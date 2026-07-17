سابك تعزز حضورها في الصين باتفاقية استراتيجية لتطوير مشروع للمواد المتقدمة

في خطوة تعكس توجهها نحو توسيع استثماراتها العالمية، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) توقيع اتفاقية تطوير مشروع مع شركة رونغشنغ بتروكيميكال ليمتد وشركتها التابعة المملوكة بالكامل رونغشنغ نيو ماتيريالز، وذلك لتطوير مشروع جينتانغ نيو ماتيريالز للمواد المتقدمة في مدينة تشوشان الصينية.

دراسة شراكة استثمارية طويلة الأمد

تنص الاتفاقية على قيام الطرفين بتقييم استثمار محتمل يمنح سابك حصة تصل إلى 50% في شركة رونغشنغ نيو ماتيريالز، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى توسيع التعاون بين الجانبين في قطاع الصناعات البتروكيميائية والمواد المتقدمة.

كما تتضمن الاتفاقية وضع آلية واضحة لتطوير المشروع، تمهيدًا للوصول إلى قرار الاستثمار النهائي بعد استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة.

تلبية الطلب المتنامي في الأسواق الآسيوية

يركز المشروع على تعزيز إنتاج المواد الكيميائية المتقدمة لتلبية الطلب المتزايد في الصين وآسيا، مستفيدًا من تقنيات تصنيع حديثة وبنية تشغيلية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الأداء التشغيلي.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير منتجات ذات قيمة مضافة عالية تلبي احتياجات العديد من القطاعات الصناعية، مع تعزيز القدرة التنافسية للطرفين في أحد أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم.

دعم الابتكار وتعزيز النمو المستدام

يمثل هذا التعاون خطوة مهمة ضمن استراتيجية سابك الرامية إلى توسيع حضورها في الأسواق الدولية، عبر الدخول في شراكات نوعية تركز على الابتكار وتطوير المواد المتقدمة. كما يسعى المشروع إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف، من خلال الاستفادة من الخبرات المشتركة والقدرات التصنيعية المتقدمة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة الشركتين في قطاع الصناعات الكيميائية العالمي.