  
١٥:٠٧ · ٧ أغسطس ٢٠٢٦

الصين: تبادل تجاري مع السعودية بـ50 مليار دولار خلال 6 أشهر

Dorsaf Gaidi
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Content Specialist

أعلن السفير الصيني لدى السعودية تشانج هوا أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ نحو 50 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي موضحا أن شركات السيارات الصينية بالتعاون مع شركائها السعوديين تعمل على إنشاء منظومة متكاملة للمبيعات وخدمات ما بعد البيع والتدريب، في إطار دعم تطوير صناعة مركبات الطاقة الجديدة بالمملكة، من خلال توفير الدعم الفني وإعداد الكفاءات المتخصصة.


كما بين السفير أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري للسعودية للعام الثالث عشر على التوالي وأضاف أن البلدين يعملان على توسيع آفاق التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل التصنيع، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.


في الاطار ذاته فقد أفاد أن المرحلة القادمة ستشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين في قطاعات التصنيع، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة، والتقنيات المتقدمة، ضمن مواءمة «رؤية السعودية 2030» مع مبادرة «الحزام والطريق» ونوه إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين شهد تعزيزاً شاملاً قائماً على المنفعة المتبادلة، مع ترسيخ التعاون في مجالات الطاقة التقليدية، والتوسع المستمر في مجالات الصناعات الناشئة وصناعات المستقبل، فضلاً عن تنامي التبادلات الثقافية والحضارية والاستفادة المتبادلة بين الشعبين

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

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