمال الجديد إيرادات سنوية قدرها 15 مليار دولار أمريكي خلال خمس سنوات. ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 25 مليار دولار أمريكي خلال تلك الفترة، مقارنةً بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي حاليًا.

العملاء: ستكون Meta Platforms أول عميل رئيسي للمعالجات الجديدة ذات 136 نواة، والتي ستُصنّعها شركة TSMC .

ردود فعل المحللين: رفعت شركة Raymond James تصنيف سهم ARM إلى "أداء متفوق" مع سعر مستهدف قدره 166 دولارًا أمريكيًا، واصفةً هذه الخطوة بأنها تحويلية لنموذج أعمال الشركة.

في قطاع أشباه الموصلات، تتجه الأنظار أيضًا إلى شركة إنفيديا (NVDA) (+2.5%). ورغم هذه المكاسب، تلوح في الأفق مخاطر تتعلق بإمدادات هذا القطاع. فالصراع المتصاعد في إيران والأضرار المحتملة التي قد تلحق بالبنية التحتية الإقليمية للغاز قد تؤثر على توافر الغازات النبيلة كالهيليوم، وهو عنصر أساسي في عمليات الطباعة الحجرية وإنتاج رقائق السيليكون. ويُعدّ الشرق الأوسط، ولا سيما قطر، موردًا عالميًا رئيسيًا للهيليوم؛ وقد تؤدي الأضرار المُبلغ عنها في محطات الغاز الطبيعي المسال إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الرقائق على المدى الطويل.

أسهم أخرى ذات تحركات ملحوظة: