الذاكرة أساس السيارات الحديثة. شركتا مايكرون وجنرال موتورز توقعان اتفاقية استراتيجية

أبرمت شركتا مايكرون وجنرال موتورز اتفاقية طويلة الأجل لتوريد ذاكرة أشباه الموصلات المستخدمة في منصات السيارات الحديثة للشركة الأمريكية. تشمل الاتفاقية كلاً من الذاكرة المتطايرة ومكونات تخزين البيانات، والتي تُعدّ اليوم من الركائز الأساسية لكيفية عمل السيارات الحديثة.

عمليًا، يشير هذا إلى مكونات مثل ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) ووحدات تخزين فلاش NAND المستخدمة في أنظمة السيارات. هذه العناصر مسؤولة عن الأداء الفعال للإلكترونيات المتطورة في المركبات، بما في ذلك أنظمة مساعدة السائق، وأنظمة الوسائط المتعددة، والبنية الرقمية الشاملة التي تُشكّل ملامح السيارات الحديثة.

مع ذلك، يتجاوز هذا الاتفاق بكثير عقد التوريد التجاري التقليدي. إذ تعتزم الشركتان التعاون في تصميم تقنيات الجيل القادم، ما يعني ليس فقط تسليم المكونات الجاهزة، بل أيضًا مواءمة خطط تطوير الذاكرة مع الاحتياجات المستقبلية لمنصات سيارات جنرال موتورز. ونتيجةً لذلك، تتطور العلاقة بين الشركتين إلى شراكة تقنية طويلة الأمد.

على مستوى السوق، يعكس هذا تحولًا أوسع في نموذج تشغيل شركة مايكرون. إذ تتجه الشركة تدريجيًا نحو الابتعاد عن دور مُصنِّع أشباه الموصلات التقليدي ذي الدورات المتكررة، والتحول إلى مُورِّد لكميات مضمونة بعقود طويلة الأجل لقطاعات استراتيجية. وقد أعلنت مايكرون مؤخرًا عن سلسلة من هذه الاتفاقيات، التي تُغطي جزءًا كبيرًا من إنتاجها المستقبلي من الذاكرة.

بالنسبة لشركة جنرال موتورز، تتجلى أهمية هذا التعاون بوضوح. فصناعة السيارات تُصبح من أكثر مستهلكي أشباه الموصلات قابليةً للتنبؤ، نظرًا لطول دورات حياة منصات المركبات وصرامة متطلبات استمرارية التوريد. وفي الوقت نفسه، تُشبه السيارات بشكل متزايد أجهزة الكمبيوتر المتنقلة، حيث تلعب الذاكرة ومعالجة البيانات دورًا أساسيًا لا يقل أهمية عن الأنظمة الميكانيكية التقليدية.

وفي الوقت نفسه، يبقى الوضع الاقتصادي الكلي الأوسع نطاقًا ذا أهمية بالغة. فالطلب على الذاكرة مدفوع حاليًا بشكل رئيسي بالذكاء الاصطناعي وتوسع مراكز البيانات، مما يُؤدي إلى قيود على العرض ويرفع أسعار ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، حيث تُشير بعض التقارير إلى زيادات بنحو 70% منذ نهاية العام الماضي. في ظل هذه الظروف، يستفيد مُصنّعو أشباه الموصلات من قوة تفاوضية أكبر، بينما تُوفر عقود SCA ضمانًا للإمدادات للعملاء واستقرارًا لهوامش الربح للمُصنّعين.

ونتيجة لذلك، فإن هذه الاتفاقية مع جنرال موتورز ليست حدثاً منعزلاً ولكنها جزء من التحول الاستراتيجي الأوسع لشركة ميكرون من نموذج أعمال دوري بحت نحو نهج يعتمد على العقود بشكل أكبر، ويشبه في بعض النواحي موردي البنية التحتية على المدى الطويل. وقد يفسر السوق ذلك على أنه تحسن في جودة الإيرادات، في حين يشير أيضًا إلى أن دورة سوق الذاكرة الحالية أكثر إحكامًا من الناحية الهيكلية من الدورات الدورية التقليدية.