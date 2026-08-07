الصين: تبادل تجاري مع السعودية بـ50 مليار دولار خلال 6 أشهر

أعلن السفير الصيني لدى السعودية تشانج هوا أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ نحو 50 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي موضحا أن شركات السيارات الصينية بالتعاون مع شركائها السعوديين تعمل على إنشاء منظومة متكاملة للمبيعات وخدمات ما بعد البيع والتدريب، في إطار دعم تطوير صناعة مركبات الطاقة الجديدة بالمملكة، من خلال توفير الدعم الفني وإعداد الكفاءات المتخصصة.



كما بين السفير أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري للسعودية للعام الثالث عشر على التوالي وأضاف أن البلدين يعملان على توسيع آفاق التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل التصنيع، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.



في الاطار ذاته فقد أفاد أن المرحلة القادمة ستشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين في قطاعات التصنيع، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة، والتقنيات المتقدمة، ضمن مواءمة «رؤية السعودية 2030» مع مبادرة «الحزام والطريق» ونوه إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين شهد تعزيزاً شاملاً قائماً على المنفعة المتبادلة، مع ترسيخ التعاون في مجالات الطاقة التقليدية، والتوسع المستمر في مجالات الصناعات الناشئة وصناعات المستقبل، فضلاً عن تنامي التبادلات الثقافية والحضارية والاستفادة المتبادلة بين الشعبين