اقرأ أكثر
١٧:٥٦ · ١٦ أبريل ٢٠٢٦

الرميان يكشف مستهدفات قطاعات التطوير والصناعة والطاقة ضمن استراتيجية

استعرض ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة أبرز مستهدفات المنظومات الاقتصادية ضمن الاستراتيجية الجديدة، مع تركيز واضح على تسريع التنمية ورفع كفاءة الاقتصاد.

في قطاع التطوير العمراني، تستهدف الخطط رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 70% عبر تطوير نحو 190 ألف وحدة سكنية، إلى جانب إنشاء 5 ملايين متر مربع من المساحات التجارية، بما يعزز جودة الحياة في مختلف مناطق المملكة.

أما الصناعات المتقدمة، فتركز على بناء اقتصاد المستقبل من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، السيارات الكهربائية، الأدوية، والطيران، مع خطط لإنتاج 285 ألف مركبة وزيادة قدرات مراكز البيانات بشكل كبير.

وفي قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية، يجري العمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز الإنتاج الصناعي والتعديني، لدعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

في المقابل، تستهدف منظومة الطاقة النظيفة رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 100 جيجاوات، مما يعزز ريادة المملكة في قطاع الطاقة عالميًا.

١٦ أبريل ٢٠٢٦, ١٧:٠٨

الرميان: أصول صندوق الاستثمارات العامة تقفز 6 أضعاف خلال أقل من عقد
١٦ أبريل ٢٠٢٦, ١٦:٣٧

استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2030: رؤية جديدة لتعزيز الاقتصاد السعودي
١٦ أبريل ٢٠٢٦, ١٥:٠٨

مكاسب الأسهم تتواصل.. وسوق دبي لأعلى مستوى في 5 أسابيع
١٦ أبريل ٢٠٢٦, ١٤:٢٦

القيمة السوقية للأسهم السعودية تتخطى 10 تريليونات ريال بقيادة أرامكو والراجحي
تقارير اقتصادية
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات