الصناعة في ظل أسعار النفط

يتأثر توجه الأسواق العالمية بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط ونتائج قطاع التكنولوجيا المتباينة. وقد زادت سلسلة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران وهجمات الحوثيين على ناقلات النفط السعودية من المخاوف من حدوث اضطرابات متزامنة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر. كما ورد أن إيران رفضت مرارًا وتكرارًا محاولات الوساطة التي قامت بها دول الخليج. ولا يزال سعر خام برنت فوق 100 دولار أمريكي للبرميل.

وتؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مجددًا إلى رفع توقعات التضخم وعوائد السندات. ويتوقع السوق احتمالًا بنسبة 30-40% لرفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. في الوقت نفسه، تُبقي عمليات البيع المكثفة في أسهم شركتي ألفابت وتسلا، المرتبطة بزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتراجع التدفقات النقدية، الضغط على قطاع التكنولوجيا.

وتؤدي الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها جلسة التداول أمس، إلى جانب غياب أخبار سلبية جديدة، إلى تعافي العقود الآجلة للمؤشرات الرئيسية جزئيًا من خسائر الأمس.

يركز جدول أعمال اليوم على مؤشرات مديري المشتريات الأولية لأوروبا والولايات المتحدة. ستساعد هذه البيانات في تقييم ما إذا كان ارتفاع أسعار الطاقة قد بدأ بالفعل في تقييد النشاط الاقتصادي.

أهم البيانات الصادرة من آسيا:

بلغ معدل التضخم في اليابان 1.7% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، مقابل 1.5% في الفترة السابقة، وهو ما يتماشى مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي من 1.4% إلى 1.6%.

بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في اليابان 54.7 في يوليو/تموز، مقابل 54.5 متوقعة. في المقابل، انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات من 52.2 إلى 51.9.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في أستراليا من 50.4 إلى 52.6. وبلغ مؤشر مديري المشتريات للخدمات 53.0، وللتصنيع 51.7.

انخفض مؤشر مديري المشتريات في الهند من 57.1 إلى 54.3، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات من 57.4 إلى 53.1.

جدول اليوم

08:00 - ألمانيا: ثقة المستهلك: -29.6 (المتوقع: -28.5، السابق: -29.3)

08:00 - المملكة المتحدة: مبيعات التجزئة (يونيو): 1.0% شهريًا و4.2% سنويًا (المتوقع: -0.3% شهريًا و2.3% سنويًا. السابق: 1.2% شهريًا و3.5% سنويًا)

09:15 - فرنسا: مؤشرات مديري المشتريات (أولية) (يوليو):

الصناعات التحويلية: 50.0 نقطة (المتوقع: 51.0)

الخدمات: 49.8 نقطة (المتوقع: 47.5)

المؤشر المركب: 49.6 نقطة (المتوقع: 47.8)

09:30 - ألمانيا: مؤشرات مديري المشتريات (أولية) (يوليو):

الصناعات التحويلية: 52.2 نقطة (المتوقع: 50.5)

الخدمات: 49.6 نقطة (المتوقع: 49.0)

المؤشر المركب: 51.2 نقطة (المتوقع: 49.8)

10:00 - منطقة اليورو: مؤشر مديري المشتريات (يوليو) (أولي):

الصناعات التحويلية: (المتوقع: 51.5 نقطة؛ السابق: 51.4)

الخدمات: (المتوقع: 49.8؛ السابق: 49.4)

المؤشر المركب: (المتوقع: 50.3؛ السابق: 50.0)

10:30 - المملكة المتحدة: مؤشر مديري المشتريات (يوليو) (أولي):

الصناعات التحويلية: (المتوقع: 52.0؛ السابق: 52.5)

الخدمات: (المتوقع: 49.4؛ السابق: 48.8)

14:30 - كندا: مؤشر أسعار المنتجين (يونيو): (المتوقع: -0.4%؛ السابق: 1.2%)

15:45 - الولايات المتحدة الأمريكية: (أولي) مؤشر مديري المشتريات (يوليو):

التصنيع: (المتوقع: 54.3؛ السابق: 53.9)

الخدمات: (المتوقع: 51.5 نقطة؛ السابق: 51.2)

16:00 - الولايات المتحدة الأمريكية: مبيعات المنازل الجديدة (يونيو) (المتوقع: 610 ألف؛ السابق: 580 ألف)

جدول أرباح الشركات قبل افتتاح السوق الأمريكية:

أمريكان إكسبريس

فيريزون كوميونيكيشنز

نيكستيرا إنرجي

إتش سي إيه هيلث كير

إس إل بي

3 أسواق للمتابعة