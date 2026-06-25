السعودية تبدأ باستقبال طلبات تملك الأجانب للعقارات

بدأت الهيئة العامة للعقار في السعودية استقبال طلبات تملك غير السعوديين للعقارات، في خطوة جديدة ضمن مسار تنظيم السوق العقارية وتعزيز جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية.

من جانبها قالت الهيئة، في بيان إن استقبال الطلبات يأتي ضمن الإطار التنظيمي الخاص بتملك غير السعوديين للعقار، وبما ينسجم مع توجهات السعودية لتنويع الاقتصاد ورفع كفاءة القطاع العقاري.

تجدر الاشارة أنه يتيح النظام لغير السعوديين التقدم بطلبات التملك وفق ضوابط وإجراءات محددة، من خلال القنوات الرقمية الرسمية المعتمدة. وتشمل الخدمة، بحسب الهيئة، المقيمين داخل السعودية وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية.

وتعد هذه الخطوة إحدى أبرز التحولات في السوق العقارية السعودية، إذ تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين، ورفع مستويات الشفافية، وتنظيم عمليات التملك ضمن نطاقات جغرافية معتمدة، بما يضمن التوازن بين جذب الاستثمار وحماية السوق المحلية.

كما تؤكد الهيئة العامة للعقار أن نظام تملك غير السعوديين للعقار يمثل إطاراً تنظيمياً محدثاً، يهدف إلى تمكين غير السعوديين من التملك وفق ضوابط واضحة، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جذب الاستثمارات وتطوير القطاع العقاري.

تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه السعودية توسعاً في مشاريع التطوير العقاري والسياحي والاقتصادي، بما يعزز الحاجة إلى بيئة تشريعية أكثر وضوحاً للمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق.