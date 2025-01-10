الأسواق تنزف بسبب NFP القوية

انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حاد اليوم، حيث انخفض مؤشر US 500 (S&P 500) بنسبة 1.6٪، حيث أجبر تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع في ديسمبر المستثمرين على إعادة معايرة توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024. محى رد فعل السوق مكاسب المؤشر في أوائل عام 2025، في حين قفزت عائدات سندات الخزانة مع ملامسة 30 عامًا لفترة وجيزة لمستوى 5٪.

أبرز النقاط:

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6٪، مقتربًا من الدعم الفني الرئيسي عند متوسط ​​التحرك لمدة 100 يوم

عوائد سندات الخزانة لمدة 30 عامًا تتجاوز لفترة وجيزة علامة 5٪

يخفض متداولو المبادلات توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2024 إلى 30 نقطة أساس

قطاع تكنولوجيا المعلومات يقود الانخفاضات، بنسبة 2.54٪

رد فعل السوق

أدى تقرير الوظائف القوي في ديسمبر، والذي أظهر 256000 وظيفة جديدة وانخفاض البطالة إلى 4.1٪، إلى عمليات بيع واسعة النطاق في السوق. وظل قطاع الطاقة هو النقطة المضيئة الوحيدة، في حين تراجعت جميع القطاعات الأخرى، حيث شهد قطاعا التكنولوجيا والمالية أكبر انخفاضات بنسبة 2.54% و2.31% على التوالي.

اضطرابات سوق السندات

شهد سوق سندات الخزانة تقلبات كبيرة مع تكثيف بيانات الوظائف الساخنة لعمليات بيع السندات العالمية. فقد اخترق العائد على السندات لأجل 30 عامًا مستوى 5% قبل أن يتراجع، في حين واصل العائد على السندات لأجل 10 سنوات انجرافه الصعودي. ويعلق المتفائلون بالسندات آمالهم الآن على قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل لكسر الانهيار. ودفعت سوق المقايضات التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة من يوليو إلى أكتوبر، رغم أن المحللين يشيرون إلى أن تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي على تدابير التضخم البديلة قد يسمح بتخفيف السياسة، ولكن في إطار زمني متأخر.

منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية.

المصدر: Bloomberg

تحركات ملحوظة في الأسهم

ارتفعت أسهم شركة دلتا إيرلاينز (DAL.US) بنسبة 9.8% بعد أن توقعت أقوى عام مالي لها على الإطلاق، متوقعة نمو إيرادات الربع الأول بنسبة 7-9%. وتراجعت أسهم التأمين بسبب مخاوف من حرائق الغابات في كاليفورنيا، حيث انخفضت أسهم ميركوري جنرال بنسبة 20%. وانخفضت أسهم إنفيديا (NVDA.US) بنسبة 3% وسط معارضة لقيود تصدير الرقائق الجديدة، بينما ارتفعت أسهم والجرينز (WBA.US) بنسبة 22% بعد تجاوز توقعات الربع الأول بمبيعات بلغت 39.46 مليار دولار.

نظرة حذرة لوول ستريت

يعيد المحللون البارزون تقييم جداول خفض أسعار الفائدة، حيث أشارت إيلين زينتنر من مورجان ستانلي إلى أن بيانات التضخم في الأسبوع المقبل قد لا تكون كافية لتحفيز بنك الاحتياطي الفيدرالي على التحرك في الأمد القريب. وأكدت ليندسي روزنر من جولدمان ساكس لإدارة الأصول أن تخفيضات أسعار الفائدة في يناير أصبحت الآن خارج الحسبان، مع تحول الانتباه إلى اجتماع مارس.

تخفيضات ضمنية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

المصدر: Bloomberg

US500 (الفاصل الزمني اليومي)

يقترب مؤشر US500 من مستوى دعم حرج عند المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 5861، والذي يتماشى مع النطاق السفلي لمؤشر بولينجر ومستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6%. يتجه مؤشر القوة النسبية نحو الانخفاض، مما يعكس ضعف الزخم، في حين يتسع مؤشر التقارب والاختلاف المتوسط ​​إلى الجانب السلبي، مما يشير إلى زيادة الضغوط الهبوطية. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى تسريع الحركة الهبوطية، في حين قد يوفر الارتداد راحة مؤقتة للثيران.

المصدر: xStation