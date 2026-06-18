الصين تقترب من مرحلة السوق الهابطة 🚩 علي بابا وتينسنت تقودان عمليات البيع

يقترب مؤشر الأسهم الرئيسي في الصين من دخول مرحلة السوق الهابطة، مما يُبرز تزايد مخاوف المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الصيني. ويتركز الضغط على شركات الإنترنت والاستهلاكية الكبرى، التي تُشكل حصة كبيرة من مؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية في الأسواق الخارجية.

ولا يقتصر ضعف الأسهم الصينية على تباطؤ النمو الاقتصادي فحسب، بل يبرز أيضاً هيكل مؤشر MSCI China نفسه، الذي لا يزال مُركزاً بشكل كبير على شركات الإنترنت والاستهلاكية. فبينما يُوجه المستثمرون رؤوس أموالهم نحو مُصنّعي أشباه الموصلات والشركات المُستفيدة من الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية وتايوان، تبقى المؤشرات الصينية في الأسواق الخارجية مُعتمدة على الاستهلاك المحلي، وأداء شركتي علي بابا وتينسنت، والتوجهات السائدة في قطاع العقارات.

ونتيجةً لذلك، حتى لو استقر الاقتصاد الصيني، فقد تستمر الصين في خسارة المنافسة على تدفقات رأس المال العالمية لصالح أسواق آسيوية أخرى تُتيح فرصاً استثمارية أكثر مُباشرة في دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

انخفض مؤشر MSCI الصيني اليوم بنسبة تصل إلى 2.1%، ووصل في وقت من الأوقات إلى أقل من 20% من ذروته المسجلة في 2 أكتوبر، مما يجعله على وشك الدخول في سوق هابطة فنية. وكانت شركتا علي بابا وتينسنت أكبر المساهمين في هذا الانخفاض، على الرغم من كونهما حجر الزاوية في استثمارات المستثمرين الدوليين في قطاع التكنولوجيا الصيني.

ما هي العوامل التي تؤثر سلبًا على الأسهم الصينية؟

تواجه السوق عدة عوامل معاكسة في آن واحد:

تصاعد التوترات مع المؤسسات الأمريكية. فقد أعلن البنتاغون مؤخرًا عن خطط لإضافة شركتي BYD وعلي بابا إلى قائمة الشركات المتهمة بالتعاون مع الحكومة الصينية.

تراجع بيانات المستهلكين في الصين.

انكمش الإنفاق الاستهلاكي في مايو للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.

نتائج مخيبة للآمال من أكبر منصات الإنترنت في البلاد.

منافسة محلية ودولية شديدة من أسواق مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، في حين لا تزال الصين تحمل علاوة مخاطر جيوسياسية أعلى.

إنفاق استثماري ضخم في مجال الذكاء الاصطناعي يضغط على هوامش الربح على المدى القصير.

تتحول تدفقات رأس المال نحو الأسواق التي تستفيد بشكل مباشر من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.

لا تزال كوريا الجنوبية وتايوان تستفيدان من الطلب القوي على أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل ارتباطهما بشركات تصنيع الرقائق الرائدة عالميًا. في المقابل، يبقى مؤشر MSCI China أكثر اعتمادًا على اتجاهات الاستهلاك، واللوائح التنظيمية، وقطاع العقارات، وثقة القطاع المصرفي، وأداء أرباح منصات الإنترنت.

المشكلة الهيكلية لمؤشر MSCI China

لا يزال مؤشر MSCI China يهيمن عليه شركات الإنترنت والاستهلاكية المدرجة في بورصة هونغ كونغ. تمثل شركة Tencent حوالي 13% من المؤشر، بينما تمثل Alibaba حوالي 10%.

يعني هذا التركيز أن ضعف أداء عدد قليل من الشركات الكبرى قد يؤدي إلى انخفاض كبير في المؤشر ككل. فعندما تخيب Alibaba وTencent الآمال، تكون قدرة المؤشر على تعويض هذه الخسائر من خلال قوة القطاعات الأخرى محدودة.

على عكس أسواق مثل تايوان وكوريا الجنوبية، تفتقر المؤشرات الصينية الخارجية إلى انكشاف حقيقي على دورة أجهزة الذكاء الاصطناعي. ونتيجة لذلك، تجاوز الارتفاع العالمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي إلى حد كبير الأسهم الصينية المدرجة خارج البر الرئيسي للصين.

قطاع التكنولوجيا في الصين ليس قطاعًا واحدًا، إذ يتركز الضعف بشكل أساسي في شركات الإنترنت والتجارة الإلكترونية. أعلنت كل من علي بابا وتينسنت عن إيرادات أقل من توقعات المحللين في الربع الأول من العام، مما أثار مخاوف من أن الاستثمارات الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع لتحقيق ربحية أقوى.

في الوقت نفسه، تشهد مؤشرات التكنولوجيا الصينية المحلية أداءً أفضل بكثير. فقد ارتفع مؤشر ستار 50، الذي يضم شركات تصنيع أشباه الموصلات وشركات التكنولوجيا المتقدمة، إلى مستوى قياسي اليوم.

يُبرز هذا فرقًا هامًا: فالمستثمرون لا يتخلون عن التكنولوجيا الصينية تمامًا، بل يُصبحون أكثر انتقائية، مفضلين الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات والتصنيع المتقدم وسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي المحلية في الصين.

لا يزال مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية تحت الضغط.

يظهر هذا الضغط أيضًا في مؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية، الذي انخفض بأكثر من 2% اليوم. ويُعد هذا المؤشر حاليًا من بين أضعف مؤشرات الأسهم الرئيسية أداءً على مستوى العالم هذا العام، من بين أكثر من 90 مؤشرًا تتابعها بلومبيرغ.

في غضون ذلك، دخل مؤشر هانغ سينغ للتكنولوجيا في سوق هابطة في وقت سابق من هذا العام، مما يشير إلى أن ضعف أسهم التكنولوجيا الصينية ليس مجرد تصحيح قصير الأجل، بل هو جزء من فقدان أوسع للثقة في منصات الإنترنت الكبيرة.

لماذا تُخيّب الأسواق الصينية آمال المستثمرين؟

لا تزال الأسهم الصينية تحت ضغطٍ كبير لأن المستثمرين لا يرون حتى الآن محفزًا واضحًا لانتعاشٍ هيكلي. ولا يقتصر التحدي على ضعف المعنويات فحسب، بل يشمل أيضًا تكوين المؤشرات نفسها، التي لا تزال تعتمد بشكلٍ كبير على الاستهلاك، ومنصات الإنترنت، وأرباح عددٍ محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة.

إلى أن يبدأ الإنفاق الاستهلاكي بالتعافي، وتُحقق شركاتٌ مثل علي بابا وتينسنت تحسنًا ملموسًا في الأرباح، فمن المرجح أن يظل مؤشر MSCI China عرضةً لمزيدٍ من الضغوط الهبوطية.

في الوقت نفسه، تشير القوة النسبية لمؤشرات أشباه الموصلات المحلية في الصين إلى أن المستثمرين ما زالوا يسعون للاستثمار في الصين، ولكن بشكلٍ انتقائي متزايد، وبشكلٍ أساسي من خلال الشركات المرتبطة مباشرةً بدورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

هل تخسر شركات التكنولوجيا الصينية سباق الذكاء الاصطناعي لصالح كوريا الجنوبية وتايوان؟

أحد الأسباب الرئيسية وراء ضعف أداء مؤشر MSCI China هو مشاركته المحدودة في الارتفاع العالمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي. بينما تستمر أسواق كوريا الجنوبية وتايوان في الاستفادة من الطلب القياسي على أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لا تزال مؤشرات الأسواق الصينية الخارجية تهيمن عليها منصات الإنترنت وشركات المنتجات الاستهلاكية.

ووفقًا لفي-سيرن لينغ من بنك يونيون بانكير بريفيه، أصبحت شركات التكنولوجيا الصينية فعليًا "ضحية لنجاح جيرانها في شمال آسيا". ويتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى اختيار مصنعي أشباه الموصلات المستفيدين بشكل مباشر من استثمارات الذكاء الاصطناعي، بدلًا من منصات الإنترنت مثل علي بابا وتينسنت.

وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأسهم شركات التكنولوجيا الصينية. ويتدفق رأس المال العالمي بشكل طبيعي نحو الأسواق التي يكون فيها نمو الأرباح أكثر وضوحًا، لا سيما كوريا الجنوبية وتايوان.

قبل بضع سنوات فقط، كانت علي بابا وتينسنت ومنصات الإنترنت الأخرى هي الخيار الاستثماري الرئيسي للأسهم الصينية الخارجية. أما اليوم، فقد بدأ هذا التوجه يفقد زخمه تدريجيًا.

وأظهرت نتائج الربع الأول أن كلًا من علي بابا وتينسنت لم تحققا توقعات الإيرادات. وتتعرض الربحية لضغوط من ثلاثة عوامل رئيسية:

ارتفاع الإنفاق الاستثماري على الذكاء الاصطناعي.

المنافسة المحلية الشديدة.

استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي الصيني.

بالنسبة للمستثمرين، يُمثل هذا تحولًا هامًا في الخطاب السائد حول قطاع التكنولوجيا الصيني. لا تزال منصات الإنترنت تُدرّ تدفقات نقدية كبيرة، لكنها لم تعد تُعتبر المحرك الرئيسي لنمو سوق الأسهم الصينية كما كانت قبل الجائحة وقبل تشديد الرقابة على القطاع.

مؤشر CHN.cash وأسهم BABA.US (الإطار الزمني اليومي)

المصدر: xStation5

المصدر: xStation5