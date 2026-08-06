السعودية تعزز مكانتها مركزاً عالمياً لربط التمويل الإسلامي بالأسواق الناشئة

تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز مراكز التمويل الإسلامي عالمياً، مستفيدة من الزخم الذي أحدثته رؤية السعودية 2030 وتطور أسواق رأس المال المحلية. ويؤكد تقرير حديث صادر عن بنك ستاندرد تشارترد أن المملكة تمتلك فرصاً كبيرة لقيادة تدفقات رأس المال الإسلامي نحو الأسواق الناشئة، خاصة في آسيا وإفريقيا، بما يعزز حركة الاستثمار والتجارة العابرة للحدود.

رؤية 2030 تدعم نمو التمويل الإسلامي

أشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها المملكة ضمن رؤية 2030 أسهمت في تعزيز كفاءة أسواق المال وتوسيع قاعدة الاستثمار، الأمر الذي يدعم دور السعودية كمحور رئيسي لتوجيه السيولة الإسلامية نحو المشاريع والفرص الاستثمارية في الاقتصادات سريعة النمو.

ورغم اقتراب أصول التمويل الإسلامي العالمية من 6 تريليونات دولار، فإن 6% فقط من الاستثمارات في الصكوك تتجه إلى جنوب آسيا وإفريقيا، وهو ما يعكس وجود فرصة كبيرة لسد الفجوة بين الأسواق الغنية بالسيولة والدول التي تحتاج إلى التمويل.

تعزيز الربط بين رأس المال والأسواق العالمية

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "الخدمات المصرفية الإسلامية للمؤسسات المالية: عصر الترابط في التمويل الإسلامي"، أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير قنوات أكثر كفاءة لنقل رؤوس الأموال والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر الحدود.

ويرى التقرير أن التحولات في التجارة الإقليمية، إلى جانب التقدم في البنية التحتية الرقمية، تمنح التمويل الإسلامي دوراً أكبر في دعم التجارة الدولية وتمويل المشاريع الاستراتيجية، مما يجعله أداة رئيسية لتعزيز الترابط الاقتصادي بين مختلف الأسواق.

السعودية مؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة

أكد مازن البنيان، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد السعودية، أن مستقبل التمويل الإسلامي يعتمد على قدرته في توجيه السيولة إلى الفرص الاستثمارية العابرة للحدود، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك المقومات اللازمة لقيادة هذا التحول بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتطور القطاع المالي.

وأضاف أن رؤية 2030، إلى جانب تعميق العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الدولية، تعزز من قدرة السعودية على لعب دور محوري في حركة رأس المال والتجارة والاستثمار بين دول الخليج وآسيا وإفريقيا.

توجيه السيولة يمثل التحدي الأكبر

من جانبه، أوضح خورام هلال، الرئيس التنفيذي للمصرفية الإسلامية في ستاندرد تشارترد، أن التحدي لم يعد في توفر السيولة، وإنما في توجيهها بكفاءة نحو الفرص الاستثمارية المناسبة في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن تغير مسارات التجارة والاستثمار يتطلب تطوير هياكل تمويلية متوافقة مع الشريعة، إضافة إلى بناء بنية تشغيلية قادرة على تسهيل انتقال رؤوس الأموال بين مختلف الدول، بما يدعم نمو الاقتصادات الناشئة ويعزز التكامل المالي.

الصكوك والأصول الرقمية تقود فرص النمو

لفت التقرير إلى أن النمو المتسارع في التجارة بين دول الخليج وآسيا يفتح آفاقاً واسعة أمام تمويل التجارة الإسلامي والاستثمارات العابرة للحدود، كما سلط الضوء على قطاعات واعدة تشمل الصكوك، والائتمان الخاص، وتمويل البنية التحتية، والأصول الرقمية، وتقنيات ترميز الأصول.

وأكد التقرير أن انخفاض حصة جنوب آسيا وإفريقيا من استثمارات الصكوك العالمية يمثل فرصة استراتيجية أمام السعودية والمؤسسات المالية الإقليمية لتوسيع قنوات التمويل، وربط السيولة الإسلامية بالمشروعات التنموية، بما يعزز مكانة المملكة كأحد أبرز المراكز العالمية للتمويل والاستثمار الإسلامي.