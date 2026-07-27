الصين تبني آلات تصنيع الرقائق الإلكترونية الخاصة بها. شركة ASML تحت ضغط مع دخول الحرب التكنولوجية مرحلة جديدة

تُرسل الصين مجدداً إشارةً إلى الأسواق العالمية مفادها عزمها على تسريع بناء منظومتها التكنولوجية الخاصة. ففي الأسابيع الأخيرة، فاجأت بكين الأسواق العالمية بسلسلة من التطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات. بدأت التقارير بظهور تطورات في رقائق الذكاء الاصطناعي المطورة محلياً، ثم اتجه الاهتمام العالمي إلى نموذج Kimi K3 من شركة Moonshot AI، والذي يُقال، وفقاً للمعلومات المتاحة، إنه يُقدم قدرات تُضاهي بعضاً من أكثر الحلول تقدماً التي طورتها شركات غربية رائدة مثل OpenAI وAnthropic.

والآن، تتخذ الصين خطوةً أخرى أكثر جوهرية. فبحسب تقارير إعلامية، بدأت بكين بإنتاج آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV) محلياً، وهي معدات تُستخدم في تصنيع أشباه الموصلات. وهذا تحديداً أحد المجالات التي ظلت تُشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه صناعة الرقائق الصينية لسنوات.

وإذا تأكدت هذه التقارير، فسيمثل ذلك أحد أهم التطورات في قطاع التكنولوجيا الصيني، إذ سيُمثل محاولةً لتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، ليس فقط في رقائق أشباه الموصلات نفسها، بل أيضاً في المعدات اللازمة لتصنيعها.

وقد انعكس هذا الخبر سريعاً في الأسواق المالية. تعرضت أسهم شركة ASML، أكبر شركة مصنعة لآلات الطباعة الحجرية في العالم، لضغوط مع بدء المستثمرين في إعادة تقييم المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بتطوير بدائل صينية للتقنيات الغربية.

المصدر: أبحاث XTB

مع ذلك، لا يعني هذا أن مكانة شركة ASML قد تعرضت لتهديد مفاجئ. فالشركة الهولندية لا تزال تتمتع بتفوق تكنولوجي هائل، لا سيما في مجال آلات الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV) الأكثر تطورًا، والتي تُعدّ أساسية لإنتاج أكثر الرقائق تطورًا في العالم. ومع ذلك، يُظهر رد فعل السوق أن المستثمرين يولون اهتمامًا متزايدًا لمدى سرعة سعي الصين لتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب.

تُعدّ آلات الطباعة الحجرية من بين أكثر الأنظمة الصناعية تعقيدًا في العالم. فهي تُمكّن من نقش أنماط بالغة الدقة على رقائق السيليكون، والتي تُستخدم بدورها في صناعة المعالجات الحديثة. ولعقود، هيمنت على هذا السوق حفنة من الشركات، حيث حققت ASML مكانة فريدة، وأصبحت تقنياتها إحدى ركائز صناعة أشباه الموصلات العالمية.

كما أصبح الوصول إلى هذه التقنيات أحد العناصر الرئيسية في التنافس بين الولايات المتحدة والصين. صُممت قيود التصدير لإبطاء تطوير بكين لأكثر الرقائق تطورًا، لكن النتيجة كانت أكثر تعقيدًا. فبدلًا من كبح طموحات الصين التكنولوجية، عجّلت هذه القيود الاستثمار في الحلول المحلية.

بدأت الصين ببناء سلسلة إمدادها الخاصة، التي لا تقتصر على تصميم الرقائق فحسب، بل تشمل أيضًا تصنيع أشباه الموصلات والمعدات المستخدمة في مصانع الرقائق.

وفي هذا السياق، يُعدّ تطوير آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة (DUV) محليًا ذا أهمية بالغة. فالأمر لا يقتصر على ابتكار جهاز واحد، بل يتعداه إلى اكتساب قدراتٍ ظلت لعقودٍ طويلة حكرًا على الشركات الغربية.

وبالطبع، لا يعني هذا أن الصين قد بلغت مصافّ رواد التكنولوجيا العالميين. فما زالت أحدث آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية المتطرفة (EUV) بعيدة المنال عن الصناعة الصينية، ولا تزال شركة ASML تتمتع بميزة كبيرة في هذا المجال. ويتطلب تطوير تكنولوجيا تنافسية حقيقية سنواتٍ عديدة من التقدم.

مع ذلك، لا تحتاج بكين بالضرورة إلى تحقيق تفوق تكنولوجي كامل على الفور. فهدفها هو بناء منظومة متطورة بما يكفي لتمكينها من تقليل اعتمادها على الموردين الأجانب وحماية صناعتها المحلية من القيود المستقبلية.

وقد تجلى هذا النهج أيضًا في مجال الذكاء الاصطناعي. إن نجاح DeepSeek، وما تلاه من تطوير Moonshot AI ونموذج Kimi K3، أرسل إشارة إلى الأسواق مفادها أن الشركات الصينية قادرة على ابتكار حلول أكثر تنافسية بكثير مما كان متوقعًا في السابق.

حتى وقت قريب، كان يُنظر إلى التفوق التكنولوجي الغربي على أنه عائقٌ كبيرٌ أمام الصين، وسيحتاج تجاوزه إلى سنواتٍ عديدة. إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الفجوة قد تكون أصغر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.

لا يعني هذا، بالطبع، أن الصين قد لحقت بالولايات المتحدة وحلفائها. فما زالت الشركات الغربية تتمتع بمزايا هائلة في مجالات رئيسية. لا تزال شركة إنفيديا رائدةً في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا، وتسيطر شركة تي إس إم سي على إنتاج أشباه الموصلات الأكثر تطورًا في العالم، وتحتفظ شركة إيه إس إم إل بمكانتها الفريدة في مجال الطباعة الحجرية المتطورة.

مع ذلك، فإن طبيعة المنافسة نفسها تتغير. تُظهر الصين استعدادها لاستثمار موارد ضخمة في تطوير تقنياتها الخاصة، وتقليل اعتمادها تدريجيًا على الموردين الأجانب.

بالنسبة لسوق أشباه الموصلات العالمي، قد يُشير هذا إلى بداية عالم تكنولوجي أكثر تجزئة. لسنوات، عملت صناعة الرقائق كنظام بيئي عالمي مترابط، حيث تخصصت دول مختلفة في أجزاء محددة من سلسلة التوريد. ركزت الولايات المتحدة على تصميم الرقائق، وتايوان على تصنيع أشباه الموصلات الأكثر تطوراً، وأوروبا على التقنيات الحيوية المتعلقة بمعدات الطباعة الحجرية.

والآن، تحاول الصين بناء نسختها الخاصة من هذا النظام.

لذا، لا تكمن الأهمية الكبرى لبدء إنتاج آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة محلياً في التقنية بحد ذاتها فحسب، بل في محاولة بكين السيطرة على جزء حيوي آخر من سلسلة توريد أشباه الموصلات.

بالنسبة لشركة ASML، لا يعني هذا نهاية هيمنتها الفورية. لا تزال التقنيات الصينية بحاجة إلى الكثير من التطوير قبل أن تتمكن من منافسة الأنظمة الأكثر تقدماً بشكل واقعي. ومع ذلك، بالنسبة للمستثمرين، تُعد هذه إشارة مهمة إلى أن هيكل سوق أشباه الموصلات العالمي قد يبدأ بالتغير تدريجياً.

لم تعد الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين تدور فقط حول من يستطيع ابتكار أفضل رقاقة أو نموذج ذكاء اصطناعي متطور، بل أصبحت تدور حول السيطرة على البنية التحتية الكاملة التي تُتيح هذه التقنيات.

يُظهر بدء إنتاج آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة محلياً أن بكين لا ترغب في البقاء مجرد مستهلك للتكنولوجيا الغربية. تسعى الصين لتصبح إحدى الدول المنتجة لهذه التقنية.

ولهذا السبب تحديدًا، قد يُصبح هذا التطور أحد أهم الأحداث في سوق أشباه الموصلات بأكمله.

المصدر: xStation5