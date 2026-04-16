الرميان يكشف مستهدفات قطاعات التطوير والصناعة والطاقة ضمن استراتيجية

استعرض ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة أبرز مستهدفات المنظومات الاقتصادية ضمن الاستراتيجية الجديدة، مع تركيز واضح على تسريع التنمية ورفع كفاءة الاقتصاد.

في قطاع التطوير العمراني، تستهدف الخطط رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70% عبر تطوير نحو 190 ألف وحدة سكنية، إلى جانب إنشاء 5 ملايين متر مربع من المساحات التجارية، بما يعزز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.

أما الصناعات المتقدمة، فتركز على بناء اقتصاد المستقبل من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، السيارات الكهربائية، الأدوية، والطيران، مع خطط لإنتاج 285 ألف مركبة وزيادة قدرات مراكز البيانات بشكل كبير.

وفي قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية، يجري العمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز الإنتاج الصناعي والتعديني، لدعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

في المقابل، تستهدف منظومة الطاقة النظيفة رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 100 جيجاوات، مما يعزز ريادة المملكة في قطاع الطاقة عالميًا.