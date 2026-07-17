التقويم الاقتصادي - التضخم في أوروبا وسوق الإسكان الأمريكي تحت الأضواء

يشهد السوق المالي هدوءًا نسبيًا يوم الجمعة بعد أسبوع تداول حافل. وينصبّ تركيز المستثمرين بشكل أساسي على بيانات سوق الإسكان الأمريكية والإصدار النهائي لمؤشر التضخم الاستهلاكي (HICP) لشهر يونيو في منطقة اليورو. وقد شهدت مؤشرات وول ستريت انخفاضات مؤخرًا، مدفوعة بشكل رئيسي بضعف قطاع التكنولوجيا وتوقعات انخفاض الإنفاق الاستثماري لدى كبرى شركات تصنيع أشباه الموصلات. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال معنويات السوق تتأثر بتصريحات محافظي البنوك المركزية، حيث من المقرر أن يتحدث بييرو سيبولوني، محافظ البنك المركزي الأوروبي، اليوم. وفي أسواق العملات، لا يزال التقلب عاملًا رئيسيًا بالنسبة لزوجي اليورو والدولار الأمريكي، واللذين سيتأثران بشكل مباشر بالبيانات الاقتصادية الكلية الصادرة بعد ظهر اليوم من أوروبا.

أهم البيانات الصادرة خلال الجلسة الآسيوية

شهدت الجلسة الآسيوية غيابًا للبيانات الاقتصادية الكلية ذات التقلبات العالية، مما دفع المشاركين في السوق إلى التداول بشكل أساسي بناءً على المعنويات العالمية المتدفقة من الأسواق الرئيسية.

في تمام الساعة 1:00 صباحًا، ألقى فيليب جيفرسون، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خطابًا عامًا لم يتضمن أي تصريحات جوهرية بشأن مسار السياسة النقدية الفورية للاحتياطي الفيدرالي.

التقويم الاقتصادي الكلي

08:00 رومانيا - الإنتاج الصناعي (شهري، معدل سنوي). التوقعات: لا توجد بيانات. القراءة السابقة: 1.5%

09:00 جمهورية التشيك - مؤشر أسعار المنتجين (شهري، معدل سنوي). التوقعات: -0.4%. القراءة السابقة: -0.1%

09:00 جمهورية التشيك - مؤشر أسعار المنتجين (سنوي، معدل سنوي، يونيو). التوقعات: 1.5%. القراءة السابقة: 1.5%

09:00 سلوفاكيا - مؤشر أسعار المستهلك المنسق (سنوي، معدل سنوي، يونيو). التوقعات: 3.5%. القراءة السابقة: 4%

10:00 منطقة اليورو - الحساب الجاري (مايو، معدل سنوي). التوقعات: 17.5 مليار. القراءة السابقة: 15.7 مليار

11:00 منطقة اليورو - مؤشر أسعار المستهلك المنسق النهائي (شهري، معدل سنوي، يونيو). التوقعات: -0.1%. القراءة السابقة: 0.1%

11:00 منطقة اليورو - مؤشر أسعار المستهلك المنسق النهائي على أساس سنوي (يونيو). الإجماع: 2.8%. القراءة السابقة: 3.2%

11:00 منطقة اليورو - مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأساسي النهائي على أساس شهري (يونيو). الإجماع: 0.2%. القراءة السابقة: 0.3%

11:00 منطقة اليورو - مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأساسي النهائي على أساس سنوي (يونيو). الإجماع: 2.4%. القراءة السابقة: 2.6%

13:00 منطقة اليورو - كلمة عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بييرو سيبولوني. الإجماع: لا توجد بيانات. القراءة السابقة: لا توجد بيانات

14:30 الولايات المتحدة الأمريكية - أسعار الصادرات على أساس شهري (يونيو). الإجماع: -0.4%. القراءة السابقة: 1.3%

14:30 الولايات المتحدة الأمريكية - أسعار الواردات على أساس شهري (يونيو). الإجماع: -0.7%. القراءة السابقة: ١٫٩٪

14:30 الولايات المتحدة - بدء بناء المساكن (يونيو). التوقعات: ١٣١٠ ألف. القراءة السابقة: ١١٧٧ ألف

14:30 الولايات المتحدة - تراخيص البناء (يونيو). التوقعات: ١٤٠٠ ألف. القراءة السابقة: ١٤١٠ ألف

15:15 الولايات المتحدة - الإنتاج الصناعي شهريًا (يونيو). التوقعات: ٠٫٢٪. القراءة السابقة: ٠٫١٪

15:15 الولايات المتحدة - معدل استغلال الطاقة الإنتاجية (يونيو). التوقعات: ٧٦٫٢٪. القراءة السابقة: ٧٦٫٢٪

16:00 الولايات المتحدة - مؤشر ثقة المستهلك الأولي في ميشيغان (يوليو). التوقعات: ٥١. القراءة السابقة: ٤٩٫٥

19:00 الولايات المتحدة - عدد منصات حفر النفط لشركة بيكر هيوز (أسبوعيًا). الإجماع: 446. القراءة السابقة: 445

أسواق تستحق المتابعة

اليورو/الدولار الأمريكي - قد تؤدي بيانات التضخم النهائية من مؤشر أسعار المستهلك المنسق لمنطقة اليورو، بالإضافة إلى حزمة بيانات سوق الإسكان الأمريكي المرتقبة، إلى تحركات كبيرة في زوج العملات الرئيسي.